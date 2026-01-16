Hyundai definitivně ztratilo možnost získat zpět svou obří továrnu v Rusku, přišlo o víc než 10 miliard
Petr ProkopecTermín pro návrat věcí do původního stavu měl vypršet až k poslednímu lednu, výsledek je ale znám už nyní. A Hyundai připravil minimálně o 10,5 miliardy korun, navíc auta značky v zemi vznikají dál, jen bez jejího loga.
Hyundai definitivně ztratilo možnost získat zpět svou obří továrnu v Rusku, přišlo o víc než 10 miliard
včera | Petr Prokopec
Termín pro návrat věcí do původního stavu měl vypršet až k poslednímu lednu, výsledek je ale znám už nyní. A Hyundai připravil minimálně o 10,5 miliardy korun, navíc auta značky v zemi vznikají dál, jen bez jejího loga.
Skončí letos válka na Ukrajině? Možné to pořád je, zatím v to lze ovšem pouze doufat. I kdyby ovšem došlo na uzavření míru, otázkou pořád je, co bude se sankcemi proti Rusku, které ze dne na den skončit nemusí. To vrhá do nejistoty také mnohé automobilky, pro které byl ruský trh velmi důležitý. A Hyundai bylo jednou z nich.
Korejská automobilka před rokem 2022 dosahovala v Rusku největších prodejů ze všech zahraničních výrobců. Nepřekvapivě tak mělo v Petrohradu svou vlastní obří továrnu schopnou kompletní produkce modelů určených pro tamní rok, nicméně před dvěma lety se rozhodlo ji prodat. Byl to logický krok, neboť podnik od března 2022 nic neprodukoval, a Korejce tak jen stál zbytečné peníze. Novým majitelem se pak stala společnost AGR, která souhlasila s tím, že Hyundai bude moci v horizontu dalších dvou let továrnu koupit zpátky, a to za stejné 2 000 Kč (skutečně tak symbolicky málo) plus investice, na které v mezidobí dojde.
Před pár dny se nicméně začalo mluvit o tom, že Korejci této možnosti, která vyprší 31. ledna 2026, nevyužijí. Ruská Gazeta nyní tyto informace potvrzuje s tím, že Hyundai se dokonce možnosti zpětného odkupu oficiálně a s definitivní platností zřeklo ještě před vypršením termínu. Podle odhadů tím automobilka přijde přinejmenším o půl miliardy dolarů neboli o 10,5 miliardy korun, které investovala do samotné výstavby, vybavení a lokalizace výroby. Tyto peníze jí pochopitelně nikdo nevrátí.
Co je motivací pro takové, navíc takto uspíšené rozhodnutí, není oficiálně známo. Roli v něm ale měla hrát korejská vláda, která to jednoduše neumožnila. Jak uvedl Igor Morzharetto z agentury Avtostat, Jižní Korea se přidala k sankcím proti Rusku a výjimku v tomto případě neudělala. „Skutečnost, že Korejci odmítli možnost zpětného odkupu, je na jedné straně velmi nešťastná. Ale na tu druhou jednoduše neměli jinou možnost,“ sdělil ruskému listu.
Morzharetto tak jen potvrdil, před čím varujeme od chvíle, kdy ony sankce byly zavedeny. Rusku ubližují nejasným způsobem, pokud vůbec, ale výrobce, kteří na tomto trhu podnikali a byli nuceni se z něj stáhnout, zasahují v nemalé míře. A skutečně by se na Ukrajině něco změnilo, pokud by si Rusové mohli i nadále kupovat třeba Hyundai Solaris nebo Kiu Rio? Stěží, ostatně si tato auta kupují dál, jen ne jako Hyundai.
Součástí prodeje továrny v Petrohradu byly totiž i rozsáhlé skladové zásoby, ze kterých AGR následně začalo montovat hotová auta. Jen se nedočkala log korejských výrobců, místo toho jsou prodávána pod nově založenou značkou Solaris. Objem výroby je pochopitelně menší, než tomu bylo za vlády Korejců, AGR však chce kapacitu navýšit. V souvislosti s tím hledá partnery z východních zemí, vozy Hyundai a Kie tak zřejmě doplní auta z Číny.
Automobilový expert Maxim Kadakov však firmu před takovým krokem varuje. „Bylo by jistě skvělé mít více továren této velikosti, ale zároveň je zapotřebí odpovídající trh. Všechny nedávno znovu spuštěné podniky však v tuto chvíli nepotřebujeme, neboť jednoduše nedokážeme prodat tolik aut,“ uvedl. Ať už však záměry AGR dopadnou jakkoli, jisté je v tuto chvíli jedno - Hyundai si zavřelo cestu zpět do Ruska s pořádným bouchnutím, ať už z vůle kohokoli.
Sedan Hyundai Solaris dříve patřil k absolutně nejlépe prodávaným vozům v Rusku. V menší míře se prodává dodnes, jen u toho už není korejská automobilka, pouze její komponenty ponechané v továrně v Petrohradu. Tu už si Korejci zpátky nekoupí. Foto: Hyundai
Zdroj: Gazeta
