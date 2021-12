Hyundai údajně ukončilo vývoj spalovacích motorů, vysvětlovalo by to odchod klíčových lidí před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Ukáží-li se tyto spekulace pravdivými, pak se korejská značka zařadí mezi ty, které nezajímají přání zákazníků a kráčí pouze směrem diktovaným politickými rozhodnutími. Takový krok by zároveň vysvětloval náhlý odchod Biermanna se Schreyerem.

Pár dnů před letošními Vánocemi se v korejských médiích mohutně spekulovalo o tom, že konglomerát Hyundai-Kia mají opustit dva ze zásadních strůjců moderního úspěchu těchto značek, tedy šéf designu Peter Schreyer a šéf vývoje Albert Biermann. Jak se záhy ukázalo, nešlo jen o zvěsti, nýbrž o holou realitu. Oba pánové se přesouvají do rolí poradců, což je v podstatě přechodná (pokud reálně vůbec nějaká) pozice předcházející jejich definitivnímu odchodu.

V obou případech jde o krok, který je na první pohled nepochopitelný, nejnovější vývoj jej ale vrhá do trochu jiného světla a začíná potvrzovat domněnku o tom, že oba pánové řady firmy opustili sami. Proč? Protože nechtějí být účastni její aktuální proměny.

Zejména Biermann je jakožto technik velmi pragmatický člověk, který si už v dobách svého působení u BMW zakládal na tom, že dělá auta ušitá na míru určitým zákazníkům, jejichž technická podstata tomu odpovídá. Fakt, že se BMW od tohoto principu vzdálilo, jej vyhnal ke konkurenci, ostatně můžeme vzpomenout na slova, která pronesl po svém odchodu: „Změnila se tam kultura. V 80. a 90. letech byla hybným motorem BMW technika. Nyní je řízeno spíše financemi,“ řekl doslova. U Hyundai se nejprve dočkal jiného přístupu a vystoupal až na pozici šéfa veškerého vývoje, nyní se ale zřejmě i v korejské automobilce „změnila kultura“.

Inteligentní člověk se zkrátka nikdy nebude rozhodovat čistě ideologicky a ideologie se zdá být tím hlavním, co nyní další směřování Hyundai řídí. Značka chce být „poskytovatelem mobilních řešení”, nikoli výrobcem aut, a tady nabízet zřejmě hlavně sdílené elektromobily. Něco takového Biermannovi těžko může být po chuti a Schreyer jako další pragmaticky uvažující člověk nemusí být jiného názoru. Taková změna pak logicky vyvolává velká personální pnutí, kdy ve společnosti zůstanou jen ti, kteří neodporují novým ideálům. A z těch odcházejících se veřejnost dozví jen o těch, jejichž odchod nelze přejít mlčky.

Do nových rolí tak mělo zamířit zhruba 200 manažerů, z nichž třetina pracuje ve vývojovém oddělení. „Nově jmenovaní pracovníci reprezentují příští generaci lídrů, přičemž byli vybráni na základě výsledků a jejich roli ve stále větším úspěchu automobilky,“ potvrdil mluvčí Hyundai oficiálně alespoň tolik, že změny jsou opravdu rozsáhlé. Mají být až tak zásadní, že Hyundai mělo dle zatím nepotvrzených informací zcela zavřít divizi zabývající se vývojem benzinových a dieselových motorů v Namyangu. Nebylo by divu, kdyby Biermann se Schreyerem u něčeho takového nechtěli být.

Korejská média tato tvrzení opírají o slova nejmenovaných interních zdrojů, je aut ale také e-mail, který nový vývojový šéf značky Chung-Kook Park zaslal zaměstnancům. V něm se píše, že „naše oddělení vyvíjející naše vlastní motory dosáhlo velkých úspěchů, ale musíme změnit systém, abychom stvořili budoucí inovace, jež budou založené na skvělých počinech z minulosti“. To by jen potvrzovalo, že Korejci za spalovací érou skutečně dělají tlustou čáru a počítají už jen s elektrickým pohonem.

Je-li tomu tak, je otázkou, zda se tato rošáda vyplatí. Hyundai sice nesází vše na jednu kartu jako třeba VW Group, neboť kromě bateriové elektromobility vyvíjí i vozy se spalovacími články, ovšem značná část světa si nebude moci dovolit ani jedno z těchto ústrojí. Dané trhy (a Česká republika se zdá být mezi nimi) tedy Korejci nejspíše budou muset z větší části opustit, neboť zde nebudou mít co nabídnout. Tedy za předpokladu, že dosud vyvinuté spalovací jednotky nehodlají používat ještě mnoho let, což je pochopitelně možné, ale zejména v Evropě neudržitelné, emisní normy se mění každých pár let. I jinde by to ale byl přístup, který by fungoval jen chvíli - existující motory se dříve nebo později stanou nekonkurenceschopnými kdekoli na světě.

Hyundai mělo uzavřít oddělení zabývající se vývojem spalovacích motorů. Vozy jako i20 N tím sice neskončí, ovšem jejich osud by tím do budoucna byl zpečetěn. Je-li to pravdou, nedivíme se odchodu zkušených manažerů, kteří se sázkou na jedinou kartu vybranou politiky z podstaty nemohou souhlasit. Foto: Hyundai

Zdroj: Business Korea, The Korea Economic Daily

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.