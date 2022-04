Už i koncern VW se dostává do problémů, jedním tahem odpískal výrobu až 860 tisíc aut před 8 hodinami | Petr Prokopec

Zprávy z Wolfsburgu jsou poněkud hořkosladké. Na jednu stranu je pozoruhodné, jaké výsledky má VW Group za sebou, na druhou je ale varovné, co dále očekává. Optimismus je pryč, stovky tisíc plánovaných aut letos nevzniknou.

Koncernu VW Group se dnes budeme věnovat trochu více, neboť Němci zveřejnili své výsledky za první letošní kvartál. Pokud vám při pohledu na ty finanční klesne čelist, nebudeme se divit, neboť příliš nejdou dohromady s informace o problémech z poslední doby byly zcela liché. VW Group totiž za první tři letošní měsíce navýšil svůj provozní zisk před zdaněním z loňských 4,8 miliard Eur (cca 117,38 mld. Kč) na 8,5 miliardy Eur (207,86 mld. Kč). To v době nedostatku kde čeho a konfliktu na Ukrajině nezní vůbec špatně.

Když se nicméně řekne A, je třeba zmínit i B. Koncern totiž dále uvedl, že z provozního zisku bylo hned 3,5 miliardy Eur (85,59 mld. Kč) investováno do hedgeových fondů, s jejichž pomocí se VW Group chce bránit vzrůstajícím cenám nerostných surovin. Takové fondy přitom nepodléhají regulacím a nemají ani žádný jiný majetek než jen vklady investorů. Poplatky s nimi související jsou pak výrazně vyšší než u těch běžných. Z finančního hlediska se tak jedná o značné riziko, jakkoli může přinést také podstatné zisky.

Jak se totiž ukázalo, VW Group drží na Londýnské komoditní burze jednu z nejsilnějších pozic v případě niklu. Právě ten je v důsledku války na Ukrajině jednou z nejskloňovanějších surovin, neboť jeho cena vzrostla během několika málo týdnů o 55 procent. V důsledku toho by tak Němci jen v případě tohoto kovu mohli vydělat 1,5 miliardy Eur (36,68 mld. Kč). Dalších 500 milionů Eur (12,23 mld. Kč) by pak mělo připadnout na hliník. Mimo to má ovšem koncern podchycenou i měď, platinu, palladium a rhodium.

I tak nicméně Němci předpokládají, že ukrajinský konflikt zasadí do jejich předchozích plánů větší trhliny, než s jakými se původně počítalo. Zbytek letošního roku má tedy provázet značná nejistota, která povede k dalšímu růstu cen nových aut. Ostatně jen díky zdražení se VW Group dostal do zisku, neboť za první letošní kvartál dodal zákazníkům „pouze“ 1,89 milionu nových aut, tedy o 21,9 procenta méně než za první čtvrtletí roku 2021. Koncern tak již nepočítá s tím, že by letos dodal o 5 až 10 procent více aut než loni. Své plány tak musel přehodnotit podobně jako Toyota a jedním tahem odpískal výrobu 430 až 860 tisíc aut během 12 měsíců.

Aktivity značky přitom nenarušuje pouze válka na Ukrajině, ale takové nová koronavirová vlna, která propukla v Číně. Ta má být nejhorší od příchodu pandemie, pročež řada měst včetně Šanghaje skončila v úplné uzavírce. Obojí se podepisuje hlavně na dodávce čipů, jenž povedou k dalším uzavírkám továren i v Evropě. Koncern nicméně dodává, že daleko větší problémy nyní očekává v souvislosti s nedostačujícím množství železné rudy. Kvůli tomu již nebude moci vyrábět ani nedokončené vozy, které by zkompletoval později.

