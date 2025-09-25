I takhle může vypadat vlajková loď automobilky, v případě Suzuki jde o docela malé auto
Petr ProkopecKdyž se řekne vlajková loď, člověk si představí něco velkého a okázalého. O tomhle autě to vlastně platí, jen je to relativní. Suzuki historicky moc velká auta nenabízí a aktuálně je jeho nabídka kompaktních aut plná do takové míry, že vrcholem je jen 4,4metrové SUV.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
I takhle může vypadat vlajková loď automobilky, v případě Suzuki jde o docela malé auto
před 11 hodinami | Petr Prokopec
Když se řekne vlajková loď, člověk si představí něco velkého a okázalého. O tomhle autě to vlastně platí, jen je to relativní. Suzuki historicky moc velká auta nenabízí a aktuálně je jeho nabídka kompaktních aut plná do takové míry, že vrcholem je jen 4,4metrové SUV.
Indie je do jisté míry druhá Čína. Je to dnes nejlidnatější země světa, jejíž vlastní automobilový průmysl není příliš rozvinutý. Většina populace i proto používá hlavně jednostopé prostředky. Touha po těch dvoustopých je ovšem nemalá, což reflektuje i vedení země. To se rozhodla, že zahraničním výrobcům nebude klást do cesty takové překážky, jakým čelí v Říši středu. I proto poslední dobou představujeme stále více novinek, které jsou šité na míru tomuto trhu.
Aktuálně se svou troškou do mlýna přichází Suzuki, které je v Indii zapsané velmi dobře. Jeho Wagon R je nejlépe prodávaným modelem v zemi, a to již několik let po sobě. Za tím z velké míry stojí jeho rozměry, s délkou 3 655 milimetrů totiž spadá do méně než čtyřmetrové kategorie a tudíž podléhá nízkému zdanění. Pořídit se tak dá v přepočtu od 137 tisíc korun. Nové SUV Victoris je z úplně opačného konce spektra, je to svou velikostí a vlastně i pojetím vlajková loď značky. Přesto bude jen zhruba dvakrát dražší.
S délkou 4 360 milimetrů a rozvorem 2 600 mm je novinka skoro stejně velká jako 3 roky staré Suzuki Grand Vitara, dosud největší vůz japonské automobilka. Na první pohled to nedává velký smysl - jakkoliv je Indie velkým trhem, pro dva identické kohouty pocházející z jednoho vrhu už přeci jen jde o malý kurník. Nicméně automobilka se v roce 2015 rozhodla, že některé své modely začne nabízet skrze novou síť dealerství zvanou NEXA (New Exclusive Automotive Experiene), kde dealeři lidem naservírují kávu a podobně.
Grand Vitara spadá pod tuto síť, zatímco Victoris bude nabízeno v běžných showroomech Suzuki. Těch je po celé zemi přes čtyři tisíce, zatímco počet luxusních showroomů se pohybuje okolo pěti stovek a najdete je pouze ve větších městech. Díky tomu automobilka zvládá prodávat i dva pomalu identické vozy za různé sumy, a v obou případech bodovat. Ostatně zmíněný Wagon R má svého příbuzného v modelu Ignis, který je jako prémiová verze nabízen právě v síti NEXA.
To jsme ale trochu odbočili, proto rychle zpátky k novince. Ta bude k mání se třemi verzemi 1,5litrového motoru, kdy mild-hybridní varianta počítá se 103 koňmi. Na povel si je může vzít manuál i automat, k mání je pohon předních i všech čtyř kol. Pokud je ovšem tato jednotka uzpůsobena ke spalování CNG, má k dispozici jen 101 koní, manuál a přední nápravu. Plně hybridní provedení od Toyoty pak disponuje 116 koňmi, které CVT taktéž posílá jen dopředu.
Uvnitř Victoris standardně počítá s 10,1palcovou obrazovkou multimédií, která bude spárována s látkovým čalouněním a prosklenou střechou. Zákazníci, kteří pak do peněženky sáhnou hlouběji, mohou dále počítat s vyhřívanými i chlazenými předními sedadly, bezdrátovým dobíjením mobilních telefonů či audio systémem Harman Dolby Atmos. Mimo to je nové SUV vůbec prvním Suzuki pro rozvojové země, které se dočkalo autonomního řízení úrovně SAE2.
V případě exteriéru si klientela pro změnu může připlatit za dvoubarevné lakování či paket Raffine, který přihazuje chromové prvky doplněné uvnitř dřevěnými dekory. Victoris díky tomu pokryje hned několik pater trhu. I když tedy bude k mání o poznání dráže než v úvodu zmíněný Wagon R, prodávat by se tedy mělo velmi dobře, jakkoliv má přímého soupeře s logem Suzuki. Značka navíc počítá, že kromě Indie jej nabídne v další stovce rozvojových zemí.
Victoris je velké zhruba jako Škoda Karoq, není to tedy žádný obr, přesto jde o vlajkovou loď Suzuki. Jenže zatímco Karoq u nás startuje nad 700 tisíci korunami, japonské SUV bude v Indii k mání za méně než polovinu. Foto: Suzuki
Zdroj: Suzuki
Bleskovky
- První elektrické Ferrari poprvé nachytali v provozu ve vlastní kůži, působí spíš jako dodávka
před 4 hodinami
- Rusové ukázali smrtící riziko špatného zacházení s pneumatikami, na místě dokáže rozsekat celé auto na hadry
včera
- Jediný déšť proměnil parkovací garáž v jezero, naráz zničil přes 270 i vzácných a cenných aut
22.9.2025
Nejnovější články
- První elektrické Ferrari poprvé nachytali v provozu ve vlastní kůži, působí spíš jako dodávka
před 4 hodinami
- Další velký dodavatel automobilek krachuje, je v insolvenci. Má největší pobočku v Česku, zaměstnává 4 500 lidí
před 5 hodinami
- Němci vyzkoušeli někdejší milionovou pýchu Mercedesu jako ojetinu za 100 tisíc a ptají se: Je to auto pro bosse, nebo jde o vrak?
před 6 hodinami
- Čistka ve vedení Mercedesu: Technický ředitel odpovědný za spoustu přešlapů náhle končí, kufry si balí i šéf AMG
před 8 hodinami
- Stellantis zastavil výrobu ve dvou svých továrnách, pro nezájem ale stojí jen jedna. Té druhé láme vaz moc velký zájem
před 9 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva