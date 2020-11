I u nás kdysi prodávaný dieselový V8 je u konce s dechem, zbývají mu měsíce života před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Doba jakkoli větším motorům nepřeje a automobilky je stále méně nabízejí i v místech, kde nejsou potírány tak moc, jako v Evropě. Toyota tak končí s motory V8 a mezi nimi i s naftovým D4-D.

Jsou to smutné časy pro všechny, kterým přirostly k srdci, ale tak to zkrátka je. Stále větší tlak na emise škodlivin a normovanou spotřebu učinil jejich prodej na některých trzích z ekonomického hlediska natolik komplikovaným, že je automobilky raději přestaly nabízet. Konec prodeje tam či onde pak zkomplikoval ospravedlnitelnost jejich další existence i ve zbytku světa a ve stále větším počtu případů vede k jejich úplnému skonu.

Řeč je o objemných, mnohaválcových, hlavně pak naftových motorech. Je z dnešního pohledu skoro k nevíře, že ještě před osmi léty jsme si tu mohli koupit motor 6,0 V12 TDI, letos se zavřela voda i za jeho osmiválcovým bratrem. Ještě dříve v Evropě s dieselovým V8 skončila Toyota, na některých dalších místech světa jej ale stále nabízí. Letos na jaře konstatovala, že osmiválcům obecně dává pár let, maximálně pak tři, ten naftový už ale nevydrží ani celý jeden rok.

Automobilka oznámila, že výroba motoru V8 D4-D, který byl svého času k mání pro Toyotu Land Cruiser 200 (v Evropě Land Cruiser V8) také u nás, skončí v březnu 2021. Zákazníci tak mají poslední šanci si jej pořídit a je docela pozoruhodné, že automobilka instruuje své dealery, aby si zajistili co největší množství skladových zásob, aby tento stále žádaný model mohli prodávat i po jeho konci.

Na mysl se v toto kontextu krade otázka, proč tedy žádaný model přestává být nabízen, ale odpověď jistě znáte - regulace bující po celém světě si s takovými jednotkami nerozumí a zájem zákazníků hraje druhotnou roli už dávno. Toyota tak předem říká, že nový Land Cruiser, který by měl nést označení 300, už s naftovým V8 k mání nebude a k dispozici nebude ani osmiválcový benzin. Oba motory nahradí šestiválce, v druhém případě možné dokonce jen ten hybridní.

Je to konec jedné éry a ze skutečně velkých automobilek působících na velkých odbytištích zůstanou na trhu velkých osmiválců zřejmě jen ty americké. Po vítězství levicově smýšlejícího kandidáta v tamních prezidentských volbách to jistě budou mít složité i v USA, vzhledem k situaci v senátu by ale obrat nemusel přijít tak rychle. To už ovšem věštíme z křišťálové koule, v tuto chvíli je jediným faktem, že dieselovému V8 Toyoty zbývají poslední čtyři měsíce života.

Toyota Land Cruiser 200 v Evropě skončila už dříve, v Rusku je ale třeba k mání dodnes. Tam i jine zůstává, její naftový V8 ale skončí v březnu 2021 a v nové generaci už nedostane přimého nástupce. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Miler