Hyundai zařízne kombíky i celou i30, místo nich přiletí UFO. Takhle by mohlo vypadat, kdyby si to Korejci s kombi rozmysleli
Petr ProkopecTo, co zprvu vypadalo jako nepravděpodobný scénář, se nyní stále více stává realitou. Místo oblíbené i30 nejspíš dostaneme zpátky už jednou vypískanou Elantru, že by ovšem znovu dorazila jako kombi, je velmi nepravděpodobné.
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Hyundai zařízne kombíky i celou i30, místo nich přiletí UFO. Takhle by mohlo vypadat, kdyby si to Korejci s kombi rozmysleli
včera | Petr Prokopec
To, co zprvu vypadalo jako nepravděpodobný scénář, se nyní stále více stává realitou. Místo oblíbené i30 nejspíš dostaneme zpátky už jednou vypískanou Elantru, že by ovšem znovu dorazila jako kombi, je velmi nepravděpodobné.
Ještě před nějakými dvaceti, pětadvaceti lety bylo korejské Hyundai v Evropě jen neobvyklou alternativou k zavedeným automobilovým značkám. Jenže to se šmahem změnilo, když tu začalo stavět svá vývojová a designová centra i nové fabriky. Dočkali jsme se tak místnímu publiku na míru ušitých modelů jako i30, které byly nejen charakterové blízké evropské klientele, ale také se tu s nulovými cly a levnou východoevropskou výrobou prodávaly za dobré peníze. Dnes je z okrajového hráče jedna z nejvýznamnějších automobilových značek na celém kontinentu.
Člověk by tak očekával, že Hyundai bude v této strategii pokračovat. Jenže Korejce asi dobré bydlo začalo pálit, a proto se rozhodli, že zamíří někam jinam. Vadných signálů přišlo postupně hned několik, zcela nepochopitelné zaříznutí všech úspěšných spalovacích modelů N patřilo mezi ně. To jsme ale pořád netušili, co ještě přijde.
Před pár dny se nejprve ukázalo, že Hyundai v Evropě nadobro skončí s kombíky, tedy jednou z místních libůstek. A záhy upřesnilo, že svých pět švestek si sbalí i model i30 jako takový, tedy nejúspěšnější vůz stvořený primárně pro starý kontinent. Žádný přímý nástupce nebude, což jen přiživilo zkazky o tom, že i my dostaneme místo něj novou Elantru, která víc než co jiného vypadá jako UFO.
Tohle auto se zatím ukázalo pouze jako sedan, kterým nejspíš zůstane. Ale nikdo z nás nevidí Korejcům do hlavy, ti by se tak jednoho dne mohli chytnout za nos a z nové Elantry přece jen udělat i kombík. Nepovažujeme to za pravděpodobné, ale vyloučit to nelze, uvážíme-li nedávné kroky sesterské Kie.
V takovém případě by dorazila aspoň Elantra SW alias kombi. Jak by mohla vypadat, nastínil designér, který si na internetu říká Kelsonic a s jeho pracemi už máme zkušenosti. Reálné pojetí takového auta by stěží bylo dramaticky jiné, což jen podtrhuje, že ani kombík by nezahrál na strunu místního vkusu tak dobře jako i30. Ale nabídl by aspoň to, co Evropané mají tak rádi - spoustu dostupné univerzality.
Podobu takového auta najdete úplně dole, my pro tuto chvíli přidáváme ještě živé fotky sedanu, které novou Elantru (zatím prodávanou jen jako Avante v Koreji) ukazují v trochu přirozenějším světle. Krasavice to ani tak není, co říkáte?
Nové Hyundai Elantra se zatím ukázalo jen jako sedan pro korejský trh, kde bude nabízen pod názvem Avante. S jejím příchodem do Evropy lze v tuto chvíli skoro počítat, pokud se ale stane realitou, na vznik kombíku bychom opravdu nesázeli. Foto: Hyundai
Zdroj: Kelsonic@Instagram
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