I u nás působící Číňané zkouší ohromit trojicí nových „formulí”, nabídnou až 1 014 koní v hávu rodinných sedanů a kombi
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Jejich značka původně vznikla jen za účelem prodeje sportovně laděných SUV, jenže tahle auta už v poslední době nefrčí jako dřív. A tak přichází i s pro nás zajímavějšími karosářskými variantami, které jsou v tomto případě zaštítěny ambiciózně nazvanou divizí.
V roce 2023 se čínská automobilka BYD rozhodla, že její aktivity na poli sportovně laděných SUV bude zaštiťovat nová značka Fangchengbao. Už dva měsíce po jejím založení pak byl představen i první její model nazvaný podobně svérázným způsobem. Říkal si Bao 5 a kromě plug-in hybridního pohonu se chlubil také velmi hranatou karoserií. Stejný styl do vínku dostalo i větší SUV Bao 8, které debutovalo o rok později. U modelů Tai 3 a Ti7 z loňska pak sice Číňané přistoupili k zaoblení některých rohů, stále u toho ovšem byla vyšší stavba karoserie i přizvednutý podvozek. Plug-in hybridní technika ale byla nahrazena elektrickým pohonem.
Značka Fangchengbao se nicméně nyní ukázala na autosalonu v Pekingu, kde naznačila, že její budoucnost bude zjevně o trochu jiná než krátká a nedávná minulost. Pochlubila se totiž modely Formula S, Formula S GT a Formula SL, přičemž v prvním a posledním případě je řeč o sedanech, v prostředním pak o stylovém kombíku. Ani jeden vůz z této trojice se navíc nepyšní hranatou karoserií, ta naopak byla „ocumlána“ jako bonbon. Pod ní se pak vždy nastěhoval elektrický pohon.
O další technice toho Číňané zatím mnoho neprozradili. Celá trojice bude postavena okolo 800voltové architektury, přičemž vrcholné provedení Formula SL počítá se třemi elektromotory a celkovým výkonem 1 014 koní. Má tak jít o odpověď BYDu na Teslu Model S Plaid, zatímco Formula S je zamýšlena jako konkurence pro Porsche Taycan. Formula S GT je pak stylová kombi verze téhož vozu. I proto až na zadní partie uzpůsobené většímu nákladu se vzhledově „eSka“ neliší.
SL se oproti tomu dočkalo lehce přeprofilované karoserie, stejně jako výraznějších nárazníků a 21palcových kol se zlatým povrchem. BYD uvedl, že silueta vozu byla inspirována lovícím leopardem. I proto se SL chlubí rozvorem 3 100 milimetrů, zatímco celková délka nepřesahuje pět metrů. Maximální komfort cestujících má zajistit adaptivní podvozek DiSus-M, zatímco o snížení hmotnosti se stará karoserie vyrobená z karbonových vláken. Konkrétní hodnota však zveřejněna nebyla.
Celá trojice se v čínských dealerstvích má objevit ještě letos, na odhalení podrobností či snímků interiéru tedy dojde v následujících měsících. BYD počítá s tím, že divize Formula bude mít v rámci značky Fangchengbao značnou autonomii, půjde tak vlastně o podznačku podznačky. I proto má dorazit také Formula X, tedy sportovní automobil, který stejný pohon, jakým disponuje provedení SL, spojí pouze s dvoumístnou kabinou se vzhůru výklopnými dveřmi. Na velký úspěch kteréhokoli z těchto strojů - tím spíš mimo Čínu - bychom si nevsadili. Ale pro případ, že bychom se mýlili...
Číňané se pochlubili trojicí „formulí“, které se do prodeje dostanou ještě letos. Vrcholné provedení SL počítá se třemi elektromotory produkujícími 1 014 koní. Foto: BYD
Zdroj: BYD
