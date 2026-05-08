Hyundai se blíží vrcholu absurdity, jeho další elektromobily budou jen špatnou emulací spalovacích aut
Petr Prokopec
V roce 2023 se Hyundai pochlubilo na tehdejším Festivalu rychlosti v Goodwoodu výkonnou verzí svého elektrického SUV. Ioniq 5 N do vínku dostal dva elektromotory, které stabilněji produkují maximálně 609 koní výkonu, v režimu N Grin Boost ale na 10 sekund nabídnou až 650 kobyl. Díky tomu zrychlení na stovku klesá o jednu desetinu na 3,4 sekundy. Vyjma toho ovšem vůz disponuje také technologiemi N e-shift a N Active Sound+, kdy první simuluje řazení, zatímco druhá se stará o falešný zvukový doprovod.
Pokud jste strávili pár let v jeskyni, neklame vás, Korejci u elektrického auta simulují zvuk přeplňovaného benzinového dvoulitru a v autě s jednostupňovou převodovkou napodobují práci osmistupňového automatu trháním, které auto jen zpomaluje. Hyundai se tak za tento systém dočkalo od pravověrných nadšenců výsměchu a drtivé kritiky, najdou se ale i tací, kteří jsou takový nesmysl schopni chválit. A protože se i jiní výrobci elektrických aut se svými produkty marně pokouší zaujmout většinu publika, vydali se někteří z nic stejným směrem.
Podle nás je to vrchol absurdity a travestie, navíc jde vlastně o popření jedněch z mála technický výhod elektrického pohonu. S takovým autem si tedy projevem hrajete na to údajně horší, zatímco to reálně problematičtější z hlediska využitelnosti řídíte. A to ani nemluvíme o tom, že Ioniq 5 N stále startuje na 1,8 milionu korun, což je částka, za jakou můžete koupit spoustu velmi schopných spalovacích sportovních modelů. Třeba BMW M2, které je oficiálně k mání od 1 942 200 Kč. Pod jeho kapotou pak sice pracuje jen 480 koní, s nimiž jste na stovce za 4 sekundy, ovšem pokud by jakýkoliv nadšenec spíše než do showroomu mnichovské značky zamířil k Hyundai, o skutečného nadšence se opravdu nejedná. Tím se Korejců nechceme dotknout, ale tak to prostě je.
Hyundai si toho nejspíš i je vědomo, neboť jakkoliv uvádí, že Ioniq 5 N se prodává velmi dobře, konkrétní čísla do placu nedává. Značka se proto rozhodla, že některými velebené falešné řazení a zvuk začne nabízet také u svých ostatních elektromobilů, což nám přijde jako vrchol absurdity. Byť u základních variant jej prý očekávat nemáme, hlavně k simulaci řazení je totiž třeba vyšší výkon.
„Není to něco, co by bylo vyhrazeno jen divizi N. Máme ale určité požadavky. Abyste měli pocit aktivní spojky, je zapotřebí minimální míra výkonu. Systém tedy nenabídneme napřič celou nabídkou, ale zároveň nebude potřeba, abyste pod kapotou měli 600 koní,“ uvedl k budoucnosti systémů N e-shift a N Active Sound+ evropský viceprezident značky Raf van Nuffel pro Car Sales. A dodal, že technologie půjdou vypnout, načež si majitel může užít i tichou jízdu. Ještě aby ne...
Fanoušky elektrických aut potěší každá novinka s nimi spojená, jenže toto publikum mělo Hyundai podchycené už dávno. A koho dalšího taková hloupost osloví? Obáváme se, že to bude méně lidí než těch, kteří díky tomu pochopí, že to reálně lepší auto - které si na něj nemusí hrát - dávno mají. Anebo si jej mohou koupit jinde...
Nepochybujeme o tom, že pro některé lidi má Ioniq 5 N své kouzlo, ale zrovna falešný zvuk a řazení z něj lepší auto nedělají. A neudělají jej ani z jiných modelů Hyundai. Foto: Hyundai
Zdroj: Car Sales
