Ikonický Ford F-150 už zná svou cenu pro Evropu. Oproti USA je dvakrát dražší, i tak je na místní poměry docela levný

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Ford

Na první pohled se americká ikona zdá být v Evropě drahá, protože z Ameriky jsme zvyklí na docela jiné ceny. Jenže jakmile si člověk uvědomí, že šestimetrové osmiválcové monstrum dostává za stejné peníze za lépe vybavený Mercedes CLA s jedna-pětkou, věci se jeví jinak.

Z Evropy se stalo velmi drahé místo k životu, ostatně se jen podívejte na současnou nabídku nových aut. Pod 300 tisíc korun dnes už nekoupíte vůbec nic, i na takové Hyundai i10 si musíte připravit nejméně 339 990 Kč. Přitom jde o 3,7metrový hatchback, který v základu počítá s litrovým tříválcem. Jde tak v podstatě jen o auto do města a okolí, se kterým málokdo bude vyrážet v létě k moři a v zimě na hory. Něco takového si můžete dovolit třeba se Škodou Octavia, jenže když u ní zvolíte čtyřválcovou jedna-pětku a vyšší úroveň výbavy, jste rázem na dostřel od mety 800 tisíc korun.

V důsledku toho i nabídka Fordu může zdát oslnivá. Zbláznili jsme se? Jen trochu. Když stranou dáme elektrické nesmysly jako Explorer či Capri, můžeme si všimnout dvou amerických ikon, které jsou k mání i na této straně Atlantiku. Jejich přelet sice vyústil v nemalé zdražení, jenže když dnes i taková litrová Fabia startuje na 420 tisících korunách, pak Mustang startující na 1 504 900 Kč nevypadá zase tak špatně. Zvláště když pod kapotou má pětilitrový V8 se 446 koňmi. A ještě lákavěji působí Bronco, na které vám stačí 1 249 900 Kč. Spokojit se ale musíte s šestiválcem.

Ford navíc v Evropě rozjíždí prodej své další legendy z nového světa, ikonického pick-upu F-150, nejprodávanějšího auta Ameriky už po řadu dekády. Podobně jako v případě Mustangu jej navíc ani nenabídne se základní motorizací, kterou v tomto případě je stejný 2,7litrový V6, jaký užívá i Bronco. Místo toho do Evropy přes firmu Hedin US Motor, která pod záštitou Fordu oficiální dovoz zajišťuje, dorazí pouze osmiválcová varianta s výbavou XLT, která je v USA k dispozici od 44 695 dolarů neboli 938 tisíc korun. To jistě není špatná cena, jakkoli Američané hledící na každý cen mohou zajít ještě níž - šestiválcový základ totiž startuje na 39 330 USD, tedy na 825 tisících Kč.

Taková láce ovšem se starým kontinentem spojena nebude, místo toho je třeba počítat pomalu s dvojnásobným zdražením. F-150 XLT totiž bude k dispozici od 76 500 Eur neboli od 1,86 milionu korun. Rázem tak půjde o vůbec nejdražší Ford v nabídce. Na druhou stranu však zároveň půjde také o jeden z nejdelších vozů v Evropě, neboť v závislosti na konfiguraci kabiny a velikosti korby se délka pick-upu pohybuje od 5 893 do 6 193 milimetrů. Překonán jím tak bude i Rolls-Royce Phantom, který v prodloužené verzi měří 5 982 mm.

Tato velikost pochopitelně bude někde dělat problémy, hlavně ulice starých evropských metropolí s takovou mašinou nepočítají. Je navíc možné, že se vlastníci dostanou do křížku se zákonem, neboť část parkovacích stání nemá na délku více než 5 metrů. F-150 tak vlastně bude zabírat dvě, i když se dá předpokládat placení pouze za jedno. Při dané ceně vozu ale tento problém ve finále mnoho lidí mít nebude, jakkoli z evropského úhlu pohledu je vlastně i 1,86 milionu korun docela láce - třeba u Mercedesu za ně dostanete lépe vybavené CLA.

Německý vůz přitom ve spalovací verzi počítá s pouhým 1,5litrovým čtyřválcem, zatímco F-150 bude k dispozici jen s pětilitrovým V8. Ten produkuje 406 koní, tedy pomalu dvojnásobný výkon oproti CLA. Na stovce je pak pick-up za 6 sekund, přičemž maximálně se rozjede na 177 km/h. Nakonec tedy o až tak špatnou nabídku nejde.

Jak už padlo, distribuci po Evropě bude mít na povel výhradně společnost Hedin US Motor, takže F-150 nejspíš nebude k dispozici v každém showroomu - v české nabídce zatím chybí. Ale co není, může být, americké pick-upy jsou i v Česku stále populárnější. A F-150 by si i u nás své zákazníky touto cestou našel.


Ford F-150 dorazí do Evropy jen s výbavou XLT a pětilitrovým motorem. Startovat pak bude na 1,86 milionu korun, což je sice hodně a také dvakrát víc než v USA, vzhledem k možnostem vozu to ale na místní poměry pořád není tolik. Foto: Ford

Zdroje: Motor1, Ford

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.