Balení klíče k novému Koenigseggu za 71 milionů Kč připomíná klenot, vypadá jako Fabergého vejce před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Koenigsegg

A není to náhoda, přesně tak mělo „zázemí” klíče od jednoho z nejexkluzivnějších aut světa působit. Netušíme, kolik takovou věc stálo vyrobit, přijde nám ale velmi adekvátní stroji s cenovkou blížící se 100 milionům korun.

Zní jako stíhačka a omylem zajíždí rekordy okruhů. Tak lze ve stručnost definovat Koenigsegg Jesko, nejnovější stroj švédské automobilky, který ohromuje svým vzhledovým pojetím, interiérem, motorem, převodovkou, aerodynamikou, hmotností... A také svým klíčem resp. jeho balením či jak nazvat místo, kde jej můžete ponechat, když zrovna nikam nejedete.

Jeho pojetí se rozhodl ukázat sám Koenigsegg, který otevřeně přiznává, že se při tvorbě „zázemí” klíče nechal inspirovat Fabergého vejci. Někdo řekne kýč, jiný umělecké dílo svého druhu - do kterého tábora se řadíte vy, posuďte sami. Na každý pád jde o něco adekvátně mimořádného samotnému vozu, který si s cenou od 3 milionů USD (asi 71 milionů Kč) najde cestu nanejvýš do 125 garáží na celém světě.

Nakonec normálně od výrobce k novému autu dostanete prostě pár klíčů ve svazku, i kdyby šlo o něco výjimečného typu elektronický klíč k luxusním BMW. „Šém” k Jesku je ale dodáván v trubici vyrobené z uhlíkových vláken s hliníkovými prvky, podpisem zakladatele automobilky a znovu hliníkový držákem uvnitř, který samotný klíč nese. Vše je pak vyvedeno ve stejných materiálech jako celý interiér vozu, typicky karbonu a kůže.

Kdybyste chtěli vidět víc, můžete jej na videu níže vidět i spolu s prvním Jeskem dodaným do Velké Británie, které vám ukáže Mr JWW. Tento youtuber je zároveň člověkem, který se podílí na přípravách tamního dealerství Koenigseggu, a tak se postaral i o dodání jednoho ze 125 vyrobených Jesek s šasí číslo 7382 některému z tamních zákazníků. Auto dnes nechme být, vidět ale můžete, jak se klíč z balení vyndává - je to jako vidět zrod kreatury z jiné planety. A i samotný klíč je neobvyklý, jeho tlačítka jakbysmet. Zejména pak to, které spustí tzv. Ghost Mode, který otevře víko zavazadelníku, kapotu, motoru a dveře, abyste s vozem mohli na veřejnosti řádně „flexit”.

Podívejte se na to všechno sami níže. Dodejme, že samotné Jesko ze svého 5,0litrového V8 s turby posílá na kola až 1 600 koní výkonu a 1 500 Nm točivého momentu. S hmotností 1 420 kg je pro srovnání lehčí než Porsche 911 GT3 RS, i když má o víc jak tisíc koní k dobru. Motor je spojen se specifickou devítistupňovou převodovkou LST (Light Speed Transmission) s osmi spojkami (!), která má řadit rychlostí světla. No je to dílo, ona extrémní základní cena v tomto případě snad i odpovídá.

Klíč k novému Koenigseggu Jesko je vážně mimořádné dílo. Foto: Koenigsegg



Ostatně i samotné Jesko je nepochybně mimořádné auto. Foto: Koenigsegg

Zdroje: Koenigsegg, MrJWW@Youtube

Petr Miler

