Hyundai postavilo továrnu jen na elektromobily, teď v ní raději rozjelo výrobu spalovacích aut
Petr ProkopecPodnik nazvaný vzletně Metaplant byl původně zasvěcen pouze elektrickým autům, jak už to dnes z nových fabrik bývá. Nezájem o tato auta ale donutil Korejce zaměření fabriky změnit, teď z jejích linek sjíždí i spalovací modely.
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Hyundai postavilo továrnu jen na elektromobily, teď v ní raději rozjelo výrobu spalovacích aut
včera | Petr Prokopec
Podnik nazvaný vzletně Metaplant byl původně zasvěcen pouze elektrickým autům, jak už to dnes z nových fabrik bývá. Nezájem o tato auta ale donutil Korejce zaměření fabriky změnit, teď z jejích linek sjíždí i spalovací modely.
Spojené stát nikdy nepřestaly být klíčovým trhem prakticky pro cokoli, při současném přešlapování Číny na místě v případě podpory produkce aut je ale znovu největším odbytištěm nových automobilů na celém světě. Proto má tamní odklon od umělé podpory elektrického pohonu, který byl v předchozích letech i tamními politiky hojně protežován, takový vliv na rozhodování světových automobilek.
Vývoj v USA se odráží i na jednán Hyundai, které sice v květnu dosáhlo hned u dvou elektromobilů v USA po čase prodejního růstu, jejich odbyt ale v mezičase klesl tak nízko, že kdyby je vůbec nemělo v nabídce, vlastně by se skoro nic nestalo. Ioniq 5 si totiž sice polepšil o 28 procent, na kontě však má jen 5 002 registrací. A Ioniq 9 sice skočil nahoru o 279 procent ovšem pouze na 1 145 exemplářů.
Vedle této dvojice Hyundai v zámoří ještě doprodává Ioniq 6, jeho 176 květnových registrací je ale už prakticky nic. A lepší ve finále nejsou ani výsledky za prvních pět letošních měsíců, kdy elektrický pohon nemělo ani 24 tisíc aut. Hyundai ovšem za tuto dobu předalo zákazníkům 373 013 nových vozů. Elektromobilita je tak skutečně pro značku znovu jen okrajovou záležitostí (letos tedy 6,4 % všech prodejů), podobně je tomu ostatně i u nás (3,7 % všech prodejů). To se pak člověk musí divit, jak moc o těchto autech firma dokola básní, ale o tom zase jindy.
U nás se její strategie asi nezmění, z tlačení elektromobilů je tu dogma, které platí, i kdyby je náhodou nikdo nekupoval. Na otevřenějším trhu v USA si to Korejci nemohou dovolit, což se odráží i na razantní změně strategie spojené s novou továrnou Metaplant v Ellabell v Georgii.
Ta byly postavena s tím, že bude vyrábět pouze elektrická auta. Zmíněné modely Ioniq 5 a Ioniq 9 se tam sice vyrábí, tuto dvojici ovšem mělo doplnit pět dalších elektromobilů celé Hyundai Motor Group. Korejci ale velmi rychle pochopili, že bez politického tlaku a podpory není přirozený zájem takový, aby v továrně bylo co dělat. Stejně tak jim i došlo, že jakkoli dnes mnohé země nejsou obehnané ostnatým drátem, nově jsou hranice tvořené celními tarify. Proto se snaží auta vyrábět tam, kde je prodávají, a taková, jaká jsou zrovna žádaná. Jen elektromobilům tak již Metaplant zasvěcená není.
Místo toho tedy Korejci na místě začínají vyrábět spalovací a hybridní auta, která nyní v USA nachází zastání jako jakési nejmenší zlo, když už nejsou k dispozici čistě spalovací verze. A není těžké to chápat, neboť v rámci celé skupiny spalovací a hybridní vozy získávají na síle, zatímco elektrické modely paběrkují. Situace navíc není dramaticky odlišná ani v Evropě - Ioniq 5 i Ioniq 6 jdou letos dle čísel Data Force na starém kontinentu prodejně dolů z beztak mizerných hodnot (Ioniq 5 z 8 208 na 6 028 vozů za první čtyři měsíce) a nový Ioniq 9 se 1 745 prodeji spásu stěží přinese.
Fabrika jen na elektromobily v americké Georgii musela změnit zaměření, jen tyto modely by jí neuživily, ani kdyby odbavovala všechny značky skupiny Hyundai. Z linek tak začnou sjíždět další a další spalovací a hybridní vozy. Foto: Hyundai
Zdroje: Hyundai, Data Force
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