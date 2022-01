Ikona VW jménem Passat sedan potichu skončila, jako nové auto už se nikdy nemá vrátit před 3 hodinami | Petr Prokopec

Bez velkých fanfár VW před Vánoci ukončil výrobu legendy, která definovala standardy své třídy od roku 1973, kdy přišla na trh ve své první generaci. Ta osmá má být tou definitivně poslední, po rozprodeji skladových aut tak už pro tento vůz budete moci jen do bazaru.

V roce 2014 představil Volkswagen osmou generaci jednoho ze svých nejpopulárnějších modelů. Je přitom otázkou, zda Němci tehdy tušili, že začíná konec jedné éry, to ale momentálně není až tak podstatné. Hlavní v tuto chvíli je, že Passat B8 skutečně dorazil na konec své cesty. Krátce před Vánoci byla totiž potichu ukončena výroba čtyřdveřového sedanu, který už se do výroby nikdy nemá vrátit. Kombi zvané Variant pak sice ještě v nabídce zůstane a tato karosářská verze má dostat i nástupce, který je dnes vyvíjen po boku další generace Škody Superb. Jako se sedanem je ale s Passatem konec.

Potvrdila to sama automobilka, která konstatuje, že zájemcům o sedan či liftback je nyní k dispozici už jen Arteon. Ten stojí na téže platformě a používá i většinu stejných komponentů včetně pohonných jednotek. Tento model je k dispozici i jako kombík ve verzi Shooting Brake, ovšem v jejím případě je důraz rovněž kladen na stylovost, nikoliv až tak na maximální objem zavazadlového prostoru.

Je ale otázkou, jestli je to pro zákazníky nějaká útěcha. Arteon je totiž o poznání dražší než byl do konce svých dnů Passat, to ale VW zřejmě netrápí. Na stylovém modelu může v době nedostatku aut snáze vydělávat víc, což je v době nerentabilních investic do elektromobility stěžejní. Konci sedanu se lze podivit, neboť kombík sice svého příbuzného prodejně překonával v poměru 2:1, třetina prodejů ale rozhodně není nic. Navíc je tu jistá nostalgie - Passat je tradičně sedanem, který takto sloužil v nabídce VW od roku 1973.

Pozoruhodné je, že VW hodlá Passat sedan nahradit elektromobilem s prozatímním označením Aero-B, jenž bude stejně jako modely ID.3 a ID.4 postaven na modulární platformě MEB. Němci přitom počítají s pohonem zadních i všech čtyř kol, stejně jako s košatou nabídkou motorizací i bateriových paketů. Takové auto ale stěží uspokojí zejména firemní zákazníky Passatů TDI, půjde o docela jiné auto.

Ať už se ale na krok VW podíváme jakkoli, znamená, že zájemci o jeden z nejznámějších modelů značky již nebudou lovit v showroomech, ale spíše v autobazarech. Pokud se přitom zaměří na končící generaci B8, pak ve srovnání s předchozím provedením mohou počítat s nemalým zlepšením. Na zavěšení, pružiny či světlomety totiž již neprší tak velké množství kritiky. Problémem pak nemusí být ani vysoký nájezd, který je pravidlem právě hlavně u služebních aut, nicméně vždy záleží na údržbě. Na výměnu brzdových kotoučů se ale raději připravte.

Největší potíže nicméně může působit únik oleje, který je ostatně v případě koncernových aut typickým nešvarem. Motorový prostor proto opravdu důkladně zkontrolujte, v případě převodovky DSG pak raději i trvejte na testovací jízdě. Při ní se ovšem zaměřte nejen na jízdní vlastnosti, ale také na správnou funkčnost multimediálního systému. Na jeho modernizaci na verzi MIB3, díky které je vůz neustále online, totiž došlo až v rámci faceliftu v roce 2019. Ten zároveň přinesl i nové nárazníky, stejně jako upravené světlomety.

Lze pak už jen dodat, že ceny ojetin startují na 180 000 Kč, za které můžete pořídit jak diesely 1,6 TDI či 2,0 TDI, tak 1,4litrovou benzinovou pohonnou jednotku. Ve všech případech ale musíte počítat s nájezdem okolo 300 tisíc km. U maximálně polovičního stavu pak cena narůstá o dalších zhruba 80 tisíc korun, stále je to však lepší než u zcela nového exempláře. Passat Variant vás totiž momentálně přijde minimálně na 851 900 Kč, přičemž do zavazadelníku pobere stejných 1 780 litrů jako i sedmiletá ojetina.

Passat jako sedan před Vánoci ve výrobě potichu skončil, značka tak nyní už jen doprodává skladové vozy. Jakmile odlifruje poslední, uzavře se jedna éra. Nástupce už totiž nevznikne, další Passat dorazí jen jako kombík. Foto: Volkswagen

