Hyundai zaměstnává v Evropě slušné mimoně. Tento říká, že manuály „nikdo nechce” a spalovací sporťáky jsou vedle elektromobilů „zklamání” 12.7.2025 | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Mohl by dělat bez make-upu v reklamě na Clavin, to ano, ale to je tak všechno, co pozitivního nás napadá v souvislosti s jeho obchodním umem. Říkat takové nesmysly v době, kdy manuály u nadšenců dělají prodeje a výkonné elektromobily si obtížně hledají kupce, je velké odtržení od reality.

„Nikdo nechce manuální převodovky a ruční brzdy nebo analogový přístrojový štít,“ svěřil se magazínu Car provozní šéf evropské divize Hyundai Tyrone Johnson. Ten v automobilové branži není žádným nováčkem, právě naopak má čtyřicet let zkušeností. Zpočátku je čerpal hlavně u Fordu, kde byl zapojen nejen do vývoje Mustangu Shelby, ale také do operací značky ve Formuli 1 či ve WRC. Mělo by tedy jít o nadšence každým coulem. Jenže Johnson se nyní rozhodl kopat za jiný tábor a říká věci, které nemají žádnou materiální podstatu.

Ze své pozice se totiž snaží obhájit rozhodnutí značky nabízet v Evropě už jen sportovní modely s elektrickým pohonem. I proto dodává, že „pokud dnes chcete jet rychle, není nic lepšího než elektromobil. Nostalgii tedy opravdu nechápu“. Máme pocit, že se stačí podívat na představení otylého Hyundai Ioniq 5 N na okruhu, abyste viděli, že v některých ohledech neexistuje spíš nic horšího.

Aby toho nebylo málo, uvádí též, že většina sportovních aut se spalovacím motorem je „na míle daleko“ právě od Ioniqu 5 N, a proto je považuje za „zklamání“. Prý tak nebude těžké přesvědčit nadšence, aby přešli na elektromobilitu. To je znovu mimo realitu - tyhle snahy probíhají už roky a výsledek známe dobře: „Poptávka je nulová,” říká jeden z těch, který taková auta reálně prodává. A ani Ferrari by mu neodporovalo.

Aby Johnson dal absurditě svých komentářů korunu, říká, že s oním přesvědčením automobilkám pomůže hlavně software, se kterým „jde dělat řadu zajímavých věcí“. Mezi ně patří - a teď se podržte - pocit manuálního řazení. „Chápu, že někteří lidé chtějí zvuk, vibrace a podobné takové věci. Jde totiž o podněty, které lidskému mozku pomáhají pochopit, co se s vozem děje.“ A přesně proto byl zmiňovaný Ioniq 5 N osazen jak zvukovým generátorem, tak systémem simulujícím řazení. Tedy to, co klientela podle toho samého člověka už vůbec nechce.

Johnson si patrně uvědomil, jaký protimluv vypustil z úst, a tak záhy dodal, že systém Hyundai nebyl inspirován manuální převodovkou, nýbrž automatickou s pádly pod volantem. Tohle řešení má ale nadšencům vykompenzovat ono ruční řazení, takže tohle stanovisko věc jinam neposouvá. Přesto všechno evropský ředitel naznačuje, že po manuálu dnes nikdo ani nevzdechne. Když by ale zapátral v amerických výkazech, zjistil by, že třeba taková Elantra N loni disponovala ve 30 procentech registrací právě manuálem. A to je u sportovních aut spíš neobvykle málo, ne naopak.

Realita je zkrátka taková, že si mnozí nadšenci bez ručního řazení sportovní automobil nedokážou představit. Podstatné pro ně totiž není, že na stovce je o pár desetin později než s automatem, na piedestal staví lepší propojení s vozem. Johnson by to mohl chápat, ale nechápe. Anebo nechce chápat. V takovém případě by ho mohla probudit prodejní data, ani ta ale vnímat nechce.

Hyundai tedy v Evropě zaměstnává opravdu slušné mimoně, což Johnson jen potvrzuje slovy o tom, že branže v případě elektromobility postupuje kupředu mílovými kroky a vývoj z posledních deseti let odpovídá vývoji, na jaký u spalovacích aut docházelo během uplynulého století. To je vážně fór roku - neprodává taková Tesla v principu stejný (a pořád dost konkurenceschopný) Model S už přes dekádu? A Model 3 a od něj odvozený Model Y už pomalu dekádu? U těch jsou průběžné změny skoro zanedbatelné, přesto jde pořád o prodejní hity a nastavené laťky pro řadu konkurentů.

A teď si představte, jak by si dnes na trhu vedl Ford Model T - ten se vyráběl až do roku 1927. Skutečně těžká „mimóza”, těžká. Anebo je to zase jen průhledný oportunismus?

Takové Hyundai i20 N se prodávalo pouze s manuálem, a zájem o ni rozhodně byl. Byl násobně vyšší než o nadšenci nevyhledávaný a drahý Ioniq 5 N. O čem to tedy vlastně šéf evropské divize mluví? Foto: Hyundai

Zdroj: Car

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.