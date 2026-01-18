I u nás prodávanému autu se při crash testu vyrvala sedačka z úchytů. Přesto získalo čtyři hvězdy
Petr ProkopecPředstavte si, že by to samé auto náhodou nemělo na palubě některý z elektronických systémů, který na následky nehody nemá žádný vliv a půlka lidí jej stejně před každou jízdou vypne. To by bylo nadělení, to bylo nula hvězd. Ale když se vyrve sedalo? No co?
Bruselská organizace Euro NCAP byla založena v roce 1997 s cílem zlepšit bezpečnost aut. To se jí jistě povedlo, od určité chvíle ale jako by nevěděla roupama coby. Místo zkoumání výsledků nárazových zkoušek se v posledních letech soustřeďuje hlavně na různé elektronické asistenty a jejich přítomnost na palubě. Bez nich nejenže kýžené pětihvězdičkové hodnocení výrobce nemůže získat, může navzdory perfektní ochraně posádky odejít i s nulou.
Kdyby to bylo tak, že nějaký elektronický systém skutečně dokáže nehodám bezpečně zabránit nebo zredukovat následky nárazu, jsme pro, jenže takových je poskrovnu. Tyto systémy jsou tak nespolehlivé ve svém vnitřním fungování i náchylné měnící okolní počasí, že často nejenže neudělají nic, ale klidně vás přivedou do prekérní situace. Nemáme absolutně nic proti jejich zkoumání a hodnocení, ale udělat z nich zavádějící součást hodnocení nárazové zkoušky? To je manipulativní praktika, která... Která ve výsledku může mít dopad, jakého jsme nyní svědky.
Loni totiž došlo k tomu, dlouho ve vší tichosti, že britsko-čínské MG 3 z crash testu Euro NCAP odjelo se čtyřmi hvězdami, aniž by tomu jeho výkon v testu reálně odpovídal. Čtyři hvězdy jsou pořád velmi dobrý výsledek a dávají tušit pasivně velmi bezpečné auto, ostatně stejným se chlubí třeba Kia EV4, Jeep Compass, Renault Clio nebo Toyoty Aygo X a Yaris. Jenže u žádného z těchto aut nedošlo na problém, s jakým byl spojen čtyřmetrový hatchback vyráběný v Říši středu.
Při čelním nárazu totiž došlo k selhání mechanismu ukotvení sedačky řidiče, která se pak následně vyrvala úchytů a po simulovaném čelním nárazu setrvačně pokračovala vpřed. To by reálně vyústilo v poranění nohou a hlavy. To je zásadní konstrukční nedostatek, který je na nula hvězd, ne na čtyři. Ale výsledkem byla ona čtyřka.
Automobilka původně namítla, že za problémem stojí špatné ukotvení sedačky během testu ze strany Euro NCAP, organizace však následně uvedla, že před každým nárazem provádí důkladnou kontrolu, aby výsledky byly maximálně objektivní. MG tak přislíbilo, že u všech aut, která vyrobí od srpna loňského roku, bude již systém uchycení sedadel vylepšen. Od října pak mělo dojít rovněž na úpravu funkčnosti airbagu, neboť při crash testu díky lehčímu vyosení po něm sklouzla hlava figuríny a přišla tak do kontaktu s volantem.
Euro NCAP uvedlo, že nic takového se za celou osmadvacetiletou historii organizace nikdy nestalo. Přesto všechno ale MG3 skončilo se čtyřhvězdičkovým hodnocením, za čímž stojí právě firemní protokoly kladoucí stále větší důraz na elektronické berličky. Ty vozu přihrály tolik plusových bodů, že nakonec za ochranu dospělých získal 74 procent. Tedy stejné hodnocení, jaké má v této kategorii na kontě třeba VW T-Cross. Zmíněné Toyoty Aygo X a Yaris pak skončily jen se 73 a 72 procenty, tedy o chlup hůře. Těm se ale sedačky z úchytů netrhají.
Nic proti MG, chyby se stanou a od toho tu testy jsou, aby se na problém přišlo a byl odstraněn. Nemračíme se tedy až tak na výrobce, jakkoli se dopustil trestuhodného selhání, nýbrž na Euro NCAP. Jeho hodnocení totiž dál ztrácí svou kredibilitu, neboť v podstatě stačí zabodovat v jedné skoro bezvýznamné oblasti a selhání v těch zásadních jsou tím rázem vykompenzována. Organizace pak sice uvádí, že letos své postupy změní, nicméně ve světle vývoje z posledních let máme obavy, že opětovně bude klást spíše větší důraz na „co kdyby“ než na podstatné záležitosti. Při čtení jejích tiskových zpráv tak budeme muset číst mezi řádky ještě víc než dosud. Ostatně jste si možná všimli, že jsme se výsledkům testů NCAPu přestali automaticky plošně věnovat - ztratily svůj původní smysl tak moc, že už si takovou pozornost prostě nezaslouží.
Dodat pak už jen lze, že MG nezůstalo pouze u úprav ve výrobě. Automobilka totiž uvedla, že chystá svolávací akci všech kusů, které opustily továrnu před loňským srpnem, aby u nich došlo na nápravu mechanismu uchycujícího sedačky. Tato oprava bude samozřejmě bezplatná a postup automobilky nemá smysl kritizovat. Proč se ale o takové věci dozvídáme až nyní jako o nějaké bezvýznamné okolnosti? Tady jednou NCAP zas jednou ukázal rozpačitost svého aktuálního počínání.
MG3 získalo při crash testech čtyři hvězdičky, i když došlo na selhání mechanismu uchycujícího sedačku. Fascinující, že? Foto: Euro NCAP
Zdroje: Euro NCAP, Which, MG Motor
