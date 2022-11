Hyundai představilo svou vizi města budoucnosti, je to něco úplně jiného, než na co jsme dnes zvyklí před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Urbanistické nápady ze strany výrobce aut mohou působit poněkud nepatřičně. A leckdo je bude brát jen jako projev přemíry kreativity části zaměstnanců. Podstata je ale jinde - když už nejde uzpůsobit systémy autonomního řízení městům, lze ještě města uzpůsobit možnostem systémů autonomního řízení.

Prakticky od chvíle, kdy výrobci začali spřádat velké plány související s autonomním řízením, poukazujeme na nesnáze této mise. Aby plný autopilot fungoval vždy a všude, je zapotřebí, aby svět byl dokonale harmonickým místem. K něčemu takovému má ale realita velmi daleko. I když tedy výrobci povolávají do boje celé armády senzorů, radarů a kamer, stejně jako pokročilé algoritmy a vyspělou umělou inteligenci, daná technologie má nadále problém třeba i s pouhým odbočením vlevo, pokud tím dochází na zkřížení trajektorie protijedoucího vozu.

Zapotřebí tedy není jen pokrok ze strany výrobců aut či autonomní techniky, ale rovněž zásah do infrastruktury. Něco takového se ovšem jen velmi snadno řekne, samotná realizace je o poznání náročnější. Koneckonců si stačí uvědomit, jak dlouho trvá v takovém Česku oprava jedné díry na silnici. Úprava všech ulic včetně jejich okolí by tak byl projekt na dlouhá léta. A stejně by vlastně nebylo zcela zabráněno možným problémům, něčeho takového lze dosáhnout v podstatě jen ve chvíli, kdy lidi a dopravu zcela oddělíte.

K podobnému názoru zjevně došla i automobilka Hyundai, která aktuálně představila svou vizi chytrého města budoucnosti. V jeho případě by stěžejním byl tvar šestiúhelníku, jehož obrys by tvořily budovy. V centru by se pak nacházely parky a vodní plochy. Jednalo by se tedy o jakousi oázu klidu, která by navíc ani neměla problém výkyvy teplot. Minimalizace betonové a asfaltové stopy by totiž nevedla k zintenzivňování jejich projevů, místo toho by se velké množství stromů staralo o čistý vzduch i stín.

Hyundai přitom počítá s tím, že veškerá doprava by zamířila pod zem. Právě zde by pak došlo na uplatnění autonomního řízení, přičemž umělá inteligence by měla na starosti jak přepravu lidí, tak i zboží. Jeho finální dodání by pak zajišťovali roboti vyvinutí společností Boston Dynamics, kterou korejská automobilka před dvěma lety odkoupila. Hyundai tak konečně po utracení 400 milionů dolarů (cca 9,9 miliardy korun) našlo pro jednu ze svých posledních akvizic uplatnění, i když zatím jen virtuální.

„Města jsou komplexní organismy, a je velmi těžké vyprojektovat dokonalé město, ovšem tato cvičení nás mohou navést správným směrem. Zavázali jsme se vyvinout chytrá řešení do měst, která jsou založena právě na pochopení měst, ve kterých žijeme. V našich snahách pak budeme pokračovat, přičemž se u mnoha řešení opřeme o chytrou mobilitu a logistiku,“ uvedl k vizi města budoucnosti Youngcho Chi, šéf inovací celé skupiny Hyundai Motor Group.

Z jeho slov vyplývá, že korejská automobilka nejspíše nehodlá změnit obor a nestane se velkým developerem. Spíše půjde o omezené oblasti technologií, třeba zmíněné doručovací služby prostřednictvím robotů. Ti pak mohou být skrze příslušný cloud napojeni na robotickou rozvážku, ať již jídla či čehokoliv jiného, načež vám ušetří cestu po schodech či výtahem. A nejspíše za vás i zaplatí, pochopitelně s pomocí předvolené bankovní karty.

Jestli by se vám život v šestiúhelníku zamlouval, posuďte sami, z celého nápadu zní reálně spíše snahy o zakopání dopravy pod zem. Ostatně, s takovou myšlenkou pracuje i Elon Musk. Že by ale limity autonomního řízení ve větší míře odstranilo právě to, si troufneme pochybovat.

Hyundai u města budoucnosti počítá s tvarem šestiúhelníku, jehož obrys by tvořily domy, zatímco uvnitř lze očekávat zelené a vodní plochy. Silnice a vůbec veškerou dopravu pak Korejci přesunuli do podzemí, kde může bez problémů přijít ke slovu autonomní technika. Jakkoli je to ale krásná vize, do reality ji stěží někdo ve větší míře přenese. Foto: Hyundai

Zdroj: Hyundai

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.