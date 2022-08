Ikonické SUV pro 7 se ukázalo v novém. Za ceny od 335 tisíc Kč Škodě ještě víc zkomplikuje život před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mahindra

Některá auta skončí po pár letech, jiná se zdají být nesmrtelná. Toto zjevně patří do druhé zmíněné skupiny, neboť i když dostalo nástupce, s již čtvrtým faceliftem bude žít dál. Legendární Scorpio nabídne za méně než Škoda Kushaq nesrovnatelně více muziky.

Ceny nových aut v posledních letech neskutečně vzrostly. Dobře patrné je to i na českém bestselleru, Škodě Octavia, jejíž čtvrtá generace startuje takřka o 200 tisíc korun a přes 50 % výše než její předchůdce. Je to přitom ve své podstatě pořád stejné auto stojící na stejné platformě, které změnilo jen design a rozšířilo nabídku výbavy. Automobilky více než z jiných důvodů zdražují své vozy kvůli umělému zvýhodňování elektromobility, do které se jim kvůli až brutálním přerozdělovacím mechanismům EU vyplatí cpát peníze, i když ji naprostá většina lidí odmítá.

Automobilky se tak mohou ocitnout v patové situaci, kdy budou vyrábět nechtěné a nevyrábět chtěné. Do té se nicméně dostaly vlastní vinou, neboť se tlaku Evropské unie dobrovolně podvolily - zdála se pro ně být receptem na poklidnou budoucí existenci pod ochrannou rukou regulací zdánlivě nedovolující prosadit se čemukoli jinému, než co ony budou nabízet.

Ze starého kontinentu se tak snadno může stát druhá Kuba, kde lidé budou rovněž za pomoci všemožných komponentů udržovat své spalovací vozy ještě hezky dlouho při životě, neboť výrobci jim pomalu již nemají co nabídnout. Přitom by častokrát stačilo zmodernizovat již existující. Tedy jinými slovy, při minimálních nákladech přivést na trh vůz, který se sice bude tvářit jako zcela nový, ovšem pod povrchem bude klidně i dekády stará konstrukce. Spousta lidí nic lepšího nepotřebuje.

Přenést se nyní můžeme do Indie, kde automobilka Mahindra odhalila SUV Scorpio. Tento dnes už ikonický model byl vůbec poprvé představen v roce 2002, přičemž následně prošel po čtyřech, sedmi a dvanácti letech faceliftem. Nyní nastal čas na čtvrtou modernizaci, která přichází jen chvíli poté, co Indové začali prodávat novou generaci Scorpio-N. Zatímco ta je ale posazena o trochu výše designem, výbavou, výkony i cenou, dvacetiletý model hodlá zaujmout hlavně ty, kteří touží po maximu muziky za minimum peněz.

Kompletní ceník zatím není znám, Scorpio s přídomkem Classic ale odstartuje na 1 100 000 INR, tedy asi asi 335 tisících Kč. Vůbec by nás tedy ani tentokrát nepřekvapil enormní zájem publika, jenž dost možná způsobí další bolehlav vedení mladoboleslavské automobilky. Její 4,2metrový Kushaq bude dražší (od 1 129 000 INR) než 4,5metrový „škorpion“, který délkou překonává i Karoq.

Stejně jako nové Scorpio-N disponuje i jeho předchůdce SUV žebřinovým rámem, který sice má své nevýhody ohledně ovladatelnosti, ovšem pro indické cesty a necesty je tím pravým šálkem kávy. Nově navíc bude spárován s moderním 2,2litrovým turbodieselem mHawk, jehož hmotnost oproti staré jednotce poklesla o podstatných 55 kilo. Zároveň se o 14 procent zlepšila efektivita, výkon pak narostl na 132 koní a točivý moment na 300 Nm. Tomu se 1,0 TSI Škody Kushaq ani nemůže rovnat.

Kde navíc české SUV počítá pouze s pohonem předních kol, tam Mahindra přichází se systémem 4x4. Scorpio má tedy opravdu veškeré předpoklady uspět. Kromě nového motoru navíc disponuje přepracovanou čelní maskou a nárazníkem, který nyní hostí světla pro denní svícení. Moderněji vypadají také nová 17palcová litá kola, zatímco dozadu se nastěhovala vertikální světla. Ta připomínají lampy jednoho z přechozích faceliftů, ten však nepoužíval LEDky.

Zmínit lze ještě novinky v interiéru, které spočívají v 9palcovém dotykovém displeji multimediálního systému, jenž lze spárovat s mobilním telefonem. Pozoruhodné je také řešení prostoru pro poslední dva cestující vzadu - posadit se mohou zády k boku vozu s nohama středem do jeho středu, to už se moc nevidí. Ač tu tedy máme dvacet let starou architekturu, Scorpio neurazí. Právě naopak, za nízkou cenu toho nabízí opravdu hodně. A jelikož Indie v posledních letech opravdu přitvrdila v oblasti bezpečnostních a emisních standardů, nelze na něj pohlížet ani jako na čoudící pojízdnou rakev.

Přesně to je jeden ze směrů, kterým by se automobilky měly ubírat také v Evropě. Pokud by totiž třeba Škoda udržela při životě trojkovou nebo klidně i dvojkovou Octavii, které by jen modernizovala pohonná ústrojí, pak by rozhodně šlo o hit. Lidé by totiž nemířili v houfech do autobazarů, ale právě do jejích showroomů. Díky tomu by vlastně napomáhali chránit životní prostředí daleko více, než když si občas někdo koupí Enyaq poháněný uhelnou elektřinou. Jenže zkuste něco takového vysvětlit jak v Bruselu, tak v Mladé Boleslavi.

Dvacet let staré Scorpio se aktuálně dočkalo již čtvrtého faceliftu. Ten přivedl do hry hlavně moderní pohonné ústrojí, po stránce cenové ovšem bude SUV s žebřinovým rámem neskutečným lákadlem - za 335 tisíc jiné auto tolik muziky nenabídne. Foto: Mahindra

Zdroj: Mahindra

Petr Prokopec

