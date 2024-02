Hyundai po „násilném” zaříznutí ostrých spalovacích modelů pro EU zkouší Evropany uspokojit lacinou náhražkou před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Korejci minulý týden zaskočili všechny nadšené příznivce ostrých modelů N v Evropě, když oznámili, že s typy i20 N a i30 N v EU končí. Po konci prvního zmíněného Hyundai přichází s novou verzí i20 N Line, ta ale dramaticky jen vypadá.

Proti elektromobilům nemám obecně vzato vůbec nic. Pokud by tedy třeba nový Renault R5 stál zhruba 250 až 300 tisíc korun, což je dnes odpovídající cena pro méně než čtyřmetrový vůz se specifickým zaměřením na jízdu po městě, začal bych nad ním i uvažovat - tak moc se mi francouzská novinka líbí. Jenže její tvůrci již oznámili, že startovat bude na více než 630 tisíc korunách, což je opravdu šílená darda. Zvláště když za ní dostanete paket baterií o kapacitě 40 kWh, který odpovídá zhruba 10litrové nádrži s naftou.

Na francouzskou novinku lze nicméně i tak ještě pohlížet smířlivě. Co nicméně považuji za vůbec největší hovadinu posledních let, to jsou sportovní elektromobily. Pokud totiž připustíme, že automobilová doprava skutečně škodí životnímu prostředí tak, jak zastánci dané teze tvrdí, pak by bylo logické, aby na silnice mohla co nejlehčí a nejjednodušší auta, která do vínku dostanou jen takový výkon, abyste se dostali na místo určení bez myšlenek na návrat ke koňskému spřežení.

Nicméně když se zadíváme na elektrickou produkci, je patrné, že výrobci se zaměřili na něco úplně jiného. Každou novinku totiž prezentují hlavně za pomoci vysokého výkonu a tomu odpovídajícímu zrychlení. Dá se to pochopit, neboť ničím jiným vlastně bateriový pohon ani zaujmout nedokáže, jak se znovu ukázalo před pár dny. Přitom na své straně má politiky, kteří se snaží navýšit jeho oblibu soustavným zvýhodňováním, zatímco spalovací auta a pohonné hmoty jsou zatěžovány dalšími daněmi a pokutami.

Vysoký výkon je u benzinových supersportů spojován s vysokou spotřebou, a tedy s vysokými emisemi. U elektromobilů tomu není jinak, jen díky jejich koncepci nevidíme nadměrné emise, za kterých vznikají samotná auta i elektrická energie nezbytná pro jejich provoz. Ta stále nevzniká z ničeho, navíc její spotřeba roste ve chvíli, kdy roste hmotnost a výkon. A obojí je u elektromobilů nezbytně vysoké, neboť to stojí na konci jakési spirály zmaru definované velkými a těžkými akumulátory. Abyste někam dojeli, potřebujete velké a těžké baterie, jejichž rozpohybování vyžaduje vysoký výkon. Aby ale elektromotory měly z čeho čerpat energii, potřebujete větší akumulátory a na jejich rozpohybování ještě větší výkon a na jeho živení... Tak je to pořád dokola.

Pokud tedy existuje pro životní prostředí nějaká hrozba, je to právě sportovní elektromobil. Paradoxně právě pro takové se rozhodli Korejci. Automobilka Hyundai totiž oznámila, že končí s výrobou spalovacích modelů N pro evropské trhy a tato auta nahradí výkonnými bateriovými vozy jako Ioniq 5 N. Tak chtějí Korejci dosáhnout svého cíle, kdy od roku 2035 budou lidem nabízet už jen auta s nulovými emisemi a od roku 2045 budou 100procentně uhlíkově neutrální. Začali s 2,2tunovým autem s 650 koňmi za 1,8 milionu Kč. Gratulujeme, to je skutečně pojízdná spása.

Co z nabídky sportovně laděných Hyundai nám tu po odchodu toho nejzajímavějšího zbude? Třeba takový hatchback i20 si totiž Evropané budou moci koupit maximálně ve výbavě N Line, která se původnímu „eNku“ blíží alespoň vzhledově. Pod kapotou se ale v jejím případě již nic nemění, vše zůstává u standardu.

Právě tuto variantu se Korejci nyní rozhodli osvěžit, načež na příď naroubovali novou čelní masku a boky ozdobili odlišnými 17palcovými litými koly. Pár změn je spojeno také s nárazníky, stejně jako je možné vybírat z osvěžené palety barev karoserie. Uvnitř se pak vše točí jen okolo příchodu nového podsvícení. Tím jsme ale víceméně ve finále. Hyundai tedy Evropě sebralo opravdu hodně, náhrada za to je ovšem neskutečně laciná.

Nové Hyundai i20 N Line se začne vyrábět v dubnu, do showroomů tak nejspíš zamíří ještě letos na jaře. Dá se pak předpokládat, že cena bude relativně vstřícná, ostatně v tomto ohledu ještě Korejci zůstávají nohama na zemi. Nicméně v té chvíli je třeba se ptát, komu vlastně automobilky poté chtějí prodat své velmi drahé a ekologii škodící sportovní elektromobily. Pokud ale Ioniq 5 N stojí stejně jako BMW iX3, odpověď se nabízí sama a příznivě pro Korejce nevyznívá.

Pokud bychom dosavadní i20 N považovali za šťavnatý steak, pak nová verze i20 N Line je jen jeho veganskou náhražkou. Na přeplňovanou jedna-šestku produkující 204 koní je třeba zapomenout, vrcholem místo toho může být 120 koní litrového tříválce doplněného mild-hybridní technikou. Foto: Hyundai

Zdroj: Hyundai

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.