Hyundai školí konkurenci, jediným chytrým rozhodnutím z loňska teď vydělává miliardy před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Zatímco naprostá většina ostatních velkých automobilek má teď starostí nad hlavu a i v době omezené poptávky po jejich autech musí vypínat výrobu, Hyundai jede na plné obrátky. A problémy nečeká ani v nejbližších měsících.

Automobilový průmysl v posledních měsících trápí těžká nemoc a koronavirus to není, i když souvislost s ním má. Automobilky se potýkají s nedostatkem čipů, který je tak velký, že má za následek zavírání jedné továrny za druhou. Naposledy včera jsme zmiňovali, že Ford kvůli tomu nevyrobí přes dva měsíce jediný Focus, VW včetně Škody bude chybět nejméně 100 tisíc aut a je to pravděpodobně i důvod, proč nyní stojí produkce Tesel. Je v podstatě jedno, na jakou automobilku se zaměříme, nedostatek čipů trápí všechny. Až na jednu.

Je to Hyundai, které sice nejprve loni chtělo zareagovat stejně jako ostatní a po jarních odstávkách v očekávání snížené poptávky po autech v dalších kvartálech omezit objednávky a nadále jet systémem just-in-time v menších objemech. Někdo z nejvyššího vedení ale podle zdrojů agentury Reuters rozhodnutí nákupního oddělení zastavil s tím, že sleduje trendy v oblasti výroby čipů a pokud Hyundai udělá to, co všichni ostatní, bude mít později problémy. Bylo to rozhodnutí za miliardy, neboť takové sumy nyní ostatní tratí na ušlých příjmech i dodatečných nákladech souvisejících s odstávkami výroby.

Korejci tak zcela neobvykle změnili strategii a místo zásobování just-in-time nakoupili čipy na sklad. I tak jich loni koupili méně než v roce 2019, jakmile se ale ukázalo, že jejich rozhodnutí bylo správně a vývoj míří dnes už známým směrem, pod kotlem objednávek ještě přitopili. Dnes tak v momentě, kdy ostatní strádají, nemají problém a podle dostupných informací sedí na zásobách čipů na 4 měsíce pro většinu produkovaných modelů.

Ani tak situace není snadná. Sesterská Kia, která ze zmíněného rozhodnutí též profituje, oficiálně věc komentovala tak, že „by neřekla, že je připravena na dalších 3 až 6 měsíců, ale nevidí žádnou bezprostřední hrozbu pro výrobu”. Hyundai situaci nechtěl komentovat, podle zdrojů Reuters ale ve firmě přes zvolený postup panuje nervozita, neboť nakoupené komponenty nemusí stačit a je třeba velmi pečlivě plánovat, jak s nimi naložit. Ani čtyři měsíce zásob totiž nemusí stačit - Korejci očekávají, že situace se začne stabilizovat až v říjnu, a to je osm měsíců daleko.

Hyundai oficiálně zveřejnilo pouze tolik, že v březnu zastaví výrobu některých modelů na 5 dnů, aby mohla efektivně realokovat zásoby komponentů pro některé modely. Dále rozvést to odmítá, lidé seznámení s děním ve firmě ale pro Reuters vypověděli, že automobilka omezí výrobu některých méně žádaných modelů, aby ji čipy vystačily pro ty žádanější. Je to tedy velká ekvilibristika a ani chytré rozhodnutí z hloubi loňského roku neřeší vše.

Popsané tedy jen ukazuje, jak obrovský problém s čipy teď automobilový průmysl má a jak přesná byla slova manažera jednoho z jejich výrobců, že potíže budou trvat ještě dlouho. Stejně tak se zdá být naivní očekávání některých firem, že se situace vyřeší v březnu nebo dubnu, když Hyundai má zásoby na měsíce a přesto se bojí, co přijde. Lehký rok nás zkrátka opět nečeká, ale to v předvečer začátku dalšího pseudo-lockdownu v České republice asi nejlépe tušíme sami.

Hyundai Tucson vyráběné i v českých Nošovicích je jedním z modelů, který může profitovat z loňského chytrého rozhodnutí někoho z vedení nakoupit do zásoby čipy, jež teď všem schází. Foto: Hyundai

Zdroj: Reuters

Petr Miler