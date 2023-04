Ikonické SUV Toyoty potichu skončilo bez nástupce, podobné auto už znovu nikdy nevznikne před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Auto bourající prodejní žebříčky to nikdy nebylo, právě jeho zvláštnost ale vedla k jeho ikonickému statutu. Byl to specifický produkt pro specifickou klientelu, ale opravdu už jen byl. Po 16 letech výroby v jediné generaci se FJ Cruiser odebral na věčnost a nový nedorazí.

Automobilový svět se znovu rychle mění a je třeba se připravit na to, že spousta dosud nabízených aut prostě skončí. Na jednu stranu je to přirozený proces, na tu druhou je ale nyní zásadně zintenzivňován politickými tlaky, které automobilky staví před složité volby. Není jednoduše možné nabízet to, co by lidé chtěli, nabídku je třeba procedit skrze stále hustší síto regulací, kterým některé vozy neprojdou z podstaty a na jiné - řekněme - nezbude místo.

Zejména tlak na spotřebu paliva a jí ekvivalentní emise CO2, popř. emise škodlivin typu NOx, pro automobilky znamená u některých modelů, motorizací či převodovek v podstatě čtyři možnosti. Auto dál nevyrábět vůbec, zásadně ho zdražit, předělat jej na pohon, který před regulacemi obstojí resp. tak upravit stávající motor, nebo jeho prodeje kompenzovat menším, úspornějším, elektrickým apod. autem, pakliže jde o flotilové emise a nikoli emise jednotlivých aut. Není pak divu, že volba často padne na první zmíněnou možnost, zvláště pak ve chvíli, kdy problém vyvstane v momentě, kdy by bylo nutné mohutně investovat do nástupce.

Tohle dožene spoustu aut a nyní to platí také o Toyotě FJ Cruiser. Tento vůz ze stejných důvodů musel postupně skončit na různých významných trzích od USA po Japonsko, pořád ale zůstával v prodeji na Středním východě, na Filipínách v Jihoafrické republice a na několika dalších menších odbytištích. Minulý čas je na místě - právě jihoafrické zastoupení značky oznámilo, že poslední kusy vozu byly vyrobeny před koncem roku a nyní pouze doprodává skladové kusy. A je tomu stejně na všech zmíněných i nezmíněných místech, kde se vůz ještě koupit dal.

Zájemcům tak nezbude než se při zájmu o tento vůz uchýlit na trh s ojetinami - k mání bývá i u nás, v nabídkách obvykle vídáme kousky přelomu předminulé a minulé dekády. A je to pořád to samé auto, FJ Cruiser je tu s námi už od roku 2006. Dočkal se za tu dobu několika dílčích vylepšení, žádné dramatické změny ho ale nestihly. Je to pořád hlavně schopný offroad, však jsme jej před léty také testovali, zaujmout ale dokázal i svým retro-designem. Zejména přední část připomínající Land Cruiser FJ40, tedy jeden z prvních vozů, který z linek japonského výrobce sjížděl mezi lety 1960 a 1984, si získala řadu obdivovatelů.

Ani svými schopnostmi ale svého pradědečka FJ Cruiser nezahanbí - poctivá terénní redukce a mechanická uzávěrka zadního diferenciálu spolu s výkonem čtyřlitrového šestiválce znamenají, že se v terénu FJ Cruiser cítí jako ryba ve vodě. Žebřinový rám, zadní tuhá náprava a světlá výška 235 mm jen pomáhají. Technika vozu je pořád stejná, také motor 4,0 V6 bez turba pod kapotou byl pouze optimalizován - ve Final Edtion má 270 koní a 380 Nm.

„Mohu povtrdit globální ukončení produktové řady FJ Cruiser,“ uvedl k věci zástupce jihoafrické filiálky Toyoty s tím, že tak končí jedno z nejvíce ikonických SUV historie. Nezbývá než souhlasit, je to vskutku jedno z aut, na které se nezapomíná. Podobných, relativně úzce zaměřených, ale o to výjimečnějších automobilů nyní končí vícero. A jak jsme už zmínili, bude jich jen přibývat, pro podobné „legrácky” je prostoru stále méně.

Od letošního roku nezbude zájemcům o Toyotu FJ Cruiser nic než uchýlit se na trh s ojetinami, teď už kdekoli na světě. Na fotkách je tzv. Last Edition pro Japonsko, která se prodávala v roce 2018, nyní vůz skončil i tam, kde pořád byl k dospozici. V prodeji vydržel přes 16 let, nástupce ale nedostane. Foto: Toyota

Zdroje: Cars.co.za, Toyota

Petr Miler

