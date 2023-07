Hyundai začne nabízet ta nejlepší a nejdražší kola i k obyčejným autům, přijdou na statisíce před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dymag Wheels

Těžko říci, kolik lidí po takové nabídce sáhne už vzhledem k poměru ceny kol k ceně samotného vozu, pro nadšence to ale jistě bude zajímavá nabídka. Z hlediska neodpružené hmotnosti jsou až o 50 procent lehčí karbonová kola pro „benzinové palice” snem.

Korejci se nám opakovaně snaží dokázat, že v jejich případě je svět ještě v pořádku. Vidět je to i na tom, že pokud zatoužíte po Hyundai i30 N, tedy sportovní verzi 4 340 milimetrů dlouhého pětidveřového hatchbacku disponujícího 250 koňmi, musíte sáhnout do kapsy pro přijatelných 719 900 Kč. V případě takového Volkswagenu byste za stejné peníze dostali Golf osazený litrovým tříválcem s mild-hybridní technikou a 110 koňmi. Vlastně tak není podivné, že prodeje německého vozu spíše klesají. Oproti tomu i30 N představuje pomalu koupi roku.

Sportovně koncipovaný hatchback byl pro Hyundai pouze první vlaštovkou, portfolio se od jeho příchodu v roce 2017 řádně rozrostlo. Po variantě i30 N Fastback se totiž ukázal také menší model i20 N, stejně jako vůbec první ostře laděné SUV Kona N. Nedávno pak Korejci odhalili i první sportovní elektromobil, a to Ioniq 5 N. Ten pak kvůli ceně dalece přesahující milion korun rozhodně nebude šálkem kávy pro každého, ostatně s ním bude těžké kamkoli rychle dojet.

Automobilka se nicméně rozhodla, že svůj záběr rozšíří i v jiných ohledech. Nově tak uzavřela spolupráci s britským specialistou na litá a kovaná kola, firmou Dymag, stejně jako s experty na kompozity ze společnosti Hankuk Carbon. Cílem této mise je nabídnutí dnes nejlepších karbonových ráfků, která budou používat právě vozy sportovní divize N. Vítaný bude tento krok hlavně u lehčích benzinových stojů, u kterých dále pomůže i s redukcí neodpružené hmotnosti.

K dispozici jsou prozatím jen částečné informace, nicméně již bylo oznámeno, že kola budou používat venkovní prstenec z karbonového kompozitu, zatímco střed bude ukován z hliníkových slitin. V důsledku toho by vůči tradičním litým ráfkům měla novinka vážit o 40 až 50 procent méně. To vážně není málo, otázkou však je, na kolik vás taková úspora vyjde. Nejsou to totiž jen kola nejlepší, ale také nejdražší. A když Renault v roce 2019 nabídl karbonová kola pro Mégane RS Trophy-R, účtoval si za ně 12 000 liber (cca 336 tisíc Kč). O statisících se nutně budeme bavit i v tomto případě.

Po karbonových kolech tak nejspíše sáhne jen pád velmi oddaných a dobře situovaných nadšenců, však v případě zmiňovaného i30 N by jen ráfky zvedly koncový účet o téměř 50 procent. Dymag přesto oznámil, že je blízko k uzavření podobné dohody i s ostatními automobilkami, to by nakonec mohlo cenu alternativních kol dostat aspoň o trochu níž.

Hyundai bude u svých sportovních modelů divize N nabízet karbonová kola. Bude to velmi drahá, ovšem vítaná alternativa. Foto: Dymag Wheels

Zdroj: Dymag Wheels, Hyundai

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.