I v době nedostatku aut stojí v přístavu v Zeebrugge 8 tisíc nových vozů, které nikdo nechce včera | Petr Miler

/ Foto: Peter Nicholls, Reuters

Pokud patříte mezi ty, kteří klidně i rok marně čekají na dodání nového auta, nebo jste konfrontováni s rostoucími cenami vozů všeho druhu kvůli jejich údajnému nedostatku, tohle vás musí překvapit. Ale je to tak a nikdo přesně neví, co si s těmito auty počít.

Konflikt na Ukrajině a z něj vyplývající sankce zasadily už tak trápenému automobilovému průmyslu další rány. Rozvrat dodavatelsko-odběratelských řetězců dosáhl nové úrovně a pokud aut bylo před dvěma měsíci málo, teď je jich ještě méně. Důvodem je kde co od relativně přímých dopadů typu nedostatku kabelových svazků vyráběných přímo na Ukrajině, až po rostoucí ceny surovin potřebných pro výrobu už dříve nedostatkových čipů, které mají z velké části svůj původ právě v Rusku a na Ukrajině.

Za této situace nutně překvapí zpráva, že v belgickém přístavu v Zeebrugge stojí dnes už přes 8 tisíc nových aut značek jako Mercedes-Benz, Lexus či Cadillac, která dnes nikdo nechce a se kterými nikdo neví, co si počít. Pikantní přitom je, že i toto je důsledek rusko-ukrajinského válčení, jen je ještě o něco méně přímý.

Ve všech případech se totiž jedná o vozy, které byly dříve objednány a částečně zaplaceny ruskými zákazníky. Teď se na ně vztahují sankce, neboť vozy dražší 50 tisíc Eur (cca 1,22 milionu Kč) se do Ruska nesmí vyvážet. Do cílové destinace je tedy dovézt nelze, co s nimi jiného dělat lze ale také jasné není.

O dění v Zeebrugge informuje americký The Wall Street Journal, podle nějž jde jen o jeden z mnoha případů chaosu, který zavládl ve věci interpretace samotných sankcí. Není jasné, na co přesně se vztahují, neboť každé omezení má nějaké časové limity, není také jasné, co mohou a nemohou přepravci či jiné subjekt s auty dělat, což logicky pramení v to, že s nimi nedělá nikdo nic. Netýká se to přitom jen nových vozů, ale i dalšího zboží, my se však pro tentokrát podržíme našeho „kopyta.”

Auta tak i v době, kdy se jinde přeplácí ceníkové ceny za včasné dodání kdejakého modelu, stojí bezprizorně na odstavných plochách a nikdo neví, co s nimi bude. Podle Marka Adriansensa, který zastupuje přístavu, je osud aut v tuto chvíli nejasný. Je nepravděpodobné, že by se nakonec dostala do Ruska, je ale také nepravděpodobné, že by v dohledné době skončila v rukou jiných zákazníků. Podle něj zůstanou zaseklá v přístavu ještě hodně dlouho.

Jde tak o další smutný dopad nastalé situace, který dále komplikuje už tak dost složitý stav. A to dost absurdním způsobem - na jednu stranu auta „nejsou”, na tu druhou se jich tisíce „povalují” v belgickém přístavu bez reálné šance na to, že by se z něj v dohledné době dostala pryč.

Na podobné obrázky jsme zvyklí spíše z dob ekonomických těžkostí, kdy se auta nedala prodat. Dnes se je spíše nedaří vyrobit, přesto se kvůli sankcím proti Rusku kupí v přístavech - Zeebrugge jistě nebude tím jediným. Ilustrační foto: Peter Nicholls, Reuters

Zdroj: WSJ

