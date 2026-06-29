Hyundai nejenže končí s kombíky, svůj český bestseller zařízne jako takový
Petr MilerTřetina prodejů pryč, s takovým stavem se bude muset smířit české zastoupení Hyundai poté, co mateřská firma dokončí škatulata, která už ohlášený konec všech kombíků budou provázet. Model i30 je totiž nepřežije v žádné verzi.
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Hyundai nejenže končí s kombíky, svůj český bestseller zařízne jako takový
včera | Petr Miler
Třetina prodejů pryč, s takovým stavem se bude muset smířit české zastoupení Hyundai poté, co mateřská firma dokončí škatulata, která už ohlášený konec všech kombíků budou provázet. Model i30 je totiž nepřežije v žádné verzi.
6 204 aut, tolik v dosavadním průběhu roku prodalo české zastoupení Hyundai aut podle dat SDA. O plných 2 087 vozů z tohoto počtu, tedy víc než třetinu z nich, se postaral model jeden jediný model - i30. I nám k srdci přirostl už dávno a zjevně jsme tím zas jednou dýchali s českou klientelou, která si jej oblíbila jako málokdo jiný.
Podle stejných dat tu Hyundai stabilně prodává celkem 13 modelů, z nichž jen Tucson stojí za samostatnou zmínku a i20 s Konou a Bayonem aspoň za letmé jmenování. Už toto trio ale vedle i30 v podstatě paběrkuje. Co byste tedy čekali, že v takové situaci Hyundai vyřadí z nabídky? Že by i30? Pokud jste hádali tu, hádali jste správně.
Humor to bohužel není, přesně to se stane. Ačkoli to z nedávných zmínek evropského vedení automobilky vypadalo, že konec čeká jen verzi kombi, nové upřesnění od generálního ředitele Hyundai pro Evropu Xaviera Martineta pro Autocar jasně říká, že konec čeká i všechna ostatní provedení modely i30, včetně pětidveřového hatchbacku a fastbacku. S i30 je prostě amen, ptát se můžeme akorát, kdy se to stane.
Je to fascinující věc, neboť Hyundai tím odpravuje jeden ze svých přinejmenším lokálních bestsellerů. Mohli bychom na tomto místě do puntíku zopakovat stať z článku o konci kombíku, neboť ani v tomto případě není možné Evropu vnímat jako jeden trh. Jsou tu desítky zemí, z nichž v některých Hyundai s i30 stojí a padá a její konec bude znamenat citelnou ztrátu pozice na trhu. Automobilku to ale nezajímá a tímto krokem jen potvrzuje cestu, kterou nastoupila dříve - zákazníci si podle ní koupí, co sama chce, nikoli to, co chtějí oni. Pročpak asi letos na českém trhu ztratila 28 procent prodejů z roku na rok, když trh jako takový rostl? To jsou záhady, že?
Je to jedna velká absurdita, kterou jen podtrhuje chování místního zastoupení. Když na podobný krok upozorníme a podivíme se zběsilému protežování elektrické nabídky značky, čekali bychom, že vedení místního zastoupení zvedne telefon, nažhaví Martinetův drát a bude se ptát, jestli si dělá legraci, když chce pohřbít jeho místní byznys a píchnou kudlu do zad desítkám tisíc klientů, kteří auta jako i30 kupovali a kupují. Ne, ozve se nám a bude nám spílat, že si o tom dovolujeme psát - znovu bychom rádi žertovali, ale ne, děje se přesně tohle.
Je pak tragikomické vidět, jak místní zastoupení horuje za modely jako Ioniq 5 a je mu úplně jedno, že z něj vypadávají nabídky vozy jako i30 N a teď i30 jako taková. Takže se Ioniqy prodávají? Ani trochu, takový Ioniq 5 si v Česku koupilo 16 lidí. Ne včera, ne v květnu, ale za celý letošní rok. Takhle antiobchodně dnes Hyundai uvažuje a ke cti mu lze snad přičíst jen to, že není samo.
I30 se tedy možná i mohla prodávat dál, to by za ni ale někdo musel bojovat. Že ji kupujete jak zběsilí, bohužel nestačí, protože místnímu Hyundai je fuk, že to za pár měsíců dělat nebudete - na svém webu má mezi kategoriemi modelů na prvním místě elektromobily, kterých tu letos prodalo 230, mimochodem o 91 míň než loni za stejný čas navzdory bobtnající nabídce, podpoře atp. Tak hodně zdaru s takovou „strategií”. Vlastně je to strategie, vedoucí k sebedestrukci.
Na Marsu ale nežije jen Hyundai, realitu ignorují i mnohá média. Zmíněný Autocar bere konec i30 jako pochopitelný s tím, že „poptávka po tradičních benzínových hatchbacích v Evropě dál klesá”. Možná klesá, komplexní trendová data za tuto kategorii neznáme. A stejně tak chápeme, že Česko není Evropa. Ale nejprodávanějšími auty v celé Evropě jsou u letos Renault Clio, Dacia Sandero a VW Golf. Nebudou to ty... Nebudou to ty „tradičních benzínové hatchbacky”? Možná by stálo za to je ještě chvíli prodávat.
A nakonec se můžeme podívat i na čísla Hyundai podle Data Force, která říkají, že modelu i30 se v Evropě prodalo za poslední evidovaný měsíc 2 280 kusů, Ioniqu 5 pak 1 244 kusů. A z výsledků výše zmíněných aut je zjevné, co má na trhu větší potenciál, ostatně Ioniq je meziročně o 36 procent dole.
Zdravý selský rozum, obchodní logika, elementární odchodní racionalita... To všechno dostalo u Korejců padáka. Hyundai ale přesto nemá tuto třídu nechat úplně opuštěnou, na vážnosti díky tomu nabírají zkazky o evropské budoucnosti nové Elantry. Místo hatchbacku, liftbacku či kombíku by tedy dorazil UFO sedan? Jsme zvědaví na případné české prodeje, to bude pošušňání...
Hyundai i30 neskončí jen jako kombík, skončí úplně, ve všech verzích. A bez nástupce. Foto: Hyundai
Nepřímou náhradou může být nová Elantra, která se zatím představila jako korejské Avante. Foto: Hyundai
Zdroje: Autocar, SDA, Data Force
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