Hyundai po fiasku pokusu prodávat nadšencům auto za 1,8 milionu vrátí do nabídky základní model. „Musíme,” říká šéf
Petr ProkopecKdo jen mohl čekat, že lidé oslovení možností koupit si velmi schopné auto za statisíce, najednou nebudou ohromeni úplně jinak pojatou alternativou za miliony? Hyundai trvalo asi dva roky, než se o tom přesvědčilo, teď se pokouší udělat krok zpět. Ale jak?
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Hyundai po fiasku pokusu prodávat nadšencům auto za 1,8 milionu vrátí do nabídky základní model. „Musíme,” říká šéf
včera | Petr Prokopec
Kdo jen mohl čekat, že lidé oslovení možností koupit si velmi schopné auto za statisíce, najednou nebudou ohromeni úplně jinak pojatou alternativou za miliony? Hyundai trvalo asi dva roky, než se o tom přesvědčilo, teď se pokouší udělat krok zpět. Ale jak?
Představte si, že jste zelinář nabízející podobné zboží jako ostatní krámky v okolí, ovšem za citelně zajímavější ceny. Logicky tak začnete lákat víc a víc zákazníků, kteří u vás nejenže nakupují, ale ještě chválí na každém rohu, což umocňuje zájem o konkrétní sortiment i váš krámek jako takový. Bylo by tedy logickým krokem v tomto přístupu setrvat, ne-li jej dál rozvinout. U zelinářů obvyklá obchodní logika snad ještě funguje, u automobilek už ne.
Takové Hyundai působí jako zelinář, který si byl dobře vědom zájmu, který ekvivalent výše popsaného vyvolal, a tak podobné zboží vyřadil z nabídky. Místo něj rozjel prodej mnohem problematičtějších alternativ, které ověsil násobně vyšší cenovkou a... Doufal v úspěch. Nedostavil se.
Pokud se o nabídku Hyundai zajímáte víc než o dění za okny rychlíku, jistě víte, že hovoříme o zaříznutí všech ostrých spalovacích modelů značky k začátku roku 2024. Mezi nimi bylo i Hyundai i20 N, tedy korejský hot hatch, který se světu představil teprve v říjnu 2020. Do vínku dostal přeplňovanou jedna-šestku naladěnou na 204 koní, jako manuální převodovku či mechanický samosvor. Za to si značka zpočátku účtovala 600 tisíc korun, než cenu začala pozvolna zvedat. I tak ovšem neměla o zákazníky nouzi.
Přesto po pouhých třech letech a pár měsících automobilka vypakovala i20 N z evropské nabídky. Ne proto, že by musela, chtěla - jejím ideologickým cílem bylo nabízet jen elektrické výkonné modely, které tehdy i dnes začínaly na ceně 1,8 milionu Kč. Jaké překvapení, že to skončilo fiaskem - modely jako Ioniq 5 N a Ioniq 6 N lákají jiný typ zákazníků. A i kdyby ne, co ta cenová propast? Byl to nejzoufalejší krok v dějinách korporátních selhání, což automobilka asi po roce poznala a přehodnotila. Jenže prodávat už v tu chvíli neměla co.
Rozhodla se tedy s i20 N vrátit a bude to znovu ostré spalovací auto. Jenže nejspíš přibude pár „ale”, byť v tuto chvíli je jasné jen to, že dorazí. „I20 N pro Evropu je nutnost,“ uvedl nově vývojový šéf značky Manfred Harrer s tím, že propast mezi předchozím sportovním základem a současnou nabídkou „je až příliš velká“ - blesk je zřejmě jeho pomalejší brácha. „Kvůli našim fanouškům se dostupné vozy musí vrátit. Intenzivně pracujeme na tom, aby to bylo dříve než později,“ řekl dále Harrer pro Autocar. Mimo to prozradil, že značka již testuje prototypy, načež je premiéra sériové verze „za dveřmi“ a za základ si vezme „existující technologii“.
Vrátit by se tedy měla přeplňovaná jedna-šestka, ovšem nikoli jako jediná forma pohonu. Hyundai ji má doplnit hybridní technikou v podobě automatické převodovky a dvou elektromotorů. Jeden přitom bude sloužit jako startér-generátor k dobíjení baterie, zatímco druhý zvládne roztáčet i samotná kola. Výkon soustavy by se tak posunul blíže k 300koňové metě, na povel by ho však nedostal manuál.
Harrer chce, aby takový vůz dosahoval lepších časů na Nordschleife než jeho předchůdce. Jenže zatímco v jeho případě jste mohli usednout za volant, a následně pouze řešit, zda jste v dané zatáčce adekvátně rychlí a ve správné stopě, u hybridní novinky bude třeba přistoupit přesně k tomu, nač si lidé stěžují třeba u šampionátu Formule 1. „Musíte pracovat s battery managementem, aby to fungovalo,“ uvedl Harrer.
Podle něj se hybridní i20 N i dál bude chovat sportovně, jenže tomuto tvrzení nejspíš nevěří ani on sám. Pokud totiž v autě nemůžete jen naplno, ale jste omezeni jeho technologiemi, které jsou tu jen kvůli emisním regulacím, nikoliv kvůli dynamice, pak nikdy nebudete natolik spokojeni jako u jednoduchého čistě spalovacího auta. Oproti němu pak musíte také počítat s mnoha kilogramy navíc, které se negativně podepíšou na spotřebě, podvozku či brzdách.
Hyundai tak sice chystá návrat dostupnějšího zboží do nabídky, bude to však kompromis mezi tím, co už nenabízí, a tím, co skoro nikdo nekupuje. A kvůli přidaným zbytečnostem jej nebude prodávat až levně, odhadnout se dá cena blížící se 1 milionu korun. To má být 4,1metrové sportovní auto pro mladé?
Je navíc třeba se ptát, jak vlastně příští i20 bude vypadat. Nedávno totiž byla odhalena nová generace tohoto modelu pro Jižní Ameriku (viz níže), která se oproti předchůdci výrazně změnila. Kvůli nárůstu do výšky a zvýšení světlé výšky tu máme spíš crossover mezi hatchbackem a SUV než klasický hatchback. Evropské provedení může vypadat jinak, ale... aby to tak bylo. Pokud se z i20 N stane hybridní 300koňové poloSUV s automatem za milion, může Hyundai plánovat leda další fiasko.
Znovu se musíme ptát: Kam zmizela všechna kompetence z velkých automobilek? Recept na úspěch je dnes tak snadný, někteří zákazníci jsou zanedbáváni takovým způsobem, že by se po čemkoli aspoň vzdáleně se blížícím jejich představám slétli jako vosy na bonbón. Automobilky jim to ale ne a nedají, budou to dokola zkoušet s úplnými nebo polovičatými nesmysly, aby pak řekly, že auto takového a makového typu už lidé nechtějí. Chtějí, ale musí mít hlavu a patu, nová i20 N bude mít obojí jen stěží.
Proč lidé milovali i20 N? Protože šlo o hot hatch postavený ještě podle starých receptů. S novou generací oproti tomu ale nebude spojen ani čistě spalovací pohon, ani manuál. Čekat tak můžeme jen těžký hybrid, který vám neumožní jet soustavně naplno. Za to vás ale Korejci zkasírují o větší částku. Foto: Hyundai
Navíc je otázkou, jestli nebude vypadat takhle. Nová i20 pro Brazílii už je venku a je to spíš poloviční SUV. Foto: Hyundai
Zdroj: Autocar
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