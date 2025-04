Hyundai po roce zrušilo přechod ostrých modelů jen na elektrický pohon. Vrátí se spalovací auta, možná i i20 N včera | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Byl to od začátku neuvěřitelně absurdní a vzhledem k jeho načasování i hodně nepochopitelný krok, automobilce přesto trvalo celý jeden rok, než ho vzala zpět. Ale lepší pozdě nežli později, ne?

Moje partnerka mi před pár dny v náznacích vyčítala, že v našich článcích měníme postoj k některým automobilkám v reakci na to, že ony změnily postoj k určitým věcem, typicky k přechodu jen na elektrický pohon. Přišlo jí to nekonzistentní, navíc v rozporu s jejím životním poznáním ve stylu „jednou blbec, vždycky blbec”.

Na jednu stranu takové vnímání chápu, na tu druhou je ale třeba věc vnímat v širším kontextu. My automobilky za tyto kroky nekritizujeme proto, abychom je zesměšnili a vypláchli si nad nimi ústa, děláme to proto, abychom je přivedli k zamyšlení a přiměli je podle nás špatná rozhodnutí změnit. Co pak tedy máme dělat, když je skutečně změní? Dělat z nich dál hlupáky za to, že udělaly chybu, kterou v mezičase napravili? To přece nedává smysl.

Tisíckrát jsme v našich článcích řekli, že jsme konstruktivní, ne destruktivní. Nepřejeme si, aby někdo za svá selhání hořel v pekle, ale aby včas poznal, že sešel na scestí a napravil to dřív, než bude pozdě. Logicky tedy pak musíme velebit, když to skutečně udělá - můžeme se sice tisíckrát podivit, že k některých zřetelně nesmyslným rozhodnutím vůbec kdy došlo, pořád ale platí, že je lepší je přehodnotit teď, než to udělat později či vůbec.

I proto nakonec musíme velebit poslední krok Hyundai, které přehodnotilo jeden z nejabsurdnějších kroků na tomto poli, jichž jsme byli v posledních letech svědky. Loni touto dobou, kdy už bylo i malým dětem zřejmé, že s „elektrickou revolucí” to nebude tak snadné, jak si někteří vysnili, Korejci přišli s fascinujícím rozhodnutím - zaříznout v EU všechny ostré spalovací modely N a dál nabízet jen ty elektrické.

Něco méně smysluplného si šlo jen stěží představit. Pokud je pro nějaký typ auta elektrický pohon kvůli přetrvávajícím limitům baterií ultra nevhodný, jsou to ta výkonná. Vyzkoušel jsem za uplynulé roky různé výkonné elektromobily skupiny Hyundai, nejvíc Ioniq 5 N a Kiu EV9 a GT, a mohu říci, že jsou optikou rychlého ježdění naprosto k ničemu, neboť s nimi ujedete 70 až 80 km ostré jízdy a skončili jste, pokud nechcete riskovat přespání v polích nebo odtah z poloviny okruhu. Bezprostřední fungování nemusí být tak zlé, třebaže otřesnou hmotnost obou aut (třeba Ioniq váží 2,2 tuny!) nelze zastřít, ale k čemu vám to je, když to funguje jen chvíli a stojí to výkonná auta prestižních značek?

Ale dobře, někomu bude stačit akcelerace, styl, pak jede pomalu, proč ne. Nicméně komunita příznivců ostrých Hyundai se sešla kolem modelů jako i20 N a i30 N, které do konce svých evropských dnů přišly na 639 990 Kč resp. 739 990 Kč v základu. To byly dobré nabídky. , jediná elektrická alternativa v podobě Ioniqu 5 N stála (a dodnes stojí) od 1 799 990 Kč. Takže jedno auto místo třech? Proboha, kdo soudný si mohl myslet, že se tento přechod obejde bez obětí?

Hyundai trvalo celý rok, než si touto docela logickou úvahou prošlo, ale „už je tam”. Sám nejvyšší šéf divize N a její spoluzakladatel Joonwoo Park v rozhovoru pro Auto Express popřel, že by dál mířila stejným směrem: „Není pravdou, že se stáváme jen značkou výkonných elektromobilů. Máme velké dědictví spojené s i20 N a i30 N. A tím to neskončí,” řekl.

To zní trochu tak, jako by si zvěsti o konci spalovacích modelů N v EU novináři vymysleli nebo si domysleli důvody jinak motivovaného rozhodnutí, ale tak to jistě není. Sama automobilka to loni velkolepě oznámila i s tím, že chce být elektrická protože proto. Připomeňme její prohlášení z února 2024: „Výroba spalovacích modelů N pro evropský trh byla ukončena v únoru v souladu s naším závazkem nabízet zákazníkům jen auta s nulovými emisemi do roku 2035 a fungovat 100% uhlíkově neutrálně do roku 2045. V Evropě Hyundai vyvíjí Hyundai N jako průkopníky vysoce výkonných elektromobilů.”

Tohle vážně nebyla domněnka, nebyl to ani omyl či náhoda, šlo o vědomé rozhodnutí automobilky učiněné jen proto, že si firma přála to tak udělat. A pokud dnes šéf N říká, že to „není pravda”, tak mění směr, ne vnímání stále stejné reality. Joonwoo Park nyní vidí cestu ve spalovacích autech s elektrickou asistencí, tedy výkonných hybridech, tam je podle něj mezera na trhu. „V budoucnu žádné hybridní modely od konkurence nepřijdou. Takové auto by nám mohlo poskytnout konkurenční výhodu,” řekl dále a u elektrických koncepcí naráží mj. na onu vysokou hmotnost: „Existují pro a proti, která musíme zvážit, například hmotnost. Jde o to, jak se s těmito kompromisy vypořádáme, aby zákazník mohl stále řídit zábavné auto,” uvedl též.

A co tedy může přijít? V podstatě cokoli. Testovací jezdec Alex Eichler, který je součástí probíhajícího vývoje hybridních novinek, připouští i návrat malé ostré i20. „V budoucnu by mohlo existovat auto jako i20 N. Alespoň v to doufám!” říká. To jsou všechno pozitivní zprávy a jsme za ně rádi - chybu může udělat každý, včas si ji uvědomit a vzít si z ní ponaučení, to je to jediné, o co tu jde. Hyundai to - zdá se - dokáže a peskovat jej za to opravdu nebudeme.

Skončit s modely jako i30 N... Foto: Hyundai



...a i20 N v Evropě jen kvůli tomu, že jsou spalovací, bylo na začátku roku 2024 od Hyundai opravdu krátkozraké. Závazek čistě elektrické budoucnosti výkonných modelů naštěstí už po dalším roce neplatí. Foto: Hyundai

Zdroje: Auto Express, Hyundai

Petr Miler

