I v roce 2025 se může zrodit lehký spalovací sporťák jako ze starých časů, navíc technicky stále modernější před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Morgan Motor Company

Ano, pořád je to možné, otázkou nyní zůstává jen: Jak dlouho ještě? V tuto chvíli ale můžeme být pozitivní, Morgan přivádí na scénu svou novou vlajkovou loď jménem Supersport, která slibuje, že řidiče maximálně vtáhne do hry. A nestojí zase tak moc.

Jistě vám neuniklo, že automobilová branže prochází dramatickými změnami, jaké za svou existenci ještě nepoznala. Mohlo by to být fajn, kdybychom žili za úsvitu rozmachu nějaké nové, zásadně lepší techniky, ze které se lidem klepou kolena. Ale tak to není, změny si nevyžádal technický vývoj ani touhy zákazníků, ale politický tlak spojený s přesvědčením, že klima bude spaseno elektromobilitou. Že to nepřineslo téměř nic dobrého výměnou za zejména hromadu promrhaných peněz, které někdo - a ten někdo jsme my všichni - bude muset zaplatit, asi nemusíme dodávat.

I v tomto prostředí ale dál existují výrobci, kteří chtějí dokázat, že je pořád možné nakráčet do showroomu a s úsměvem si objednat auto podle vlastního gusta. Jednou z takových automobilek je britský Morgan, který letos oslaví 115. výročí své existence. Za dárek k tomuto jubileu pak můžeme považovat novou vlajkovou loď značky, jejíž příchod byl oznámen na počátku února. Nyní má Supersport po premiéře, a tak si o něm můžeme říci vše podstatné.

Začneme neobvykle tím, že firma na něj hned s premiérou začala přijímat objednávky. Ceny startují na 85 tisících liber (cca 2,52 milionu Kč) bez daně, a pokud klientela nechce kupovat zajíce v pytli, může si počkat do zhruba půlky dubna, kdy budou mít dealeři k dispozici testovací exempláře. Podle zveřejněných technických parametrů - a také soudě dle přízně, kterou novince (snad ne jen za peníze) projevuje Richard Hammond - ale Supersport vypadá velmi zajímavě.

Novinka vypadá klasicky, ale oproti svým předchůdcům je technicky stále modernější. Stojí na platformě CVX, která s využitím lepeného hliníku navyšuje torzní tuhost o 10 procent. Zároveň se o 13 procent zlepšila odezva řízení a body, kde je uchyceno zavěšení, jsou pevnější dokonce o 100 procent. Supersport by tak měl řidiče vtáhnout do hry ještě víc než jeho předchůdci, zároveň však má každodenní jízdy učinit pohodlnějšími. Přesto všechno hmotnost činí jen 1 170 kg, což je sice o pár kilo více než u předchozí vlajkové lodi Plus Six, na dnešní dobu jde však o velmi dobrý výsledek.

Protože se pod kapotu nastěhoval třílitrový šestiválec twin-turbo od BMW, který na zadní kola posílá 340 koní, působivá dynamika není překvapením. Stovku Morgan zvládá za 3,9 sekundy, jeho maximem je pak 267 km/h. Této rychlosti si pochopitelně můžete užívat s větrem ve vlasech a sluncem ve tváři, s příchodem špatného počasí lze nasadit či natáhnout střechu. Supersport totiž standardně počítá s plátnem, za příplatek však může dostat i karbonový hardtop, který z něj pomalu udělá kupé. Navíc dál zvyšuje tuhost.

Zákazníci rovněž mohou volit mezi 18palcovými a 19palcovými koly, přičemž druhé zmíněné jsou díky metodě kování překvapivě lehčí. Jízdní dynamiku lze dále umocnit příplatkovým paketem Dynamic Handling Pack, jenž zahrnuje tlumiče Nitron a samosvorný diferenciál. Morgan raktaké zmiňuje, že karoserie může být nalakována jakýmkoliv odstínem, jaký vás napadne, zatímco v případě dřeva vsazeného do vnitřních dveřních panelů lze volit z jedenácti různých povrchů a zpracování.

Dřevo je ostatně i součástí šasí, jak velí firemní tradice, jakkoli tady spíš ze zvyku než z nutnosti. Morgan pak trvá i na klasických analogových přístrojích, nově je však spároval s řadou moderních vymožeností, jako je třeba digitální kokpit, bezdrátové dobíjení mobilů či audiosystém Sennheiser. Trochu smutnou zprávou je absence manuálního řazení, přičemž volič osmistupňového automatu převzatý beze změn znovu od BMW působí v interiéru tak trochu jako pěst na oko. Bez podobných úspor by ale novinka asi jen stěží vznikla, takže buďme pro jednou rádi za to, co máme. V roce 2025 byste příchod takového auta na trh jistě nečekali.

Supersport je novou vlajkovou lodí britského Morganu, který i 115 let po svém založení stále používá dřevo jako jeden ze stavebních materiálů. Páruje jej ale se stále větší modernou, mimo jiné s pohonem od BMW. Foto: Morgan Motor Company

Zdroj: Morgan Motor Company

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.