Také plány Jaguaru Land Roveru se hroutí pod tíhou reality, původně jen elektrický model dorazí i se spalovacím pohonem
Petr ProkopecBritové zjevně začínají chápat, že většině zákazníků je nějaká ideologie ukradená a touží hlavně po použitelných autech za dobré peníze. Poslední kapkou se ukázal být vývoj na americkému trhu, který je pro Jaguar Land Rover klíčový. A nechce o něj přijít.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Také plány Jaguaru Land Roveru se hroutí pod tíhou reality, původně jen elektrický model dorazí i se spalovacím pohonem
včera | Petr Prokopec
Britové zjevně začínají chápat, že většině zákazníků je nějaká ideologie ukradená a touží hlavně po použitelných autech za dobré peníze. Poslední kapkou se ukázal být vývoj na americkému trhu, který je pro Jaguar Land Rover klíčový. A nechce o něj přijít.
Jaguar Land Rover je jedna automobilka, trochu ale připomíná doktora Jekylla a pana Hyda. Zatímco Jaguar si žije svůj elektrický sen, ze kterého odmítá slevit, a tak se brzy promění v nefalšovanou noční můru, Land Rover takhle dogmatický nikdy nebyl. Elektrické plány ovšem měl a má též, míří zkrátka stejným směrem, jen nikdy neřekl, k jakému datu nechce nabízet nic jiného.
Do konce dekády měl tedy elektrickým pohonem disponovat každý model v nabídce, přičemž některé novinky už měly přicházet jen s ním, zatímco spalovací verze by odcházely do věčných lovišť. Základem pro budoucí expanzi se pak měla stát platforma EMA, u které Britové ještě v roce 2021 počítali s možností zástavby spalovacího pohonu. Jenže o tři léta později oznámili, že tyto základy budou využívat už jen čistě elektrická auta.
Jedním z nich se přitom měl stát i Defender Sport, tedy menší verze ikonického off-roadu, který v roce 2020 dorazil ve zcela nové generaci. Vzhledově si „táta a syn“ měli být velmi podobní, což koneckonců potvrdili i špionážní fotografové. Ti už elektromobil nachytali při testech, a jakkoli jeho karoserii zakrývala maskovací fólie, výrazné hrany byly jasně patrné. Britové mimo to do celého světa vypouštěli jeden detail za druhým, přičemž důraz kladli především na efektivitu celého pohonu
Defender Sport měl dosahovat poměru až 7,2 kilometru na jednu kilowatthodinu, což by mu při kapacitě baterií od 70 do 90 kWh dávalo aspoň papírově nějakou využitelnost. 800voltový elektrický okruh by pak umožňoval dobíjení při výkonu až 350 kW a cena startující lehce nad 1 milionem korun se také nezdála nijak hrozivá. Své zelené vize tedy automobilka zastávala ještě před několika málo měsíci, to už ale bylo jasné, že především Spojené státy se od elektromobility odvrací.
Právě Amerika ovšem pro Defender Sport měla být stěžejním trhem. Pokud by tedy Land Rover skutečně svůj plán dotáhl do konce, řada lidí by si evidentně musela hledat novou práci. Britové tak zatáhli za nouzovou brzdu a Auto Expressu potvrdili, že platformu EMA překopají tak, aby přece jen pracovala i se spalovacími motory. V tuto chvíli se počítá s hybridy, ale to už je detail.
Je otázkou, jak moc toto rozhodnutí ovlivní premiéru, na kterou mělo dojít ke konci letošního roku. Na druhou stranu, zahájení prodeje bylo plánováno až na ten příští. Britové se tak stále mohou pochlubit designem, stejně jako mohou v prvé fázi začít nabízet jen elektrické provedení. Kromě toho Defender Sport nebude jejich první novinkou postavenou na bázi EMA, naopak by mělo jít až o číslo tři po Range Roverech Velar a Evoque.
Změna směřování se přitom má týkat i této dvojice, pročež jsme zvědaví, jak se Britové zachovají u Jaguaru. Jakkoliv chystaný Type 01 bude asi vypadat lépe než Mercedes-AMG GT 4-Door nebo Ferrari Luce dohromady, jak Němci, tak i Italové ve své nabídce spalovací modely ponechávají. Velká kočka z Coventry ale dál sází vše na jedinou kartu, i když kvůli tomu přijde o většinu zákazníků. Změnit se ale jistě dají i její plány, naděje na návrat racionality tak stále nezemřela.
Land Rover Defender se dočká menšího sourozence, který měl být původně jen elektrický. Nakonec ale dorazí i se spalovacím motorem. A můžete klidně hádat, která verze bude žádanější. Foto: Land Rover
Zdroj: Auto Express
Bleskovky
- Brutalitu Aston Martinu natočili při testech na okruhu v Portimao. Vypadá jako Batmobil, zní jako staré F1 a je rychlý jako ty nové
před 2 hodinami
- „Bugatti pro chudé” ve sprintu vykleplo i tisícikoňové Lamborghini. Ani si neškrtlo, i když dostalo náskok
18.6.2026
- Když hoří desítky elektrických aut, tohle je jediná fotka, kterou zveřejní hasiči, aby někdo náhodou neviděl, co vlastně hořelo
18.6.2026
Nejnovější články
- Brutalitu Aston Martinu natočili při testech na okruhu v Portimao. Vypadá jako Batmobil, zní jako staré F1 a je rychlý jako ty nové
před 2 hodinami
- Někdo najel s VW Touareg s mocným 5,0 V10 TDI skoro 500 tisíc km a udržel ho fit. Musí to být miláček servisů
před 3 hodinami
- Nová Audi znovu šokují tím, co všechno na nich nefunguje, zkuste si za jízdy ostříkat čelní sklo
před 5 hodinami
- Číňané se neskloní ani před Toyotou, do 5 let chtějí mít největší automobilku na světě. Továrnu na to mají, je to jedno obří mraveniště
včera
- Kvůli těmto závadám se nejčastěji vyhazuje od technických kontrol, STK neprojde v Německu už pětina všech aut
včera
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva