I ty nejmenší detaily ukazují, jak moc Audi ztratilo cestu. Bude trvat dlouho, než ji znovu najde včera | Petr Miler

/ Foto: Audi

Už i nejzatvrzelejší z příznivců značky se ptají, proč musí čtyři kruhy měnit řešení, která byla dlouhodobě zdrojem spokojenosti jeho klientů? A když už pod tlakem kritiky udělají krok zpět, není to do původního stavu? „Kauza předního znaku” SQ5 je v tomto ohledu velmi výmluvná.

Dlouho to bylo BMW, které ke své tradiční klientele otáčelo zády a sázelo na mnohdy nesmyslné novinky, o které jej nikdo nežádal. V Mnichově se ale v poslední době „uklidnili” a působí dojmem, že v rámci možností dělají pro zákazníky, co mohou. Nemoc ignorace vlastní tradiční klientely ale jako by přeskočila jen o kus dál do Ingolstadtu, kde v posledních letech dělají první poslední, aby si od nich jednou nekoupil nikdo nic.

Už absurdní posedlost elektrickým pohonem, který si od značky nikdo nevyžádal a ona jej přesto chce vecpat všem, je podivným projevem snah vyjít vstříc zákazníkům, jakási ztráta směru - či cesty, jak říkají spíš anglicky hovořící - je ale všeobjímající. Však jen v posledních dnech jsme museli upozornit na řadu přešlapů. Celé nové Audi A6 vypadá jako přešlap, jeho interiér působí přešlap, jeho „specifičnost” vypadá jako přešlap, jeho ústup od tradičního pojetí se zdá být přešlapem, nemluvě o drastických projevech úspor, které chce automobilka „vyvážit” zdražením.

Nepřijde vám to celé na hlavu? Audi navíc neposlouchá, řekne, že jsme rasisti, fašisti, budhisti, skinheadi, proruští trollové, dezinformátoři, svině, cokoli z toho ranku. Jsou to hloupé nálepky, ve skutečnosti jsme jeho dlouholetí zákazníci, kteří se tasí pouze s konstruktivní kritikou. Neříkáme, že je všechno špatně, protože proto a je to ztracené. Naopak, říkáme, co je špatně, jak je to špatně, proč je to špatně a jak by to šlo zlepšit. Automobilka na to obvykle neslyší a když ano, obvykle si u toho může pustit písničku od JoJo: Too Little Too Late. Tedy příliš málo a příliš pozdě.

Níže můžete vidět, jak Audi není schopno dát rozumně dohromady ani ten nejmenší detail. Kritika přichází dokonce z kruhů největších fanoušků, v tomto případě lidí z Auditography, kteří patřili mezi ty, kterým se nelíbilo, že Audi na nové SQ5 přestalo používat tradiční znak modelu na přední masce. Podívejte se na fotky níže, je tam i jedna z těch původních prezentačních, kde na autě skutečně nebylo nic. Čtyři kruhy tentokrát nářky neignorovaly, ale co udělaly? Nalepily na příď pouze písmeno S se čtverečkem Audi Sportu v odporném novém fontu. A znovu to nevypadá dobře.

Šéf Auditography na to znovu naráží videem níže s jednoduchým komentářem ve stylu: Proč na takovou věc vůbec sahat. „Já to prostě pořád nechápu. Ano, Audi vrátilo přední znak na novou SQ5 a doufejme, že tomu tak bude u všech nových modelů S a RS. Ale proč tam pořád cpou ten příšerně vypadající font Teemu Comic Sans vyrobený v Malování? Nyní dokonce i úplně bez definice modelu? Jak těžké bylo dát tam pořádné označení SQ5? Proč se vůbec dotýkat něčeho svatého, jako jsou originální odznaky S a RS?” ptá se a ukazuje, o kolik líp by vypadala klasika.

Ani my to nechápeme, ale vlastně chápeme - Audi se prostě změnilo. Řídí ho nekompetentní lidé, kteří měli roky víc starostí s tím, jak se správně oslovovat v kantýně, než jak dělat pořádně auta. A ty, kteří se starali spíš o ona auta, nechali po zoufalé snaze bojovat s větrnými mlýny odejít. Náznaky sebereflexe se objevují, ale pořád nám to přijde stejné - příliš málo a příliš pozdě. Obáváme se, že dokud vedení neopustí Gernot Döllner a jemu podobní, naděje na to, že Audi znovu najde správnou cestu, jsou minimální až nulové.

Audi na nové SQ5 nepoužilo nejprve žádný znak, po kritice ho přidalo. Ale jaký? Foto: Audi



Přitom jak těžké by bylo držet se osvědčené klasiky? Co na ní bylo špatné? Proč zrovna takovou věc měnit a místo ní použít něco, co zřetelně odmítá naprostá většina klientely, a přesto na tom trvat? Pro současné Audi je to bohužel symbolické. Foto: Audi

Zdroje: Auditography@Instagram, Autoforum.cz, Audi

