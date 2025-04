Hyundai zastavilo výrobu elektromobilů pro nezájem, znovu. Chvíli to s nimi vypadalo slibně, teď zažívá typický příběh včera | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Korejci se dopustili stejné chyby jako Němci a budoucí vývoj neodhadli správně. Nyní se potýkají s nadvýrobou, kterou nejsou schopni řešit jinak než úplnými odstávkami produkce klíčových elektrických modelů.

Kolikrát jste četli o tom, že prodeje nějakého elektrického modelu míří nahoru a jeho výroba musí být zvýšena? Tím se automobilky chlubí rády a mnohá média to s gustem přebírají. Kolikrát jste ale slyšeli o tom, že prodeje stejného auta jdou záhy do kopru a jeho produkce musí být radikálně omezena či zcela zastavena? Tím už se nikdo nechlubí a vzhledem k agresivitě automobilek při snaze potírat šíření takových informací se o tom ani moc nepíše. Přitom se to děje ve velmi podobné míře.

Proč to tak je, nedávno otevřeně popsalo Porsche a patří mu velký respekt za to, že kolem tohoto tématu netančí v kruzích a nepokouší se od něj odvést pozornost. Budeme citovat komentář německé automobilky k trvajícímu prudkému propadu odbytu jeho elektrického Taycanu, neboť lépe se podstata věci vyjádřit nedá: „Pokles prodejů Taycanu zdůrazňuje novou dynamiku trhu. Nemůžeme se dál spoléhat pouze na tradiční předpoklady o chování zákazníků.”

Prodeje Taycanu se po počátečním, pro automobilku velmi překvapivém vzepětí zhroutily a už se nikdy ani zdaleka nevrátily na původní úroveň, přes často až úpornou snahu Němců odbyt tohoto vozu znovu nakopnout. Pro Porsche je to drahé, ale cenné ponaučení, neboť automobilky byly po dekády zvyklé na velmi podobný životní cyklus automobilu, kdy vám zájem publika o něj v jeden moment dával velmi solidní představu o tom, jak se vůz bude prodávat za rok nebo tři. A podle toho šlo také plánovat výrobu. Výjimky se jistě našly i tehdy, jsme v dynamickém prostředí, které ovlivňují i vnější faktory. Ale byly to výjimky - obvykle jste podle vřelosti přijetí nějakého modelu na počátku jeho prodejů zkrátka mohli rozumně očekávat, jak se bude prodávat za pár let.

Tohle je ale pryč, neboť u elektrických modelů platí jiné pořádky. Porsche vzalo stará očekávání a spojilo je s novým typem aut a těžce se přepočítalo, už loni tak muselo omezit výrobu Taycanu na jednu směnu. Prakticky to samé nyní prožívají téměř všichni ostatní výrobci - výjimky se znovu najdou, standardem ale je, že nějaký elektrický vůz přijde na trh, zazáří, vzbudí vysoká očekávání a pak jeho odbyt prudce opadne a zůstane nízko.

Proč tomu tak je, můžeme jen spekulovat, neprůstřelná data neexistují. Hovoří se o lecčem od vysokých očekáváních vyvolaných přehnaným marketingem, která pak nejsou tato auta schopna naplnit (spoustu uživatelů zklamou svou neakceschopností a lidé si to prostě řeknou) až po přirozeně omezené spektrum kupců, z nichž část prostě dokola zkouší nové modely, ale celkový počet uživatelů se od určité chvíle výrazně nezvyšuje. Takových faktorů bychom uměli vyjmenovat deset, může tu být jeden dominantní, mohou platit všechny v menší míře současně, to nevíme. Jedno je ale jisté - elektromobily zájem přilákají, zazáří a pak zvolna pohasínají.

Platí to i o elektromobilech Hyundai a Kie, o kterých jste nejspíš slyšeli, jak prodejně rostly o 50, 100 procent, prostě raketa do tmy, přestupní stanice Měsíc. Jenže tohle je už nějakou chvíli pryč a moc se o tom nemluví. Před sebou máme aktuální data Data Force o vývoji prodejů elektrických aut v Evropě za první letošní kvartál a u Korejců si po jejich pročtení mohou zpívat leda: „Jen červená to může být...” Časy růžové, zelené i černé jsou pryč a najít v prodejních výkazech jejich elektrických modelů něco jiného než rudá čísla je skoro nemožné.

Výjimkou jsou modely Hyundai Inster a Kia EV3, novinky v první fázi svých cyklů, která se loni neprodávaly, takže samozřejmě nekonečně rostou. Ale jinak? Nula, vlastně minus 1. Aspoň přibližně loňskou úroveň prodejů si udržuje jen Hyundai Ioniq 5, jinak je to samý prudký pokles. Ioniq 6 je letos dole o 51,5 %, kdysi tak velebená Kia EV6 o 27,8 % a model EV9 o 15,1 %. A to se děje v situaci, kdy prodeje elektrických aut obecně v Evropě meziročně citelně rostou, neboť se je automobilky snaží prodat komukoli, kdo neřekne ne, aby dostály absurdním přerozdělovacím mechanismům EU. Pokud bychom měli kalkulovat se ztrátou tržního podílu těchto modelů, byly by zmíněné propady ještě výrazně intenzivnější.

Korejci takový vývoj stejně jako Porsche nečekali, a tak musí omezovat výrobu. Jak informuje agentura Jonhap, produkce klíčových elektrických Hyundai v Ulsanu byla 24. dubna zastavena a dřív než v květnu se nerozjede. Automobilky se kupodivu ani moc nepokouší vrtěti psem a přiznává, že důvodem je nezájem o její elektromobily zejména v Evropě a USA. Děje se to navíc letos už podruhé - podobná předchozí únorová odstávka nesoulad mezi výrobními kapacitami a zájmem zjevně neodstranila.

Můžete se Korejcům smát, ale stejně jsou na tom prakticky všichni s výjimkou některých značek. Typicky jde dnes o ty z koncernu VW, které dílem umělých úprav dodávek (omezení realizace loňských objednávek v roce 2024 kvůli oněm mechanismům EU), slev a kdo ví, čeho všeho ještě tlačí letošní odbyt některých modelů nahoru. Jinak je to stejná píseň - nové modely vzhůru, staré dolů. A kdo nemá nějakou významnou novinku, ten vesměs klesá.

Je to jistě významné (a znovu drahé) poučení, které jen připomíná, jak moc automobilky riskují se svým živelným přesunem na elektrický pohon bez hmatatelné vazby na preference zákazníků. Tušíme, že zdrojem nepříjemných překvapení pro ně tento nepromyšlený postup bude ještě nějaký ten pátek...

Hyundai Ioniq 5 je jedním elektrických modelů značky, jehož výroba nyní stojí pro nezájem. Pozadí celé věci je zajímavější než tento krok sám o sobě. Foto: Hyundai

Zdroje: Hyundai, Jonhap, Data Force

Petr Miler

