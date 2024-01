Už i finanční šéf Porsche si myslí, že zákaz prodeje spalovacích aut od roku 2035 EU zruší před 6 hodinami | Petr Miler

Porsche k elektromobilům nikdy nepřistupovalo vyloženě dogmaticky, i tak mělo dost absurdní cíle ohledně jejich zastoupení v prodejním mixu značky za několik málo let. I po premiéře elektrického Macanu si ale finanční šéf firmy Meschke myslí, že věci nepůjdou podle plánu.

Porsche koncem tohoto týdne představilo novou generaci Macanu a nejen my jsme to označili za zklamání. Hlavní problém je v tom, že jde o čistě elektrický vůz, který v zemích Evropské unie zcela nahradí dosavadní spalovací provedení kvůli jeho neschopnosti plnit některá „neemisní” nařízení EU, nejde ale jen o to. Novinka je designově vyzpytatelná zvenčí i zevnitř, nepřichází s ničím technicky převratným a její hmotnost začínající za hranicí 2,4 tuny u úplně základního provedení je zvlášť na poměry značky prostě ostudná.

Sama automobilka tak jako by v reakci na to chtěla dát najevo, že toto není cesta, kterou se chce dobrovolně ubírat. Porsche ostatně není v případě sázky na elektřinu nijak zvlášť dogmatické, počítá se zachováním spalovací 911 v prodeji i po roce 2035 díky syntetickým palivům, přesto na ni sází hodně. Oficiálně už nějaký ten pátek očekává, že v roce 2030 bude 80 procent jejích prodejů tvořit elektrická auta. V roce 2024 si ale můžeme říci, že věci rozhodně nejdou tím směrem. A pochybujeme, že to elektrický Macan změní.

Ve svém postoji k celé věci se tak posouvá i samotné Porsche. To se právě po prezentaci nového Macanu nechalo ústy svého finančního ředitele Lutze Meschkeho během rozhovoru s agenturou Bloomberg slyšet, že už ani ono samo nepočítá s tím, že by spalovací motory EU mohly být od roku 2035 skutečně zakázány, třebaže to tak dnes je uzákoněno.

„Právě teď kolem konce spalovacích motorů probíhá spousta diskuzí. Myslím, že by mohl být odložen,” říká Meschke s tím, že dosud plánovaný zákaz by byl zrušen a místo něj by přišel pozdější nebo také žádný. Proč si to myslí, nerozvedl, leccos ale naznačují jeho další slova zmiňující „situaci, jakou máme nyní” nebo „neochotu Evropanů kupovat elektromobily”. Spotřebitelský sentiment k elektrickým vozidlům se stává stále negativnějším a Porsche to nemůže ignorovat.

V tomto ohledu jeho slovům dobře rozumíme, zákaz spalovacích motorů od roku 2035 považujeme za dlouhodobě neuskutečnitelný a nejsme zdaleka jediní, kdo očekává, že bude tak jako tak zrušen. Ostatně už nyní existuje zřetelná politická iniciativa nejsilnější strany v Evropském parlamentu učinit právě to. A pokud už si tak vysoce postavený manažer tak významné automobilky dovolí při prezentaci elektrické novinky říci, že ani nepočítá s tím, že by nic jiného za pár let nešlo prodávat, nelze to považovat jen za nějaké prázdné sliby.

Nové Porsche Macan je venku a neohromilo. Možná i proto sama automobilka mírní svou „elektrickou rétoriku”. Musí cítit, že podobnými vozy bude veškerou svou dosavadní klientelu u srdce chytat marně. Foto: Porsche

