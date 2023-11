I prodeje elektrických Polestarů upadají, značka jen za poslední měsíc už dvakrát snížila odhad letošního odbytu před 4 hodinami | Petr Miler

Švédsko-čínští specialisté na elektrická a hybridní auta se dlouho tvářili, že pokles zájmu o elektromobily se jich netýká a s neustále se rozšiřujícím portfoliem před sebou mají jen světlé zítřky. No, reálně neprožívají ani světlé dnešky.

Polestar kdysi býval samostatnou tuningovou firmou orientovanou na úpravy Volv, pak sportovní a závodní divizí samotného Volva a nakonec se z něj stala samostatná značka orientovaná na zejména elektrická a okrajově i hybridní auta. Pozoruhodný přerod naprosto ignorující to, z čeho Polestar vzešel, ale dnes nechme stranou. Soustředit se budeme spíš na to, jak se nyní dnes na burze samostatně obchodované entitě daří.

Pohled na vývoj cen akcií Polestaru to naznačuje celkem výmluvně. Firma letos ztratila téměř tři čtvrtiny své tržní kapitalizace a místo alespoň za jednotky dolarů jsou její akcie obchodovány za centy. Bez zajímavosti není, že ani v době, kdy mnohé konkurenční společnosti (VW, Ford, GM, Mercedes a další) dávaly najevo skepsi směrem k budoucímu zájmu o elektromobily, Volvo a Polestar byly vždy na straně optimismu. Ještě v říjnu Švédové s Číňany (protože obě značky dnes ovládá čínské Geely) pro agenturu Reuters říkali, že „vidí zdravou poptávku” a „marže budou stoupat” mj. proto, že ceny vstupů klesají a ceny jejich aut se drží vysoko. Byl to zjevně nemístný optimismus.

Polestar při představování chystaných novinek pro další roky, zejména pak nového modelu 5, snížil svou prognózu prodejů pro letošní rok jen na 60 000 aut. Ještě v květnu přitom bylo cílem 80 tisíc vozů a před pár týdny byla prognóza zmírněná na „60 000 až 70 000” vozů. Teď jsme na 60 tisících a je otázkou, zda je tím negativní trend u konce.

Automobilka totiž ve svých finančních výsledcích za třetí čtvrtletí uvádí, že za poslední kvartál prodala jen 13 976 vozů. To je ještě méně než za čtvrtletí druhé (15 765 vozů) a byť meziročně odbyt roste, při soustavně se zintenzivňující přítomnosti značky na mnoha trzích to prostě není dost. A rychle se rozrůstá i nabídka Polestaru - k aktuálně jedinému dodávanému modelu 2 přibyl typ 4, jehož prodeje už začaly. Brzy by též měla být zahájena výroba modelu 3 a Polestar 5 má čerstvě po premiéře.

Ani finančně si značka nemne ruce. Hrubá marže se má za rok 2023 propadnout na pouhá 2 %, což je polovina toho, co sama firma ještě nedávno očekávala. Ani tady se tedy elektrický zázrak nekoná, optimismus ovšem švédsko-čínskou automobilku neopouští, jak také jinak. Díky rapidně se rozrůstající nabídce má do dvou let prodávat 155 000 až 165 000 aut ročně. S čtyřnásobně větší nabídkou se to může stát, ale stane se to? A bude to úspěch? Čas poví víc.

Polestar tento týden promluvil o své současnosti i zamýšlené budoucnosti. Aktuální výsledky zaostávají za očekáváními, i tato značka je nakonec konfrontována s upadajícími prodeji i zhoršenými finančními výsledky. Foto: Polestar

