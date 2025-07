I Land Roveru se přestává dařit. Zbavuje se 500 lidí, prý jde o „dobrovolné propouštění” před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Land Rover

Ještě loni byly u Britů věci docela v pořádku, letos to tak zřetelně není. Automobilka situaci bagatelizuje, faktem ale je, že k takovým krokům pravidelně nepřistupuje. Ostatně se takto zbavuje celého 1,5 procenta všech zaměstnanců Land Roveru i Jaguaru po celém světě.

Ti, kteří svírají průmyslovou Evropu v kleštích nekonečné záplavy regulací, nezřídka tvrdí, že ten či onen zásah do volného trhu přinese lepší ekonomické výsledky a vyšší zaměstnanost. Je to nesmysl od pohledu a realita to skutečně nerozporuje. Evropa pod taktovkou zejména rozličných forem zeleného aktivismu strádá nejen přímo v oblasti byznysu, ale i kvůli stále vyššímu umělému zdražování životů obyčejných lidí. Pokud ti musí platit stále vyšší účty za bydlení či stravu, stěží mohou pomýšlet na koupi nových věcí, aut nevyjímaje.

Automobily tak dostávají v Evropě rány z obou stran - podmínky pro byznys jim přímo komplikují podnikání, samotní zákazníci si pak mohou dovolit koupit stále méně jejich aut. A pokud se k tomu přidají těžkosti či nejistota jinde (Čína, USA...), není divu, že musí zmenšovat své aktivity. Popisem problémům Volkswagenu byly popsány už stohy papíru, lépe na tom ale nejsou firmy ani ve Velké Británii, která dělá to samé co EU v ještě horší formě.

Také o problémech tamních automobilových firem píšeme pravidelně, z konglomerátu Jaguar Land Roveru se ale aspoň značka specializující se na SUV a off-roady zdála být v pohodě. Britové fiskální rok 2024 končící letošním 31. březnem uzavřeli nejvyšším ziskem za poslední dekádu, za čímž stál především úspěch Land Roveru Defender, který dosáhl na 115 404 registrací. Celkovou bilanci sice úspěšně neguje Jaguar, který je v tuto chvíli mlýnským kamenem táhnoucím celou firmu ke dnu a který od března 2024 do března 2025 prodal jen 26 862 aut (-45,8 procenta z roku na rok), i tak se zdálo, že firma problémy nemá.

Ani v jejím případě ale není vše růžové, a tak musí redukovat své pracovní stavy, jak informuje Autocar. Propuštěno tak bude 500 zaměstnanců, kteří odejdou v programu tzv. „dobrovolné propouštění”, což by byl dobrý přídavek do jedné slavné písně (sladkou sůl, smutný ráj, suchý déšť, dobrovolné propouštění...), ale jinak je to samozřejmě propouštění jako každé jiné. Firma pouze nerozdala padáky, ale domluvila se s 500 zaměstnanci zejména v kancelářských pozicích na štědrém odstupném.

Na relativně malou automobilku to není málo lidí, jde o plných 1,5 procenta všech zaměstnanců celého Jaguaru Land Roveru po celé světě. Britská vláda to hned označila za zklamání, ale nečekejte, že jí to vyprovokuje k nějakému sypání si popela na hlavu. Už jsme si zvykli na to, že jsou veškeré podobné varovné signály ignorovány. A tento bude jistě ignorován též.

Stávající Land Rover Defender drží nad vodou celý JLR, i tak musí „off-roadová” část firmy propouštět. Bagatelizuje to jako jedno z řady „dobrovolných propouštění”, faktem ale je, že v takové míře nic podobného pravidelně nedělá. Foto: Land Rover

Zdroje: Autocar, Auto Express

Petr Prokopec

