Ikona VW mezi SUV po 23 letech skutečně končí, navíc nedůstojně, z avizované náhrady se člověk musí chytat za hlavu
18.10.2025 | Petr Prokopec
Stačí opravdu minimum rozumu, aby si člověk z dosavadního vývoje a vůbec schopnosti tohoto vozu dál oslovovat zákazníky dovodil, co dělá a dál hodlá dělat špatně. Volkswagenu zjevně i taková špetka chybí.
Snad každý člověk se za svůj život párkrát spálil, ať už skutečně nebo jen obrazně. A pokud se s následky své chyby dokázal vypořádat, bylo to pro něj jen dobře. Díky takovým chvílím můžeme před opakováním stejně problematických momentů třeba ještě s horšími následky ochránit sami sebe a varovat před nimi třeba naše děti.
Je to evoluce, která nikdy nefunguje dokonale, ale nějak funguje. Děti kolikrát I když ta často jakákoli varování berou spíš jako motivace k tomu, aby ruku do ohně stejně strčily, protože je to prostě příliš láká. I tak to udělají pouze jednou, neboť bolest tím sobě způsobenou si budou pamatovat do konce života. A i díky ní budou pro příště opatrnější.
Volkswagen ale působí jako dítě, které je nepoučitelné. Němci totiž ve snaze očistit se od dieselového skandálu vsadili vše na elektrická auta, což - to si dnes snad už můžeme říci jasně - opravdu nebyl správný krok. Po elektrickém pohonu zjevně touží málokdo a současně je drahý na výrobu, takže automobilce přináší problémy a ztráty, ne prospěch a zisky. Kdyby tedy VW zaplatil pokuty, přišel s omluvou a dále se dál věnoval skutečně čistým spalovacím motorům, udělal by lépe.
Patrné je to zvlášť v současné době, kdy zájem o elektromobilitu zůstává velmi omezený a třeba ve Státech jí pšenka přestala kvést prakticky úplně. Co tedy hodlá udělat ono německé dítko, které se již jednou spálilo? Zcela nesmyslně chce položit ruku na rozpálený sporák znovu. Jak jsme už informovali dřív, VW hodlá po třiadvaceti letech a 1,2 milionech prodaných aut ukončit výrobu svého ikonického SUV, tedy Touaregu.
To samo o sobě nezní moudře, odchod tohoto modelu navíc nebude definitivní, v roce 2029 se totiž má vrátit. Ovšem jako ID.Touareg, tedy jako elektromobil. A jakkoli se má dočkat platformy SSP, která má přinést řadu zlepšení, stále tu v podstatě máme rozžhavený sporák - jen zapnutý na devátý stupeň místo desátého. Nejspíš si tak neseškvaří ruku na uhel, na druhou stranu s ní ale tak jako tak již nikdy nebude moci vládnout.
Znovu varovat Němce začíná být zbytečné, přesunout se tedy můžeme k rozlučce s tímto modelem. VW totiž zákazníkům nově nabízí Toureg Final Edition, který si mohou objednat do března příštího roku. Poté se ovšem vody za spalovacím SUV uzavřou. Ceny startují na 75 025 Eurech neboli na 1,8 milionech korun, a navrch vůči základu dostanete laserem vyřezaný nápis „Final Edition“ na koncovém sloupku.
Stejné označení se objevuje také na kůží potaženém madlu voliče automatu, a rovněž na palubní desce na straně pasažéra, kde se o jeho zvýraznění starají diody. To je vlastně vše, načež se zdá, že VW se ke svému úspěšnému vozu chová poněkud macešsky. Jakkoli na druhou stranu vlastně větších úprav ani nebylo třeba, tady k navýšení zájmu klientely stačí onen fakt, že Touareg za pár měsíců definitivně skončí. Neříká to samo o sobě vlastně vše?
Rozlučka Němců s SUV Touareg není až tak úplně důstojná, provedení Final Edition se totiž vůči základu pyšní jen několika málo nápisy. Už fakt, že tento vůz zůstává pro zákazníky atraktivní sám o sobě po tolika letech výroby, by pro Němce mohl být varováním. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
