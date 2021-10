Hyundai už po roce a půl faceliftuje jedno ze svých SUV, podivná světla mění za „neviditelná” před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Na krok Korejců se dá dívat lecjak, jedna věc je ale jistá - podivné ztvárnění předních i zadních světel se nesetkalo s pozitivní odezvou, a tak se Hyundai rozhodlo alespoň ta první jmenovaná radikálně změnit.

I když naprostá většina velkých automobilek působí na všech myslitelných kontinentech a jejich přístup k vývoji a výrobě nových vozů by se z podstaty neměl zásadně lišit, přístup některých výrobců je stále specifický. Ti asijští už prosluli tím, že pokud se jim něco nepovede, tak to prostě změní - klidně rok po odhalení nového modelu jej překopou. Nejedou tedy za každou cenu podle síťového grafu a k faceliftu nepřistoupí až po obvyklých třech nebo čtyřech letech.

Přesně to je i případ korejského Hyundai. To sice vyrostlo v jednu z největších světových automobilek, podobná flexibilita mu ale zůstává vlastní. Dá se na to dívat lecjak, není to meč s jedním ostřím - na jednu stranu je naprosto pochopitelné, že automobilka nechce v nabídce roky vydržovat produkt, který třeba jen kvůli snadno změnitelným aspektům není tak úspěšný, jak by mohl být. Na tu druhou je to ale trochu nefér k prvotním, obvykle nejvěrnějším kupcům, jejichž auta utrpí rázem velkou ztrátu hodnoty, neboť rychle zastarají. Jaký pohled je vám bližší, posuďte sami, v Asii ale zůstávají věrni tomu prvnímu.

Hyundai tak nemá problém pouhý rok a půl po uvedení nové generace SUV Creta na trh překopat tento model k nepoznání. Situace je navíc o to pikantnější, že vůz se na přelomu let 2019 a 2020 dostal jen na některé trhy a jeho postupné rozšiřování v nabídce znamená, že na jiné dorazil třeba až letos v létě. To už je opravdu matoucí - automobilka v červnu začne určité auto prodávat jako žhavou novinku a v říjnu už říká, že jej zásadně faceliftuje.

Když se ale podíváte na vůz samotný, zjistíte, proč k tomuto kroku přistoupila. Vypadá prostě podivně. Jde o model z jakési „světelné mezi-éry”, kdy se Hyundai posouvalo od konvenčního pojetí k novým „neviditelným” světlům, jaká známe třeba z nového Tucsonu. Je to divoké a podle nás nehezké, jako by s autem někdo projel „hejnem” létajících chobotnic a různé části z nich ulpěly na karoserii. Většina lidí to zjevně též nevnímá pozitivně, a tak Creta dostane velmi brzký facelift.

Příď se změní skutečně k nepoznání, bude vypadat jako zmíněný Tucson, jak ukazují přiložené oficiální ilustrace. Záď už si podivná světla ponechá, tam ale nepůsobí až tak rušivě. A interiér bude též nanejvýš lehce občerstven, to z ilustrací úplně zřejmé není. A technika se nemá změnit vůbec, pochopitelně, smyslem je přepudrovat nevzhledný nos, nikoli změnit podstatu auta, v té žádný problém nespočívá.

Kdy bude inovovaná Creta plně odhalena a kdy se dostane do prodeje, Hyundai přesně nezmiňuje, čekejme ale to první nanejvýš v řádu týdnů a to druhé v řádu měsíců, auto je titulováno jako vůz modelového roku 2022.

Hyundai začalo odhalovat inovované provedení nové generace modelu Creta, i když se někde prodává jen pár měsíců. Foto: Hyundai



Smyslem je zatočit podivným pojetím přídě, které se opravdu moc nepovedlo, jak ukazují fotky současné verze. V prodeji je asi jen rok a půl, někde je ale k dostání teprve od letošního léta. Foto: Hyundai

Zdroj: Hyundai

