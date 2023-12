I Audi už brzdí s elektrickými plány, šéf přiznal, že elektromobily budou pro firmu relativně ztrátové déle, než čekala před 2 hodinami | Petr Miler

Nemožné na počkání, zázraky do tří dnů, tak nějak doposavad působily plány většiny automobilek na rozmach elektrických aut v blízké budoucnosti. Ani Audi ale nakonec nebude trvat na tom, že od roku 2026 nebude představovat nic jiného, není to reálné.

Z odvážných elektrických plánů velkých automobilek posledních let nebude splněn ani jeden. To vám tvrdíme od momentů jejich ohlášení a zůstáváme o tom nadále přesvědčeni. Proč? Protože jsou prostě technicky, obchodně a ve výsledku ekonomicky neuskutečnitelné. A je celkem jedno, jestli jde o Jaguar, Audi, Ford nebo Škodu, bez ohledu na zacílení značky by jejich realizace vždy hraničila se sebevraždou.

Na věc se dá dívat z různých úhlů pohledu a optikou „elektrického optimisty” si některé automobilky technicky mohou dovolit „jít do rizika”. Není to Škoda, není to Ford, nejsou to jakkoli mainstreamové značky, které pracují primárně s racionálními potřebami klientů a nikoli jejich rozmary. Pokud jste ale prémiová značka a dosáhnete třeba třetinového podílu elektromobilů na svém odbytu, můžete zkusit následující den přejít jen na tyto vozy a doufat, že další třetina kupců - ač je nepreferovala - to nějakou skousne a přijdete „jen” o třetinu zákazníků. Z toho se patrně dá žít.

Podobné globální pohledy skrze excelové tabulky ale postrádají smysl pro lokální realitu. Celý svět je jedna věc, žádná automobilka ale trh takto neobsluhuje a existují hranice odbytu, pod kterými nemá smysl tam či onde působit. Ony případné třetinové prodeje budou „nahoněné” pár trhy, navíc často kvůli dotacím či jiným mimotržním mechanismům, podívejte se ale na česká čísla. Tady mají elektromobily letos 2,97% podíl na trhu a i prestižní značky se s nimi trápí. I takové Porsche pracuje s 6,1% podílem elektromobilů na svém odbytu, u Audi je to 2,8 %, u BMW zase něco přes 6 a tak bychom mohli pokračovat dlouho.

Když tyto značky přejdou jen na elektřinu, jejich prodeje klesnou možná i o víc než dvě třetiny a z toho v Česku z toho rozhodně nepřežijí. A takových trhů bude... Když pak zjistíte, kde všude by ohlášené dramatické změny v nabídce měly za následek přesně to samé po dekádách náročného budování pozic té které firmy, pochopíte, že takový přechod není reálně uskutečnitelný. A to se pořád bavíme o prestiži - jak chce jen na elektromobily během pár let přejít Ford, když u něj mají v Česku elektromobily na prodejích podíl 1,1 %, nebo Škoda, kde je to 1,9 %? Nestane se to, pokud kterákoli z těchto firem nebude chtít spáchat globální nebo aspoň lokální rituální sebevraždu. A to firmy obvykle nedělají.

Není tedy divu, že ony smělé plány jsou v poslední době přehodnocovány dalšími a dalšími výrobci. Takový Ford už pro jistotu neplánuje nic (v roce 2023 to mělo být 600 tisíc elektroaut a 2 miliony v roce 2026 - letos je reálně na 116 tisících...), ani prémiové značky se ale nemohou nechytit za nos. Když tedy bývalý šéf Audi v červnu dostal padáka, protože vsadil všechno právě na elektromobily, dalo se čekat, že jeho nástupce přijde s korekcí. A už je to tady.

Nový generální ředitel Audi Gernot Döllner po pomyslných 100 dnech hájení poskytl v poslední době hned několik rozhovorů. A pro agenturu Bloomberg potvrdil, že Audi v reakci na klesající poptávku nebude dále usilovat o maximalizaci nabídky elektromobilů. Značka tak bude nadále prosazovat také spalovací a hybridní vozy, aby vyšla vstříc svým dealerům, kteří nejlépe vidí, kolik zákazníků nelze elektromobily uchvátit.

Připomeňme, že Audi mělo nové spalovací modely představovat jen do roku 2026, pak už neměl přijít ani jeden. A po roce 2032 mělo nabízet jen elektrické vozy. Z Döllnerových slov je zřejmé, že takto striktně stanovené plány padly a nové nejsou na stole. Automobilka podle něj chce být flexibilní, neboť další uvádění vozů se spalovacími motory bude lepší jak pro firmu, tak pro zákazníky.

A situace se obrátila opravdu rychle, jak vyplývá z jeho dalších vyjádření - dnes dokonce říká, že vzhledem k potížím, se kterými se trh s elektromobily dnes potýká, vidí ve zpomalení jejich zavádění šanci pro automobilku. „S celou triádou - našimi novými elektromobily, novou generací plug-in hybridů a modelů se spalovacími motory - jsme robustně a flexibilně připraveni na přechodnou fázi,” řekl Döllner.

Nejde navíc jen o to, že elektromobily jde prodat jen někomu, pro firmu představují z ekonomického hlediska problém, i když se prodávají. Döllner neuvedl konkrétní čísla ztrátovosti či ziskovosti elektrických aut značky či jednotlivých modelů, přiznal však, že plány bývalého vedení na dosažení srovnatelné ziskovosti elektrických a spalovacích aut počátkem druhé poloviny této dekády vyletěly komínem. Kvůli rostoucím nákladům se to prostě nestane, a to znamená, že bez ohledu na konkrétní výsledky zůstávají elektromobily pro Audi relativně ztrátovou záležitostí - investice do spalovacích aut by mu přinesly víc.

I proto s plány brzdí. A znovu můžeme zopakovat, že jsme přesvědčeni, že z původních záměrů nebude naplněn ani jeden. Vzpomeňme třeba zmíněný Jaguar, ten chtěl už od 1. ledna 2025, tedy za pouhý 1 rok a 12 dnů, prodávat jen elektromobily. Nestane se to stejně jako nepřijde jen představování elektrických novinek Audi o rok později. Jsou to všechno jen dogmaticky stanovené cíle neberoucí ohled na technickou a ekonomickou realitu.

