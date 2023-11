I Hyundai a Kia se vrací do Ruska, jejich auta se tam dokonce budou vyrábět. Omezení obešly podobně jako VW a Nissan před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Zdá se, že automobilky byly přesně tohle dlouho připravené udělat a čekalo se jen, kdo spustí lavinu. Byl to VW a ostatní zjevně nemají problém se přidat. Hyundai a Kia tak v Rusku znovu rozjedou výrobu a prodej modelů Solaris, Creta a Rio, akorát na nich bude logo GAC, které jinde nepoužívají.

Na téma sankcí, které mezinárodní mocnosti zavedly proti Rusku po jeho invazi na Ukrajině, jsme mluvili již mnohokrát. Povětšinou poněkud smutným tónem, neboť byť sankce technicky zafungovaly tak, jak si jejich strůjci přáli, svůj účel neplní. Rusko se jimi nezdá být zasaženo tak, jak být mělo, neboť se k nim prostě a jednoduše přidalo příliš málo zemí. A Rusové se nově nastalé situaci dokázali přizpůsobit - našli si nové odběratele a nové dodavatele, kteří nemusí být z války nutně nadšení, zejména levné suroviny si ale od Rusů vezmou s chutí.

Ve výsledku se tak můžeme ptát, zda západ zejména některými opatřeními více neublížil sám sobě. Naším oborem je automobilismus a v tom se výsledná bilance zdá být zřetelně negativní. Rusko musely opustit mnohé automobilky včetně české Škody, pro kterou šlo o druhý největší trh na světě, Rusové si ale stejně mohou koupit v podstatě cokoli přinejmenším přes Čínu. Sami výrobci to tak dlouho nechali být, teď se ale zdá, že jim došla trpělivost.

Automobilky totiž od začátku měly technickou možnost, jak sankce obejít. V Číně vyrábí skoro každý a Čína s Ruskem spolupracuje bez uzardění. Není tedy problém vzít čínskou Škodu a nabídnout ji v Rusku, dá se to. Firmy se ale přece jen bály negativní reakce veřejnosti či politiků, a tak vyčkávaly. Na úplně otevřený návrat si zatím netroufl nikdo, jakousi variantu brod ale rozjíždí další a další.

V poslední době jsme psali, že nejprve Volkswagen a posléze Nissan se do Ruska vrací zadními vrátky - s vlastními auty s jiným označením. Není to žádný šedý dovoz, ale oficiální akce nutně posvěcená samotnými automobilkami. V případě VW si tak Rusové budou moci kupovat vozy značky Jetta, která dosud byla hlavně čínskou záležitostí, zatímco druhá se rozhodla, že Nissan Paladin prodávaný v Číně jako Dongfeng Oting bude na ruském trhu nabízen jako Oting Paladin.

Pokud si tohle troufnou VW a Nissan, co mohou dělat ostatní? Korejci mají ve svém portfoliu někdejší absolutní bestsellery ruského trhu, jmenovitě modely Solaris, Creta a Rio, za kterými stojí automobilky Hyundai a Kia. A ani oni se asi nevydrželi na aktuální vývoj jen mlčky dívat a svolili prakticky k témuž. Obvykle dobře informovaný kanál Ruskij Avtomobil na Telegramu tak informuje, že Korejci továrnu na tyto modely v Petrohradu s kapacitou 220 tisíc aut ročně svěří rusko-čínskému konsorciu, které tam bude vyrábět právě výše zmíněné vozy.

Jmenovitě má jít o ruskou společnost AGR, která je součástí holdingu Avilon, a automobilku GAC. Avilon již vlastní někdejší továrnu VW v Kaluze, tedy místo, kde se dříve vyráběla třeba Škoda Rapid. Nyní má formálně převzít onen podnik v Petrohradu, který je plně soběstačný - disponuje totiž i lisovnou či lakovnou. Na místě tak bude znovu vznikat trojice Solaris, Creta a Rio, podobně jako VW ale nechce být v Rusku jako VW a Nissan nechce být v Rusku jako Nissan, nebudou ani Hyundai a Kia působit v zemi pod vlastními značkami.

Právě zde vstupuje do hry čínská značka GAC s vlastní distribuční sítí. Jejím logem a specifickým označením by měla být auta opatřena. Vlk se tak nažere, protože auta Korejců budou v zemi dál vyráběna a nabízena, zatímco koza jejich image zůstane celá, protože to Hyundai a Kie vlastně nebudou - i když se auta těchto značek jako GAC nikde jinde neprodávají.

Nedivili bychom se tedy, kdyby v reakci na tento krok řekli něco v tom smyslu, že jde o ruskou nebo čínskou iniciativu a oni s tím nemají nic společného, ale vážně si někdo myslí, že jiné firmy budou s to vyrábět auta Hyundai a Kie jen s jinými logy bez přispění samotných automobilek? To v dnešní době snad ani není technicky možné. Naopak očekáváme, že se podobný směrem vydají další automobilky, které dříve byly v Rusku úspěšné.

Je pochopitelně možné, že firmy cítí, že konflikt na Ukrajině míří k patu a chtějí být pro ten případ připraveni se od Ruska vrátit. Snáz se to bude dělat s funkčními lokálními strukturami než znovu úplně z ničeho. Ale to jen spekulujeme, v tuto chvíli se v prvé řadě zdá, že západní automobilky prostě nechtějí nechat Číňany rozebrat si celý ruský trh až do mrtě a jednoduše využívají možností, které mají k dispozici.

Solaris, jeden z někdejších největších korejských bestsellerů v Rusku, se příští rok znovu vrátí do výroby i prodeje. Nově ovšem původní emblém nahradí logo GAC. Foto: Hyundai

Zdroj: Ruskij avtomobil@Telegram

Petr Prokopec

