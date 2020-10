Hyundai se propadlo hluboko do ztráty kvůli kvalitě motorů, firma se omlouvá před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Měla vydělat přes 24 miliard Kč za kvartál, realita je ale opačná. Firma překvapivě hlásí ztrátu skoro 7 miliard v době, kdy se to nejméně hodí.

Letošní rok není procházkou růžovým sadem téměř pro žádnou firmu, automobilky nevyjímaje. Hyundai se ale na tom zdálo být ještě dobře, neboť situace okolo koronaviru v domácí Koreji byla vyřešena vcelku rychle a jako značka nabízející dobrou hodnotu za peníze trpí v těžších časech méně než jiné.

Za třetí letošní kvartál, kdy omezení ve větší nebo menší míře pominula ve většině světa a byla realizována alespoň část prodejů odložených v první polovině roku, tedy analytici očekávali, že Hyundai vykáže čtvrtletní zisk 1,2 bilionu wonů, asi 24,5 miliardy Kč. To by bylo velmi slušné, jenže nic takového se nestalo, ani zdaleka.

Jako studená sprcha přišlo ohlášení kvartální ztráty 336 miliard wonů, tedy bezmála 7 miliard Kč. Důvodem ale není to, že by se firmě přestalo dařit obchodně, dostihly ji problémy s kvalitou jejích motorů, které Hyundai trápí už nějaký ten pátek. Očekávané náklady na svolávací akce a odškodnění za prodej motorů, které ve výsledkům hrozí i riziko požáru, vzrostly o dalších 43 miliard Kč a firmu poslaly do minusu.

„Upřímně se omlouváme našim akcionářům a investorům za to, že byli už třikrát od roku 2018 opakovaně konfrontováni s náklady spojenými s kvalitativními nedostatky,” zaznělo ze strany jednoho z manažerů firmy při prezentaci výsledků za poslední čtvrtletí. Celkový účet za dosavadní patálie z dosáhl už 116 miliard Kč.

Firma by si pochopitelně přála, aby oněch přidaných 43 miliard stačilo na veškeré zbývající náklady, nikde ale není psáno, že tomu tak bude. Tito kostlivci tak na Hyundai padají ze skříně v nejhorší možný čas, kdy si nemůže být jista prodeji a stejně jako jiné firmy jej trápí zvýšené náklady související s investicemi do elektrických pohonů. Snad bude lépe.

Hyundai nedávno odhalilo nový Tucson. I ten se bude muset hodně snažit, aby dostal firmu z červených čísel, kam míří kvůli kvalitativním problémů s motory svých dřívějších aut. Foto: Hyundai

Zdroj: Reuters

Petr Miler