Hyundai po třech letech v tichosti vyřadilo z nabídky svůj luxusní elektrický sedan, za celou dobu ho nekoupil skoro nikdo
Petr ProkopecTohle auto se stalo takovým prodejním fiaskem, že si nemohlo vydělat ani na tisk katalogů. Do prodeje vlétlo s velkou pompou, skončilo v něm ale ve vší tichosti. Však kdo by se chlubil pouhými 217 prodeji za tak dlouhou dobu?
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Hyundai po třech letech v tichosti vyřadilo z nabídky svůj luxusní elektrický sedan, za celou dobu ho nekoupil skoro nikdo
8.8.2025 | Petr Prokopec
Tohle auto se stalo takovým prodejním fiaskem, že si nemohlo vydělat ani na tisk katalogů. Do prodeje vlétlo s velkou pompou, skončilo v něm ale ve vší tichosti. Však kdo by se chlubil pouhými 217 prodeji za tak dlouhou dobu?
Genesis, luxusní značka automobilky Hyundai, je v Evropě zatím spíš jen do počtu. Korejská automobilka v současné době operuje jen v Německu, Švýcarsku a Velké Británii, přičemž během následujících měsíců své aktivity rozšíří také do Francie, Itálie, Španělska a Nizozemska. Jak moc to pohne s prodeji, je ale otázkou, neboť jakkoli Genesis vyhrává různá ocenění a sponzoruje všemožné golfové turnaje a další společenské události, málokterý Evropan vůbec ví o jeho existenci.
Ve Státech je situace odlišná, byť v současné době rovněž trochu mlhavá. Korejská automobilka totiž většinu svých vozů na tento trh dováží ze své domoviny, což je kanál zatížený 15procentním clem. To Genesis poněkud zhorší výhodu v podobě nízkých cen oproti evropské či americké konkurenci. Byť dosavadní výsledky nenaznačují, že by se klientela před showroomy otáčela na podpatcích. Červenec byl totiž pro značku rekordní, neboť prodala 6 687 aut (+8 %).
O většinu registrací se přitom postaralo SUV GV70, které bylo poprvé představeno v roce 2020. Loni se ovšem dočkalo modernizace. Klíčové však v tuto chvíli je, že Korejci ho vyrábí v továrně Hyundai v Alabamě. Za 4 715 milimetrů dlouhý vůz tak inkasují méně než třeba BMW za X3, a to přesto, že nabízí daleko víc jak v motorovém prostoru, tak v případě výbavy. Do budoucna tomu pak má být u vícero modelů, neboť Korejci chtějí americkou výrobu do tří let výrazně navýšit.
Co u toho však už nebude, to je elektrická verze sedanu Genesis G80. Ta debutovala v roce 2021, přičemž na americký trh dorazila v srpnu 2022. Zpočátku se ovšem prodávala pouze v několika málo státech. I přestože ale následně ke všem dealerům v zemi, do konce roku 2024 se prodalo pouze 140 vozů. Za první letošní půlrok pak Korejci dosáhli na 77 registrací, takže za celé skoro tříleté působení na trhu se prodalo pouhých 217 aut. To je jedno velké fiasko, a tak Hyundai nezbylo než Electrified G80 zaříznout a vypustit z nabídky. Nikomu o tom ale neřeklo, dokud si nevšimli kolegové z Jalopniku a další.
V mezičase Hyundai konec tohoto modelu oficiálně potvrdilo s tím, že v centru každého rozhodnutí je zákazník. To je zase jednou tragikomický komentář, neboť kdyby to tak skutečně bylo, žádný takový vůz nikdy nevznikne, nikdy. Bylo předem jasné, že reálná poptávka po 780. elektromobilu s udávaným dojezdem 454 km, ale jinak mizernou využitelností ve skutečném světě, s vysokou cenou, krátkou životností a rychlým propadem hodnoty se bude limitně blížit nule. Stalo se, pro Hyundai šlo jen o další nesmyslně vyhozené peníze.
Elektrická verze sedanu G80 se v zámoří stala naprostým propadákem a po zásluze končí. Hrajte překvapené. Foto: Genesis
Zdroj: Jalopnik
Bleskovky
- Muž skončil v poutech za to, že si „ukradl” své vlastní auto poté, co mu bylo ukradeno
před 2 hodinami
- První majitel najel s novým Volvem za 21 let přes 1 milion kilometrů. Celou dobu jezdil k jednomu dealerovi, toto ho u něj čekalo za odměnu
včera
- Poslední sbohem: Pět ostrých kompaktů se spalovacími motory si to rozdalo ve sprintu, dva z nich hrají svou vlastní ligu
5.8.2025
Nové na MotoForum.cz
- Závod v Hořicích bez největšího favorita, ale s Maurerem včera 15:29
- Casey O´Gorman nahradí Lucu Lunettu včera 10:00
- Joe Roberts (American Racing): „Věk je blbost!“ 7.8.2025
- Statistiky MotoGP 2025: Čísla nelžou 7.8.2025
- Arona Caneta (25) lákají jak Ducati tak BMW 7.8.2025
Nejnovější články
- Vybíjení nových dieselů je na trhu ojetin znát stále víc, teď dokonce rostou na ceně i tam, kde ojeté léta stály pakatel
před 46 minutami
- Muž skončil v poutech za to, že si „ukradl” své vlastní auto poté, co mu bylo ukradeno
před 2 hodinami
- Výrobce elektromobilů prodělává peníze tak moc a tak dlouho, že už to i na bohaté Araby to může být příliš, aby ho dál drželi nad vodou
před 3 hodinami
- Další automobilka procitla ze zeleného opojení. Plány na elektrickou budoucnost zrušila, spalovací bestseller nezabije
včera
- Někdo zavřel vzácné Lamborghini na 40 let do obýváku. Museli mu probourat cestu ven zdí, aby ho mohl prodat za 42 milionů
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva