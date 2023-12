I ve světě už zjistili, že Porsche od příštího roku nesmí v EU prodávat spalovací Macan, bude to křest ohněm před 3 hodinami | Petr Miler

O zákazu prodeje spalovacích aut v EU se mluví až v souvislosti s rokem 2035, i před tím ale vstoupí v platnost řada absurdních a dosud přehlížených nařízení, která řadu takových vozů vytlačí z trhu mnohem dřív. Že to bude i Porsche Macan, jsme psali v říjnu, zbytek světa na to přišel nyní.

Vytahovat fráze typu: „My jsme vám to říkali!” zní trapně scholasticky, nikdo je neposlouchá rád. Ale občas je vytáhnout prostě musíte. Abych byl upřímný, dotýká se mě, když někdo zpochybňuje některá naše tvrzení a dožaduje se uvedení zdroje v momentě, kdy my sami jsme zdroj. Naše práce nespočívá jen v tom, že studujeme články kolegů, v automobilovém světě se pohybujeme dekády a máme bezpočet osobních kontaktů přímo v automobilových firmách, od kterých se pravidelně něco dozvídáme. A kolikrát se k nějaké informaci dostaneme dřív než kdo jiný.

Jedním z - upřímně řečeno smutných - případů je aktuálně šířící se informace, kterou roztroubili do éteru kolegové z Auto News. Podle ní Porsche už příští rok zastaví prodeje spalovacího modelu Macanu v zemích EU, i když jej dál bude vyrábět souběžně s podivným elektrickým nástupcem. Řadu lidí napadne cosi v souvislosti s emisemi, ale ne, problém je úplně jinde - dosavadní Macan nevyhoví novým pravidlům pro kybernetickou bezpečnost, která za svá vedle EU nepřijal téměř nikdo. Ta vyžadují, aby nová auta v prodeji disponovala možností vzdálené aktualizace palubních systémů (což je spíš kybernetická „nebezpečnost”, ale to dnes nechme stranou) a Porsche se rozhodlo, že morálně 10 let starý spalovací Macan touto možností neosadí. Jeho prodej tak v EU skončí, jinde ne - koupit jej tedy půjde i jinde v Evropě, ne však v zemích Evropské unie, takže ani v Česku.

Je to jistě zajímavá informace, my jsme o ní ale psali už před více jak dvěma měsíci. Tehdy mě na tento stav upozornil můj známý z vývoje Porsche a varoval také před tím, že tohle odstraní z prodeje řadu dalších spalovacích aut, nejen Macan. Protože když Porsche dojde k závěru, že se mu nevyplatí investovat do jedné ze svých největších dojných krav, aby novým pravidlům vyhovělo, udělá to pak třeba Fiat s Pandou? Skoro jistě ne. A takových případů bude...

Současné rozšíření stejné informace berme jako potvrzení toho, že se tak v případě menšího SUV Porsche opravdu stane. Bavím se sice s dobře situovanými a věrohodnými zdroji, které obvykle nemají důvod si vymýšlet, přece jen ale nemají „prst na spoušti”, a tak někdo mohl toto rozhodnutí v mezičase zvrátit. Zjevně se tak nestalo a pokud máte o spalovací Macan zájem, měli byste jednat rychle - na jaře 2024 bude tento vůz vyřazen z nabídky pro 27 zemí EU, neboť od 1. července jej bude možné prodávat pouze pod pokutou až 30 000 Eur (cca 735 tisíc Kč) za každý prodaný kus. Na druhou stranu, cesta k prodeji zjevně je. Stačí si připlatit 735 tisíc Kč, že?

Žerty stranou, tohle je smutná věc, přesto má i své pozitivní aspekty. Macan se tak stane úplně prvním významným autem v prodeji, u kterého výrobce prostě přepne ze spalovacího na elektrický pohon bez jakékoli výjimky, tedy aspoň v zemích EU. U jiných modelů, kde se něco takového chystá, dojde na souběžný prodej, přejmenování jednoho z typů apod. A tak jsme zvědavi, jak moc to ovlivní prodeje ve střednědobém horizontu, bude to tak trochu křest ohněm.

Porsche je ve skoro ideální pozici, neboť jeho zákazníky nebude moc zajímat zvýšení ceny, takoví lidé obecně mohou elektromobily používat snáz (typicky mají vlastní garáže apod.) a stejně tak platí, že jinak nesmyslný elektrický nástupce snadno obslouží většinu využití. Však Macan je nakonec hlavně auto pro manželky na ježdění pro děti a po nákupech apod., navíc půjde o novinku. Takže přechod na elektrický pohon jistě nebude devastující, přesto bychom se nedivili, kdyby po uspokojení prvotního zájmu prodeje výrazně poklesly, protože části zákazníků elektrický pohon nevyhnutelně nevyhoví. Letos Porsche prodalo v EU do října 20 117 Macanů a je to zde jeho jasně nejprodávanější model. Neriskuje tedy málo...

Je čas udělat spalovacímu Porsche Macan papá. Auto se sice bude dál vyrábět a problém s emisemi nemá, nevyhoví ale pravidlům EU kvůli tomu, že nebude permanentně online. Proto příští rok skončí, psali jsme o tom už v říjnu. A jsme docela zvědavi, co to po čase udělá s prodeji. Macan navíc nebude zdaleka jediným autem, kterého se podobný problém dotkne. Foto: Porsche

