Hyundai odhalilo novou Elantru a sál ztichl. Je sotva rozpoznatelná jako Hyundai, uvnitř připomíná Škodu, na zádech si nese svůj kříž
Petr MilerNovinka přichází už šest let po odhalení předchozí generace, přesto ji nepřipomíná v žádném směru - zvenčí vypadá jako UFO, uvnitř jako Škoda a vlastně i nejméně jedna spojitost s vnějším designem škodovky se u ní najde. Pod kapotou je to ovšem starý známý.
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Hyundai odhalilo novou Elantru a sál ztichl. Je sotva rozpoznatelná jako Hyundai, uvnitř připomíná Škodu, na zádech si nese svůj kříž
včera | Petr Miler
Novinka přichází už šest let po odhalení předchozí generace, přesto ji nepřipomíná v žádném směru - zvenčí vypadá jako UFO, uvnitř jako Škoda a vlastně i nejméně jedna spojitost s vnějším designem škodovky se u ní najde. Pod kapotou je to ovšem starý známý.
Hyundai Elantra se u nás prodávalo naposledy v roce 2006, kdy bylo nahrazeno modelem i30, jenž v nabídce korejské automobilky zůstává dodnes. Je to tedy docela dávná historie, už 20 let zpátky, přesto čas od času na silnici na nějakou Elantru pořád narazíte. Především je ale třeba říci, že její konec byl do značné míry dílem hrátek se jmény, než že by Korejci opustili cestu, po které se s tímto modelem vydali.
Na začátku milénia totiž došli k závěru, že v Evropě bude lepší přejít na systematičtější označení modelů, jaké známe třeba z nabídek Audi, BMW, Mercedesu, Peugetou, Citroënu a některých dalších značek. Přišly tedy typy jako i10, i20, i30, ix35, i40 a přijít měla třeba také ix45, než Hyundai došlo k závěru, že Itálie je také pěkná země. A tak se vydalo spíš cestou chaosu, kdy některá „íčková” jména zůstala jeho vozům dodnes, zatímco řada jiných přišla ke svým původním nebo zcela novým jmenným označením. Třeba model Tucson byl chvíli onou ix35 a pak se zase změnil na Tucson.
Elantra alias i30 jakoby zůstala v této interní bitvě rozervaná vedví, neboť u nás se z Elantry stala i30 a zůstává jí dodnes, jinde zůstala Elantra Elantrou a někde byla obojím současně. A někde - například v Austrálii - se Elantra prodává dodnes jako i30 sedan. Říkáme to proto, že odhalení nové generace Elantry pro nás nikdy nebylo zcela irelevantní. Buď se její nápady mohou objevit v další i30, nebo - pokud by někdy Evropané znovu zatoužili po kompaktních sedanech - se tohle auto může snadno začít prodávat i zde v nezměněné podobě.
Nová Elantra má každopádně po premiéře, a aby toho zmatení nebylo málo, zatím si tak neříká. Odhalena byla totiž primárně v Jižní Koreji, kde si úplně to samé auto říká pro změnu Avante. Jinak je to ale jedno a totéž a nic to nezměnilo na šoku, které odhalení tohoto vozu způsobilo.
Možná znáte ty momenty, kdy se chystá odhalení něčeho nového, automobilka stupňuje napětí, strhne plachtu z vozu a publikum v sále jen ztichne. Lidé zvednou obočí, začnou se dívat jeden na druhého a pak je někdo strhne k aspoň vlažnému potlesku. V zásadě to se odehrálo při včerejší premiéře nové Elantry alias Avante a rádi bychom vám to pustili, záznam videa s přímým přenosem ale najednou není k dispozici. Nedivili bychom se, kdyby se vrátil v podobě, kde tento moment bude chybět, nebo bude jinak digitálně upraven.
