Hyundai slíbilo, že svým autům ponechá tlačítka. A podívejte se, co teď reálně provedlo interiéru své poslední novinky včera | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Že tohle auto vypadá jako robot Emil, by snad ještě nevadilo, je to ale především symbol jednoho velkého nesplněného slibu. Automobilky dnes řeknou pro hezký titulek v médích cokoli, reálně je ale obvykle záhy přemůže touha šetřit za každou cenu.

Snaha o eliminaci fyzických tlačítek a jejich nahrazení dotykovými obrazovkami je jednou z norem automobilového světa posledních let. Výrobci rádi tvrdí, že to je trendy a žádané, realitou ale je, že je to především levné. Není nic dražšího než vyrábět přístrojové desky se skutečnými „budíky”, které musí být odlišné pro každý model, či dělat nespočet tlačítek v rozličných provedeních, kterými v každém modelu bude řidič moci ovládat neustále se zvětšující plejádu funkcí. Jde to, ne že ne, ale zkuste vedle toho odolat pokušení alternativy, se kterou do všeho napálíte dva podobné displeje - jeden místo všech přístrojovek a jeden místo všech tlačítek - a máte hotovo. To musí být miliardový tah.

Přiznání k takovému postupu by spoustu lidí naštvalo, a tak automobilky o redukci nákladů otevřeně nemluví. A když jim ji někdo přece jen omlátí o hlavu s tím, že to je nejen neintuitivní a nešikovné, ale dokonce i nebezpečné, začnou slibovat změnu. Je totiž těžké popřít, že kvůli dotykovému ovládání všeho musíte i pro časté ovládání těch nejzákladnějších funkcí na sundat oči z vozovky. Pokud ale jedete třeba 130 km/h, znamená to, že každou sekundou urazíte 36 metrů. To se snadno v okolí vašeho auta leccos změní. Automobilky to sakra dobře ví, ale co pak reálně udělají? Kdo kdy skutečně udělal alespoň trochu významný krok zpět?

Hyundai je značkou, která jde v těchto ohledech hrdě s proudem. Také ona začala upřednostňovat „dotykáče“ před tlačítky, protože to ale podobně jako u konkurence její klientelu nenadchlo, Korejci přišli s tím, že tento trend zvrátí a novým autům tlačítka ponechají. Aktuálně ovšem představili své nové elektrické SUV Elexio, které má pár tlačítek pouze na volantu. Veškeré další ovládání se přesunulo na masivní 27palcový displej, který páruje obrazovku multimédií a zábavní zónu pro spolucestujícího. Řidič se pak dočkal ještě svého displeje.

Z Korejců se tak vyklubali stejní pokrytci a lháři jako z Japonců, však Mazda udělala úplně to samé. I ta sice na oko také brojí proti dotykovému ovládání, reálně ale na evropském kontinentu začíná prodávat model 6e, který tlačítka pomalu nezná. Lidé, kteří si takové auto koupí, mohou být rázem nebezpeční sobě i svému okolí, pokud si třeba budou chtít během jízdy přenastavit klimatizaci. S Elexiem to bude úplně to samé a můžeme se jen modlit, aby se k nám tohle auto nedostalo (zatím je jako kdysi 6e k mání jen v Číně), popř. si Hyundai přece jen nasadilo hlavu zpět na krk a tento stupidní trend úspor ad absurdum i infinitum zabilo.

Ví, jak na to. Však ještě v březnu roku 2023 šéfdesignér Hyundai SangYup Lee zmiňoval, že „pokud řídíte, je velmi těžké ovládat dotykovou obrazovku“. Dnes, o dva roky a čtyři měsíce později je vše jinak. Sami se nyní podívejte, co Korejci interiéru Elexia provedli - za nás je to skoro zločin za bílého dne.

Nové Elexio osazené masivním 27palcovým centrálním displejem, kvůli němuž došlo na eliminaci většiny tlačítek, je další ukázkou nepokrytého lhaní velkých světových výrobců. Ti slibují, že interiérům aut nechají tlačítka, protože je lidé chtějí, pak je ale při první příležitosti hodí přes palubu ještě víc než kdy dřív. Foto: Hyundai

Zdroje: Motor1, Hyundai

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.