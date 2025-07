Hyundai svému nejhůř prodávanému modelu přidalo na ošklivosti i marnosti, teď s ním určitě rozbije bank před 7 hodinami | Petr Prokopec

Královna krásy to opravdu není a zástupy spojených majitelů za sebou také nezanechává. Tak co autu přidat ještě kontroverznější vizáž s naladěním, které nerezonuje u cílové skupiny a posílá cenu do stratosféry? To jsou nápady Hyundai, které mají spasit Ioniq 6.

Hyundai Ioniq 6 považuji za jedno z nejošklivějších nových aut, které jsou momentálně v prodeji, a to bez ohledu na pohon. Můžete s mým názorem nesouhlasit, ale já na tomto sedanu opravdu neshledávám nic přitažlivého. Čelní partie bych označil za ještě přijatelný, ty zadní ale vypadají, jako by pocházely z úplně jiného modelu. Nejhorší je však pohled na boky, u kterých se Hyundai zřejmě nemohlo rozhodnout, co chce vlastně poslat na trh. A proto vzalo nápady všech svých designérů a splácalo je dohromady.

Vlastně tedy nepřekvapí, že se Ioniq 6 opravdu nestal prodejním hitem. V roce 2023 na celém světě dosáhl ještě na obstojných 54 824 prodejů, hned rok na to ale byly prodeje jen poloviční. A pravidelně se jednalo o nejméně žádaný model celé značky, k čemuž jistě přispěla ani kritika dosavadních majitelů směrovaná k nespolehlivému elektrickému pohonu. V důsledku toho se tedy asi nedá předpokládat, že by nově odhalené provedení Ioniq 6 N reputaci vozu zlepšilo a prodeje nakoplo vysoko. Vypadá totiž ještě hůř a míří za zákazníky, kteří takové auto nevyhlížejí.

Korejci sedan osadili stejnou technikou, jakou má k dispozici také SUV Ioniq 5 N. Máme tu tedy dva elektromotory, kdy přední dává až 226 a zadní dokonce 405 koní. Standardně pak celá soustava nabízí 610 kobyl, toto stádo lze však při aktivaci funkce N Grin Boost zvýšit až na 650 ořů. Ovšem jen po dobu deseti sekund. To ovšem Korejcům stačí, aby zkusili ohromit potenciální klientelu sprintem na stovku za 3,2 s. Vedle toho pak počítají s nejvyšší rychlostí 257 km/h.

Ioniq 6 N se tak dostává na úroveň Tesly Model 3 Performance. To samo o sobě by možná mohlo zabrat, jenže americký elektromobil vám svou vizáží nedrásá oči. Kromě toho je i ve vrcholné verzi k mání od 1 405 990 Kč, zatímco u Korejce bude třeba počítat s podobně sebevědomým 1,8 milionem korun, jako je tomu u spřízněného hatchbacko-SUV. To však vedle Ioniqu 6 N taktéž vypadá lépe, a i když je na stovce o tři desetiny později, oslovit může také větší praktičností.

Novinka tak působí jako rychle letící střela, ovšem mířící někam nazdařbůh. Korejci navíc nezůstali jen u výkonnějšího pohonu, ale upravili také karoserii. A k lepšímu to vážně není. Jakkoliv výraznější nárazníky, boční prahy či zadní křídlo mají budit pocit vizuální agresivity, spíše vám ještě více hýbnou žaludkem než u základu. Uvnitř pak sportovní derivát vypadá nejen tuctově, ale také nudně, na čemž nic nemění ani nový volant, ani sportovní sedadla či držák na kameru GoPro.

Technici značky si sice podali i podvozek, stejně jako dorazila třeba 20palcová kola s pneumatikami Pirelli P Zero 5 o rozměru 275/35. Jenže k čemu to všechno je, když s bateriemi o kapacitě 84 kWh, které jsou ekvivalentem 22litrové nádrže na naftu? Vůz při plném tempu ujede pár desítek kilometrů stejně jako Ioniq 5 N. Onen paket je pak sice možné dobít při výkonu až 350 kW, ovšem takových stojanů je jako šafránu. Co je tedy jedinou jistotou, jsou vysoká cena, podivný vzhled a zacílení na klientelu, která elektrický pohon opravdu nevyhledává.