Buď jak buď, nová Elantra (budeme jí říkat už jen tak) je venku a nic na ní nepřipomíná ani starší Elantry, ani novější Hyundai. Vůz je ztvárněn v duchu nového designového jazyka Hyundai jménem Art of Steel a skutečně vypadá jako nějaká bedna „vytesaná z oceli”. Příď, profil i zadní partie, vše je hodně specifické a nezaměnitelné prakticky s čímkoli jiným, co jsme kdy viděli. Ultratenká přední světla, mohutně vystouplé blatníky nebo zadní světla vytvářející dojem, jako by si auto na zádech neslo svůj kříž, to vše je hodně výrazné.
Interiér sází spíš na obliny a zase tak originální není. Uznejte, že styl kabiny v mnohém připomíná to, co Škoda odhalila s novým Peaqem, což nakonec platí i o pojetí oněch zadních světel. Buď od sebe všichni designéři aut opisují a postupem času posunou obor k pojetí, který je jakýmsi průnikem dobře přijatých nápadů několika z nich. Anebo všichni studovali něco jako akademii Antonína Zápotockého a rozprchli se po světě inspirováni stejným stylem...
Pomineme-li základní architekturu, dominantou zůstává 14,6palcový dotykový displej, který se v levnějších verzích zmenší na úhlopříčku 12,9 palce. Bez ohledu na velikost displeje vůz dostane nový palubní software Pleos Connect s generativním umělou inteligencí skrytou pro změnu za jménem Gleo AI. Prý s vámi zvládne i přirozeně konverzovat, když se s vámi žena odmítne bavit poté, co vaše spodní prádlo zůstane špinavé od vajec a třešní, i když ho při druhém vyprání obrátí na druhou stranu... Gleu je to fuk.
Podobnost se zmíněnou Škodou ale nespočívá jen ve vizuální podobnosti, Hyundai - kupodivu - stejně jako škodovka vsadila i na řadu fyzických tlačítek pod obrazovkou, jež mají obsluhovat ty nejdůležitější funkce ovládané za jízdy. Tradiční přístrojová deska ovšem chybí, nahradil ji jen prťavý digitální panel se základními ukazateli poblíž čelního skla. Prostoru uvnitř ale bude zřejmě hromada, neboť vůz měří už 4 765 mm na délku, 1 855 mm na šířku a 1 425 mm na výšku, zatímco rozvoru naměříme 2 750 mm. To už je na kdysi kompaktní sedan opravdu hodně, jen mezigeneračně je to o 55 mm víc na délku, 30 mm víc na šířku a s dalšími 30 mm k dobu nápravami.
I když auto je vizuálně jak z jiné planety - a také interiér lze označit na netradiční -, technicky se nic zásadního nemění. Kdo by čekal elektromobil, mýlil by se, tady nedošlo ani na downsizing a „turbofikaci”. Vůz bude při uvedení na korejský trh k dispozici primárně s atmosférickým benzínovým dvoulitrem o výkonu 110 kW alias 150 koní, jedinou alternativou bude prozatím hybrid postavený kolem benzinové jedna-šestky s se silnějším elektromotorem a větší baterií, kdy celá soustava dává maximálně 116 kW alias 157 koní. Časem by se měla objevit v nabídce ostrá Elantra N s přeplňovaným 2,5litrovým motorem o výkonu přes 300 koní, zatím je to ale jen spekulace.
O začátku prodejů a cenách se Hyundai nezmiňuje, vůz by se ale v prodeji v Koreji měl objevit ještě letos a příští rok se podívat na další trhy. Mezi nimi budou určitě USA, tam je to klíčový model, hovoří se ale také o návratu do Evropy. I proto se o voze zmiňujeme, nakonec jej můžeme dostat tak, jak stojí a leží. Jen jako i30 sedan. Anebo i40? Sonatu? Čas ukáže víc.
Nová Elantra je vskutku bizarní zjev podobající se v některých ohledech posledním Škodám. Ale zvykneme si, zvykneme... Foto: Hyundai
Zdroj: Hyundai
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