Ikonická Toyota se skutečně vrátí, lidový sporťák s motorem uprostřed zničehonic natočili při testech
Petr ProkopecKdo by byl kdy řekl, že se zrovna v této době dočkáme od japonské automobilky nejširší nabídky aut pro nadšence za několik dekád? Ale je to tak, spekulace o návratu další zadupané ikony zjevně nelhaly.
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Ikonická Toyota se skutečně vrátí, lidový sporťák s motorem uprostřed zničehonic natočili při testech
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Kdo by byl kdy řekl, že se zrovna v této době dočkáme od japonské automobilky nejširší nabídky aut pro nadšence za několik dekád? Ale je to tak, spekulace o návratu další zadupané ikony zjevně nelhaly.
Ještě před zhruba dekádou a půl byla auta Toyoty považována za sice velmi spolehlivá a trvanlivá, ovšem vizuálně i řidičsky velmi nudná. Dáno to bylo i tím, že japonská automobilka v dané době už víc než 10 let prosazovala hybridní techniku, se kterou výlučně spojovala převodovku CVT. Tedy nadšenci asi ten nejméně tolerovaný automat, jaký si lze představit. Jenže 23. června 2009 byl novým firemním šéfem zvolen Akio Toyoda. A začaly se dít věci.
Vnuk zakladatele automobilky je totiž velkým nadšencem do aut a jejich řízení, což se postupem času začalo odrážet i v nabídce Toyoty. Nejprve přišlo kupé GT 86, než se vrátila také Supra. Po ní pak následovala dvojice ostrých hatchbacků Yaris GR a Corolla GR, přičemž peloton prozatím uzavírá vrcholné osmiválcové kupé GR GT. To navíc nedorazí jen v silniční verzi, ale i té okruhové, která zní přímo hrozivě, neboť Toyota u ní upustila od hybridizace a nasadila čistě spalovací pohon.
Japoncům to ovšem nestačí, ostatně ve své nabídce pro nadšence stále mají místa. V minulosti totiž Toyota nabízela i vozy jako MR2, které disponovaly motorem uprostřed. S takovou koncepcí ovšem žádný ze jmenovaných sporťáků neoplývá a už nějaký čas se spekuluje o tom, že i takové auto nyní Toyota chystá. A podobně jako v předchozích případech nešlo jen o fámy. Jak můžeme vidět fotkám a videím publikovaných na sociální síti X, tyhle zkazky zjevně nabraly velmi materiální podobu.
V zemi vycházejícího slunce byl totiž zničehonic při testech na okruhu nachytán prototyp, který vypadá jako znovuzrozená Toyota MR2. Máme tu výrazně zkosenou příď, která stejně jako obrovské ventilační otvory před zadními koly naznačuje, že pohonná jednotka skutečně zamířila doprostřed. Oproti minulosti by však neměla pohánět pouze zadní nápravu, ale všechna čtyři kola. Otázkou je pak manuál, CVT však nečekáme, to spíš klasický automat.
Oním motorem je pak jistojistě přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec, který Toyota nově vyvíjí. Dle dostupných informací by měl v základní verzi nabídnout okolo 300 koní výkonu a 400 Nm točivého momentu, zatímco u ostřejších variant by již šlo očekávat 400 kobyl a 550 Nm. Podobně jako u osmiválcového supersportu by pak byla k dispozici i okruhová verze, která by výkon v závislosti na naladění vyšponovala až na 600 koní.
Je pak otázkou, zda novinka bude nabízena jako MR2 či jestli Toyota náhodou nevzkřísí další spekulovaný název Celica. Ta ovšem v žádné ze sedmi generací nedisponovala motorem uprostřed. Kromě toho u ní bylo možné počítat se zadními sedadly, zatímco MR2 bylo již podle názvu („Mid-ship Runabout 2-seater” - to je oficiální vysvětlení, nic tu není náhoda) určené pouze dvěma lidem. Je ovšem prakticky jisté, že ať se již Japonci rozhodnou jakkoli, bude součástí názvu dvojice písmen „GR“.
Japonci skutečně chystají lidové sportovní kupé s motorem uprostřed, prototyp na záběrech níže silně připomíná někdejší MR2, tedy vůz stejné koncepce z 90. let. Foto: Toyota
Auto má dostat nový dvoulitrový motor, vypadá to na opravdu sympaticky rozdané karty. Foto: Toyota
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Zdroj: You_SuiKoyoAZ
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