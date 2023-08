Hyundai říká, že nové Santa Fe je ošklivé schválně, v Evropě s diesely přijde i o designový výstřelek před 4 hodinami | Petr Prokopec

Možná vám už přišla na mysl otázka, proč Hyundai s novým Santa Fe pustilo na tenký led a nedrželo se u tak prodávaného - navíc drahého - modelu konvenčnějších tvarů. Šéfdesignér značky to nyní vysvětlil, navíc přidal informace o evropské verzi novinky.

Asi jste už pochopili, že nové Hyundai Santa Fe nás svým designem dvakrát nenadchlo. Ve srovnání s předchozí generací se korejské SUV změnilo k nepoznání a více než Hyundai připomíná SUV Land Roveru. To samo o sobě je kontroverzní, když se k tomu přidá záď jako vystřižená z katalogu Ssangyongu, auto skutečně moc neláká. Evropští zákazníci mají ovšem dost času na to, aby si na změnu zvykli. Na starém kontinentu se totiž Santa Fe ukáže až v roce 2024. A i když tak bude spojeno s více než ročním zpožděním vůči korejskému provedení, dorazí bez jednoho prvku, s jakým bude spojeno na ostatních trzích.

Řeč je o svítící liště, která propojuje čelní světlomety stylizované do písmene „H“ a zvýrazňuje právě tento nápad. Hyundai totiž v jejich případě narazilo na bezpečnostní překážku, která by automobilce zabránila v zisku nejvyššího hodnocení Euro NCAP. Přepracování tohoto prvku by zřejmě bylo moc složité, a tak se Korejci rozhodli, že na něj zcela zanevřou. Nové Santa Fe tedy na evropských trzích bude ozdobeno pouze oněmi „háčky“, jenž ostatně obstarávají veškeré svícení. Jak automobilka dodává, ona lišta slouží pouze pro potěchu oka.

O vzhledu vozu se ostatně aktuálně v nemalé míře rozpovídal jeho autor, designový šéf značky SangYup Lee. Dle něj si Hyundai bylo vědomé toho, že se pouští do obrovské mezigenerační změny a s trochou nadsázky lze říci, že ošklivé je schválně - do rizika šli Korejci podle Leeho vědomě. „Je to jeden z našich nejdůležitějších modelů. Šlo tedy o zásadní rozhodnutí. Projekt jsme odstartovali před čtyřmi a půl lety. Bylo to ještě před pandemií, kdy se zdálo, že se outdoorová kultura stala mainstreamovou. Rozhodli jsme se proto pokrýt město i venkov,“ říká dnes.

Lee dodal, že automobilka používá nejen speciální vlastní tým, ale i experty odjinud, aby dokázala odhadnout budoucí trendy. Vývoj nového Santa Fe později ovlivnil i již zmíněný koronavirus, neboť během pandemie se z automobilu pro jednotlivce stalo bezpečné místo. Zároveň na neskutečné popularitě nabraly obytné vozy. „Jsme společnost přijímající výzvy, bez rizika není odměn. Jinak bychom jen následovali obecný směr. V takové chvíli bychom se stali sledujícími, těmi ale nechceme být,“ uvádí dále.

Korejci místo toho chtějí být vnímáni jako automobilka, která má pro každého něco. I proto není stejný designový směr aplikován na celé portfolio. „Hyundai je značkou zaměřenou na zákazníky, z nichž každý vyznává jiný přístup k životu. Osoba generace Z tak žije v domácnosti sama a velmi se liší od rodiny se třemi dětmi. Šachy přitom tvoří král, královna, střelec či kůň - jde o různé figurky, z nichž každá má zcela jinou funkci. Ovšem dohromady fungují jako tým,“ upřesňuje Lee.

Přesně tak má fungovat nabídka Hyundai. Zatímco tedy u nás nenabízený Casper je zaměřen na jedince, Santa Fe má pokrýt potřeby rodin. Z toho důvodu byl ostatně design koncipován tak, aby z fotek doslova čišela velikost. Jde o odlišný přístup ve srovnání třeba s elektrickým modelem Ioniq 5, který pro změnu na snímcích působí spíše malým dojmem. Ve skutečnosti však jde o vůz se třímetrovým rozvorem. Za vším stojí odlišná práce s rohy karoserie.

V případě Santa Fe jsou maximálně vytaženy, což ovšem týmu působilo nemalé potíže z hlediska aerodynamiky. Hyundai proto sáhlo po (v této třídě) neobvyklém množství aktivních prvků, aby koeficient odporu vzduchu srazilo na hodnotu Cd 0,29. Výsledek vidíte sami na fotkách, přičemž Lee dodává, že o úspěchu „rozhodnou zákazníci“. Jsme tedy opravdu zvědavi, jak se nové Santa Fe bude prodávat. I proto, že do Evropy nedorazí jen bez přední lišty, ale hlavně bez dieselů, přičemž na řadě trhů se prodává slušně jen s nimi.

Nové Santa Fe disponuje světly ve tvaru písmene „H“, která budou na mezinárodních trzích propojena podsvícenou lištou. Ta se ovšem do Evropy kvůli crash testům Euro NCAP nepodívá. Na úspěch vozu jsme vzhledem k jeho designu a absenci dieselů zvědavi. Foto: Hyundai

