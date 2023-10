Hyundai ukázalo svůj nový tank. Technologie stealth jej činí skoro neviditelným, vypadá jako z budoucnosti před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai Rotem

O některých automobilech se říká, že jsou jako tank, tohle ale není žádná alegorie. Máte nevyrábí pouze auta, dělá i tanky a tohle je nová generace bojového stroje právě z dílen Korejců.

Už párkrát jsem zmínil, že jsem vlastně i poměrně hrdým majitelem Kie Cee'd SW. Kromě toho vlastním i další korejské produkty, dokonce spadající pod tentýž koncern. Nicméně přestože třeba přímotop nebo rádio zdobí logo značky Hyundai, o automobily se pochopitelně nejedná. Záběr tohoto impéria je totiž mnohem širší, než by se komukoli mohlo na první pohled zdát. A pro někoho jistě překvapivě do něj spadá i výroba tanků.

Za model K2 Black Panther je zodpovědná divize Hyundai Rotem, která se rovněž zabývá výrobou tramvají, lokomotiv a vagónů. S vývojem tzv. hlavního bojového tanku začala již v 90. letech minulého století, masová produkce se ovšem rozjela až v roce 2013. Od té doby firma dodala již více než 410 exemplářů, které nepoužívá jen jihokorejská armáda, ale třeba i ta polská. Zájem ale vyjádřily třeba také Egypt a Rumunsko.

Korejci nicméně nabyli přesvědčení, že K2 již nelze dále zdokonalovat, a proto pracují na nové generaci tanku. Veřejnosti se poprvé ukázal letos, jeho výroba v sériovém provedení by ale měla začít až koncem dekády. Ve srovnání se současným provedením i konkurencí je to totiž úplně jinak pojatý stroj. Je od pohledu neobvykle nízký, což má své opodstatnění - počítá se totiž s tím, že ovládání bude mít jednoho dne na starosti operátor sedící kilometry daleko od bojiště.

Než ovšem na takový den dojde, bude mít obsluhu na starosti tříčlenná posádka. Ta nicméně již nemá vyhrazen operační prostor ve věži, ale přímo v útrobách tanku mezi pásy. Právě to Korejcům umožnilo snížit výšku, což má tank s pomocí pokročilé technologie stealth učinit neviditelný pro většinu radarových a infračervených systémů. Samozřejmostí je pak pancíř z oceli, keramiky a kompozitních prvků.

Hyundai zatím mnoho podrobností nezveřejnilo, pár dat ale známo je. Tank by tak měl být osazen kanónem ráže 130 milimetrů, čímž o 10 mm překonává věž stávající verze K2. Tu překoná i dojezdem 500 km (oproti 450), co se však tempa týče, to zůstane nezměněno. Na silnici tedy tank zvládne jet rychlostí až 70 km/h, v terénu si musí vystačit s padesátkou. Hnacím ústrojím bude znovu dieselový motor.

Trup tanku bude rozdělen na separované zóny, posádka složená z velitele, řidiče a střelce tak bude izolována od systému automatického nabíjení kanónu i skladu munice. Součástí výbavy bude i letka dronů určená k průzkumu. Jakmile tedy Korejci dosáhnou i kýžené autonomie, bude se skutečně moci pozemní boj odehrávat bez ztrát na životech. Jakkoli zrovna to je vize s reálným využitím tanků v podstatě neslučitelná.

Korejci se nezabývají pouze výrobou aut, ale i tanků. Nyní se pochlubili konceptem toho budoucího, který má být neviditelný pro radary i díky nízké siluetě. Za tou stojí jak mnohé automatické systémy redukující počet členů posádky na tři, tak snaha ovládat stroj dálkově. Foto: Hyundai Rotem

Zdroj: Hyundai Rotem

Petr Prokopec

