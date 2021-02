Hyundai tvrdě okouší další úskalí elektromobility, je to poučení za 20 miliard před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

20 miliard korun jsou obrovské peníze, ať už se na ně podíváme jakkoli. V případě nejnovějšího problému Hyundai ale bude stát tak obrovskou sumu jen jedna svolávací akce zaměřená na okrajové modely, bohužel elektrické.

Proti elektrické mobilitě nejsme zaujatí, jen nastavujeme zrcadlo současnému dění, nad kterým rozum zůstává stát častěji, než by bylo zdrávo. Však snad není nemístné požadovat, aby - když už nás někdo chce nutit koupit aut s odlišným pohonem - byla bylo alespoň stejně dobré jako to se spalovacím motorem. V tom je ovšem zásadní problém, neboť elektromobily jsou pro spoustu způsobů využití osobních aut zcela nepoužitelné, přitom jsou dražší a s jejich čistotou to také není tak žhavé. Samozřejmě, mají i své výhody, ty ale nedokáží zastínit nedostatky a za normálních okolností by bylo třeba dalšího vývoje, aby se jiné řešení dokázalo prosadit. Politici jej ale bez ohledu na realitu chtějí „zavést” nejlépe hned.

Oněch úskalí spojených zejména s akumulátory je navíc spousta a ne všechna se týkají jen zákazníků. Aktuálně tu přitom máme zprávy o dalším, které tvrdě dopadá na výrobce a zpětně vysvětluje incident z předloňského roku. Část domu Kanaďana Piera Cosentina totiž rozmetala exploze, kterou způsobilo elektrické Hyundai Kona, aniž by se dobíjelo nebo jelo, prostě mu stálo v garáži. Nešlo navíc o jediné takové neštěstí, v Kanadě byl zaznamenán i další prudký požár elektrického Korejce, stejně jako jich je patnáct hlášeno ze Spojených států, jedenáct z Koreje, jeden z Finska a jeden z Rakouska. To již není zanedbatelné množství, což naznačuje, že tady již chyba nebude v zákaznících, ale spíše v konstrukci.

To nyní svou akcí potvrzuje i Hyundai, neboť značka svolává zpět do servisů 82 tisíc elektrických vozů. Z toho přitom takřka 76 tisíc kusů připadá na elektrickou verzi SUV Kona, mimo to ovšem budou muset k technikům také elektrické verze modelu Ioniq, stejně jako elektrický autobus Elec City. Rozhodně však nepůjde o zastávku krátkou, neboť automobilka hodlá všem inkriminovaným vozům vyrobeným v letech 2018-2020 vyměnit baterie. Což je pochopitelně větší servisní zásah než výměna čehokoli - motor nevyjímaje - u spalovacích aut.

I když se tedy z pohledu prodejů Hyundai jedná o zcela okrajové modely (za tři roky prodá přes 12 milionů aut a 82 tisíc vozů je plivnutím do rybníka), bude to pro něj extrémně nákladná. Svolávací akce by totiž měla stát 1 bilión wonů, což odpovídá skoro 20 miliardám korun. To je pro automobilku mnohem větší rána, než kdyby musela platit pokuty za nadlimitní emise, pročež je pochopitelné, že se vyprázdnění kasy brání. Dle jihokorejského ministra dopravy tak za problém mohou vadné baterie firmy LG Chem vyráběné v Číně. Sama společnost nicméně vinu přehazuje na Hyundai a tvrdí, že automobilka nepostupovala dle pokynů, jenž se týkají zacházení s nnimi.

Ať tak či onak, pro Hyundai, LG Chem a vlastně celou elektromobilitu jde o zásadní problém. Zvláště proto, že Kona již jednou předmětem svolávací akce byla, a to loni, právě kvůli riziku požárů. Softwarová oprava ale evidentně nebyla dostačující, nyní tedy dojde na výměnu stěžejního komponentu. Než se tak přitom stane, mají majitelé dobíjet baterie maximálně na 90 procent kapacity. Jinak se také může stát, že místo aby ráno měli plnou „nádrž“, bude jim chybět půlka domu.

Pochopitelně, takové věci se stávají, automobilky dělají chyby a svolávací akce jsou na denním pořádku. Ale tak malá svolávačka za 20 miliard? O tom jsme ještě neslyšeli. A teď si představte, že jednou mají podobné značky prodávat elektromobily po milionech a stejná akce může přijít i tehdy. Něco takového by zruinovalo snad jakoukoli automobilku.

Hyundai povolává do servisů 82 tisíc aut modelových řad Kona a Ioniq. Důvodem je hrozba požáru či exploze, kvůli čemuž musí být vyměněny baterie. Značku tato svolávací akce vyjde na takřka 20 miliard korun. Foto: Hyundai

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec