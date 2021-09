I v USA si všimli ostrého odporu českého premiéra ke snaze EU zakázat spalovací motory před hodinou | Petr Prokopec

Není obvyklé, aby se americká automobilová média zajímala o cokoli českého, pakliže nejde o novinku Škody. Andrej Babiš si ale při odporu k návrhům EU servítky nebral tak moc, že to nešlo nepřehlédnout.

Politice se z podstaty věnovat nechceme. Naší vášní jsou auta a chtěli bychom se zabývat hlavně zajímavými novými vozy, jejich technice či úpravám, jenže to by nás politici museli nechat žít. Oni se místo toho stále více snaží diktovat budoucí podobu automobilového světa, aniž by o něm měli širší povědomí a byli schopni domyslet důsledky svých návrhů.

Nemáme tak na výběr než jejich snahám nastavovat zrcadlo a obraz Bruselu v něm není příliš lichotivý. Zejména Evropská unie se nyní snaží poslat do věčných lovišť spalovací jednotky, aniž by pro ně existovala adekvátní náhrada. Elektromobily totiž sice někomu vyhovět mohou, většina však má s jejich použitelností problém. A univerzální ekonomický i ekologický smysl schází tomuto tlaku též.

Ryze racionální výtky ale Brusel jako by neslyšel či slyšet nechtěl. Proti bezvýjimečnému nařizování elektrických aut napříč Evropou jsou vědci i technici, nikomu pořádně neodpovědní lidé se ve svých hlavách pasovali na ty, kteří mají patent na rozum a odmítají tyto výtky přijmout. Je tak vlastně velké štěstí, že nový návrh musí přijmout i jednotlivé členské země a ty jsou již z ryze elektrické budoucnosti nadšené o poznání méně.

Minulý týden jsme přitom mohli poukázat na Itálii, tentokráte zůstaneme doslova doma. Své totiž k návrhu řekl i český premiér Andrej Babiš, který v rozhovoru pro jeho vlastní médium řekl, že se zákazem prodeje spalovacích motorů nesouhlasí, neboť jde o čistě politický krok. „Nemůžeme si nechat diktovat, co vymysleli zelení fanatici v europarlamentu. Podpoříme třeba síť pro elektromobily, ale normálně auta se budou vyrábět normálně dál. Elektroauta jsou luxus, nejsou dostupná běžným lidem,“ uvedl doslova Babiš pro iDnes.

Je to neobvykle ostré vyjádření, které nepřehlédly ani americké weby, které se jinak Česku věnují leda v souvislosti se Škodou. V době, kdy si málokdo dovolí jakkoli vystoupit proti elektromobilitě, jsou slova o „zelených fanaticích” nepochybně ostrá a zejména ta si získala v zahraničí pozornost.

S Babišem můžeme v této věci souhlasit, je ale pochopitelně otázkou, jak moc mu lze věřit. A také není jasné, zda lídr hnutí ANO zůstane u vesla natolik dlouho, aby svá slova vůbec mohl podpořit také činy. Parlamentní volby jsou za rohem, přičemž jakkoliv je Babiš aktuálně opět favoritem, jistého nic nemá. Dá se nicméně předpokládat, že toto jeho prohlášení mu přihraje body, neboť pro Česko plošná elektromobilita skutečně vhodná není a místní zákazníci o ni jeví nepatrný zájem - na současných prodejích nových aut se podílí asi jedním procentem.

Babiš si je pochopitelně vědom toho, že v příštím roce Česká republika Evropské unii předsedá a proto na ni bude upřena pozornost celého světa. Odpor proti snahám zakázat spalovací motory od roku 2035 by tak mohl být daleko účinnější, zvlášť když proti němu je většina lidí nejen u nás či ve východních částech Evropy, ale třeba i ve Švýcarsku a kupodivu i v Německu. A jelikož český premiér je populistou, který si nechce rozhněvat většinu případných voličů, pak zkrátka k elektrifikaci nesvolí, i kdyby si náhodou myslel něco jiného.

Česko je sice malou zemí uprostřed Evropy, díky továrnám Škody, Hyundai a Toyoty však patříme mezi automobilové velmoci v přepočtu na hlavu. Místního odporu k nucené elektromobilitě si tak rázem všimli i za oceánem. Ilustrační foto: Škoda Auto

