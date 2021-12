Hyundai se skutečně zbavilo strůjců svého moderního úspěchu, nedává to smysl před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai/Kia, koláž Autoforum.cz

Důvody jejich odchodu z vedoucích pozic ve firmě nebyly oznámeny a byť změnu směřování automobilky lze v obecné rovině chápat, není nám úplně jasné, kdy jí nepřijde vhod schopný technik a schopný designér. Leda že by s ní už sami nechtěli nic mít.

Co se ještě před pár dny zdálo být divokou spekulací, je nyní realitou. Když korejská média začala hovořit o tom, že řady Hyundai a jím ovládané Kie mají opustit Albert Biermann a Peter Schreyer, neboť nejde o osoby kompatibilní se změnou směřování firmy od tradičního výrobce automobilů k „poskytovateli mobilních řešení”, nechtělo se nám tomu příliš věřit. Skupina Hyundai ale včera večer tento krok potvrdila, když oznámila odchod obou osob z vysokých pozic ve firmě a jejich dočasný přechod do poradních rolí.

Tisková zpráva se snaží navodit atmosféru přátelského rozchodu, tomu ale nevěříme ani v nejmenším. Už načasování jejího vydání na páteční večer svědčí o obavách z reakcí akciových trhů, současná rezignace dvou tak významných lidí, kteří pracovali pro firmu v odlišných rolích po zásadně odlišný čas, též nenapovídá o čemkoli přirozeném. A na věk to také svést nepůjde, datum narození obou harcovníků dělí čtyři roky, žádný povinný odchod do hry nevstoupil.

Od začátku nám navíc vrtá hlavou ono neoficiální zdůvodnění. Změna směřování Hyundai tímto směrem - ačkoli pořád nevíme, co to vlastně přesně znamená - v dnešní době není neobvyklá, ale i kdyby Korejci chtěli výhledově s auty dělat cokoli, obejdou se bez schopného designéra? Vzhled prodává cokoli v jakékoli roli a Schreyer jako designér po svém příchodu do firmy v roce 2006 vtiskl Kie identitu, ze které žije dodnes. Ne snad, že by dělal jen překrásná auta, jeho přístup měl ale zásadní vliv na vnímání značky jako seriózního konkurenta zejména německých výrobců.

Podobně by šlo mluvit o Biermannovi, který přišel do firmy teprve v roce 2014. A byť za 7 let nevykonáte zázraky, však jde o životní cyklus jednoho modelu, on to skoro zvládl. Sportovní verze začaly oslovovat nadšence a ty tuctovější začaly být technicky podstatně vytříbenější. Bývalý šéf divize M u BMW zkrátka věděl kam sáhnout, proto se také v roce 2018 stal šéfem vývoje celé automobilky. Nyní tak podle nás odchází od rozdělané práce, Hyundai by ještě dalších 7 let „biermannování” snadno sneslo. Ale nestane se to.

Až už by Hyundai chtělo nabízet auta jakkoli, takové lidi potřebuje a netušíme, proč by se jich mělo zbavovat. Tedy pokud to není tak, že jim samotným nevoní, kam se vývoj posouvá a nechtějí být jeho součástí. Racionálně uvažujícím lidem může být velmi snadno cizí představa sdíleného poskytování elektrických aut s mizernou praktičností za miliony korun jen proto, že si to přeje někdo jiný než zákazník. Zejména Biermann mohl mít problém něco takového vyvíjet, ostatně sportovní šéf VW loni firmu opustil s podobnou motivací.

Foto: Hyundai/Kia

Zdroj: Hyundai Group

Petr Miler

