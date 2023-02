I výrobci očekávají, že prodeje dobíjecích aut se v Německu propadnou, ukazuje to smutnou pravdu jejich vnucování včera | Petr Miler

Je to na jednu stranu pozoruhodný smysl pro realitu, jakkoli máme pocit, že očekávání sdružení VDA jsou pořád relativně optimistická. Na tu druhou to ale otevírá jinou otázku - proč výrobci dál lpějí na něčem, co je i pro očividně samostatně nekonkurenceschopné?

Asi nemá smysl diskutovat o tom, že nařizování elektrických aut je nápadem politiků, který nemá žádnou oporu v přání lidí, které zastupují, alespoň v naprosté většině evropských zemí. Troufneme si říci, že kdyby v Česku proběhlo referendum o zákazu spalovacích aut, skončí tak 90:10 v jeho neprospěch. Přesto všichni Češi v tuto chvíli stojí před nalajnovanou cestou k tomu, že takový zákaz přijde.

Možná je tedy na čase se zeptat vámi volených zástupců, proč o něco takového vůbec usilují, proč s tím souhlasí. Někteří se budou ohánět vyšším dobrem, nemáme ale pocit, že by takové existovalo. Je stále jasnější, že elektrická auta nepředstavují jakoukoli úlevu pro přírodu ať už z hlediska jejich výroby, tak z hlediska jejich dlouhodobého provozu. A to dokonce i podle organizací podřízených EU, jejichž přístup je velmi „pro-elektromobilní” a jejich metodiky sporné. Vidíme naprosto jasně, že znamená příchod dražších a hůře použitelných aut, která se logicky prodávají méně a do problémů dostávají i jejich výrobce, jimž pak nezbývá než omezovat své aktivity, šetřit a logicky i propouštět. To jsou všechno dopady na jediné misce vah, co je na té druhé?

Má jít o oběť přírodě, které tím ale současně škodíme nebo nanejvýš nepomáháme? Zeptejte se prosím vašich poslanců a senátorů, co přesně má být pozitivním výsledkem této politiky. Má nás učinit méně závislými na zemích, kde vás zavřou za líbání se na veřejnosti s vlastní manželkou, a učinit více závislými na zemi, kde vás zavřou, když nebudete schopni odříkat „tři hlavní zdroje tradic lidově-demokratické armády”? My ten pozitivní dopad prostě nevidíme a ve jménu něčeho, čeho touto cestou stejně nedosáhneme, akorát ničíme to, co v naší společnosti pořád ještě nějak funguje. Třeba individuální mobilitu nebo automobilový průmysl.

Ani ten nakonec nemůže nevidět, co se děje. A je fascinující, že automobilky dnes z většiny drží ústa a krok, pokud některé rovnou nejdou ruku v ruce s politiky přímo proti zájmům svých vlastních zákazníků. O tom prvním svědčí poslední vyjádření šéfky německé asociace automobilového průmyslu (VDA, Verband der Automobilindustrie), která očekává, že letošní prodeje dobíjecích aut na pro ně naprosto klíčovém německém trhu poklesnou.

Není to samo o sobě zvláštní? Soudě podle slov politiků i většiny oněch automobilek jsme ještě před pár dny mohli žít leda v tom, že křivka prodejů těchto vozů brzy proletí střechou. A najednou pokles? Inu ani VDA nemůže nevidět, co se teď v Německu děje a jak přesně se naplňují loňská slova některých analytiků. Pouhé omezení dotací na elektromobily a zrušení dotací na dobíjecích hybridy způsobilo skoro totální kolaps prodejů těch druhých a dramatický (meziměsíčně -83 %, meziročně -13,2 % a nejhorší výsledek za tři roky) pokles odbytu ryzích elektromobilů. Nebude to jen případ ledna.

VDA tak připouští, že prodeje dobíjecích aut letos v Německu klesnou za celý rok - prý o 30 procent v případě plug-in hybridů, což spolu se stagnací v případě elektromobilů způsobí pokles celého trhu dobíjecích vozů o 4 % a jejich tržního podílu na 28 %. Samo o sobě je to na varovné, automobilkám už to způsobí problémy, přesto bychom řekli, že jde o velmi optimistická očekávání. Zejména s blížícím se koncem roku lze očekávat jen výraznější poklesy prodejů, které navíc - znovu podle zmíněných analytiků - mají být v roce 2024 ještě vyšší. To pochopitelně znovu jen způsobí problémy automobilkám, které budou snáze propouštět, nakonec to ale auta znovu zdraží i nám. Méně prodejů elektroaut v Evropě znamená méně virtuálních odpustků za jakési emisní povolenky spojené s prodejem spalovacích aut, takže i vyšší pokuty EU. Ty automobilky naúčtují komu? No nám.

Neblahý ekonomický dopad tlaku na zavádění elektromobilů je tím potvrzen. Znovu se tedy ptáme: Co je na druhé misce vah? Kde je jakékoli plus pro kohokoli? Co tato politika řeší? Vidíme už roky téměř jen negativa, která se jedno po druhém naplňují a přichází i další. Proč? Pro co? Pro koho? Chtěli bychom od politiků skutečně slyšet, jaký plán tím naplňují, jaký cíl tím sledují.

Škoda bude jednou z automobilek, které na problémy s odbytem dobíjecích aut v Německu doplatí. A už nemá smysl spekulovat o tom, zda onen propad přijde, když ho připouští i VDA. Zprostředkovaně na ně tak doplatí i Češi, pro co? Foto: Škoda Auto

