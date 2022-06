Už i fandové Tesly prosí Muska, aby přehodnotil svá rozhodnutí, trápí je masivní pokles ceny akcií včera | Petr Prokopec

/ Foto: Christophe Gateau, PA/dpa

Tesla je jen kousíček od ztráty poloviny své hodnoty za pouhý půlrok. A byť hlavním hybatelem je celková změna nálady na trhu, Elon Musk tomu svými kroky neobvykle jen pomáhá. Není divu, že nadšenci a akcionáři v jedné osobě z toho nejsou zrovna na větvi.

Nezmíníme poprvé, že Elon Musk je pro Teslu darem i prokletím. Za šéfem americké automobilky stojí nejen spousta invence, ale i síla marketingu. A ta je tak velká, že by nejspíše dokázal draze prodávat Eskymákům sníh a Afričanům písek. Neukazuje se to jen v případě aut nevalné kvality za miliony či problematických softwarových funkcí za statisíce, ale třeba i tím, že pod hlavičkou své další firmy The Boring Company nabídl „plamenomet” minimální hodnoty za 500 USD (cca 11 600 Kč). I sama firma tehdy přiznala, že cena je přemrštěná, přesto se celá jeho výroba vyprodala v řádu hodin.

Pak je tu ale i druhá Muskova strana, ta poněkud temná. Šéf Tesly si totiž velmi rád pouští pusu na špacír, zvláště pak na Twitteru, který se stal jediným informačním kanálem automobilky. A jakkoliv by již na základě dohody s americkou komisí pro cenné papíry nad sebou měl mít dohled, je jasné, že tomu tak není. Musk proto sociální síť zásobuje vším, co se mu aktuálně honí hlavou, i když jde mnohdy o banální narážky neznamenající prakticky nic. Jelikož jej však mnozí lidé uctívají pomalu jako boha, berou jeho slova za svatá.

Minulý týden pak sice Musk neřádil na Twitteru, ovšem ani tak jeho aktivity nebyly pro Teslu zrovna přínosnými. Šéf značky totiž v emailu oznámil manažerům, že „má super špatný pocit“ z vývoje ekonomiky, a proto bude třeba zredukovat pracovní sílu o 10 procent. Tesla celosvětově zaměstnává zhruba 100 tisíc lidí, a padáka by tedy dostalo asi deset tisíc z nich. Něco takového svědčí o tom, že Tesla má poprvé problémy s poptávkou, nikoli výrobou, což zvýšilo nervozitu na už tak nervózních burzách. Akcie firmy se tak jen za pátek propadly o nemalých 9 procent a dále zůstávají o 40 procent pod hodnotou, se kterou vstoupily do letošního roku.

Tyto propady začínají dělat těžkou hlavu akcionářům značky z řad jejích příznivců. Mezi ně patří i Gary Black, který je vedoucím partnerem investičního fondu The Future Fund. Dosud přitom nedal na Muska a jeho rozhodnutí prakticky dopustit, nyní však i on řadí zpátečku. Na zmiňovaném Twitteru totiž uvedl, že je třeba, aby automobilka obnovila své PR oddělení, které v roce 2020 zrušila, protože se stejně s nikým nebaví. Díky tomu by totiž lépe zvládala reagovat na mnohé novinářské spekulace, jenž hodnotu Tesly posílají dolů.

„Již mnohokrát jsem uvedl, že Tesla odmítá investovat do PR. Nemůžete si ovšem poté stěžovat, že jste prohráli hru, když jste se ani neukázali na hřišti,“ uvedl trefně Black. Musk by proto i přes své „super špatné pocity“ měl oficiální komunikaci značky s novináři povolit. Zvláště když jde o boj, který z dlouhodobého hlediska nemůže vyhrát. Navíc tu máme dobu, kdy na trh přichází stále více kvalitnější konkurence, pročež se Tesla již nemůže chovat jako jediný výrobce elektromobilů na světě.

Black přitom zdaleka není jediným, kdo se s podobnou kritikou ozývá. Uvidíme tedy, zda tato slova padnou na úrodnou půdu. Musk si nyní již „jen“ 15,6procentním podílem ve firmě nemůže dovolit vše, třebaže zůstává největším akcionářem značky. Stačí, aby fondy s institucionálními vlastníky došli k přesvědčení, že Elon M. už je více oním prokletím než darem, a rázem může jít od válu.

Elon Musk aktuálně nemá mnoho důvodů k úsměvu, hlavně po jeho zmínkách o razantním propouštění se od něj odvracejí i dlouholetí příznivci. Foto: Matt Rourke, AP

Zdroj: Auto News

