Iluze o velkém návratu Ženevského autosalonu se hroutí. Němci odpískali účast, další velká jména mají následovat

/ Foto: Škoda Auto

Jsou rány, ze kterých už se nevzpamatujete, říká se. A zdá se, že osudová ťafka, kterou dostala Ženeva v roce 2020, pro ni bude přes veškerou snahu neblahý osud zvrátit jednou provždy konečnou.

Psal se březen roku 2020 a o koronaviru jsme toho pořád věděli jen málo. Právě tehdy začaly obavy z pandemie kosit jednu velkou společenskou událost za druhou a odpískání některých z nich na poslední chvíli přerostlo v symboly svého druhu. Nebylo to totiž tak, že by si někdo mohl dopředu sednout, zvážit rizika a rozhodnout se, co udělá. Prakticky připravené akce se na poslední chvíli ukázaly být nerealizovatelnými, i když se organizátoři do poslední chvíle snažili, aby je aspoň nějak uspořádali.

Přesně tohle postihlo Ženevu 2020, jak bychom dnes říkali tamnímu autosalonu, kdyby se odehrál. Nestalo se, i když stánky byly téměř připraveny. Z kulis celé show se stala smutná autoshow duchů, na které chybělo jediné - lidé. A z celé události tak bolavá zkušenost pro organizátory i vystavovatele, že se z toho Ženevský autosalon roky nevzpamatoval.

Za pár měsíců se to mělo změnit. Organizátoři posíleni přinejmenším výnosným prodejem licence GIMS do Kataru chtěli v březnu 2024 vrátit nejslavnější autosalon světa přímo do Ženevy a hýřili optimismem. Byli bychom za to rádi, přesto jsme byli k jejich odhodlání poněkud skeptičtí. Doba je jinde, domnělá elektrická revoluce se zdá neuskutečnitelnou, investice automobilek do ní letí oknem a ekonomická situace se komplikuje, takže vyhlídky na prodej čehokoli se zhoršují. Do toho mají vzít automobilky miliony euro a nacpat je do vlastní prezentace na sice slavném autosalonu, ale pořád jednom z autosalonů, ke kterým se už otočily zády? Nezdálo se to moc pravděpodobné.

Nyní se ukazuje, že skepse byla na místě. Kolegové z Automobilwoche informují, že už čtyři velké automobilky participaci na Ženevě 2024 otevřeně odmítly, neúčast dalších je na spadnutí. Ze hry jsou Audi, BMW, Mercedes i Volkswagen, tedy všechny velké německé značky s širokými portfolii modelů. Na co se pak člověk pojede do Palexpa podívat, když tam tyto automobilky budou chybět? Ve hře zůstává Škoda, Cupra a Porsche, i jejich zástupci ale kolegům řekli, že účast považují za nepravděpodobnou. A pokud ji odmítá mateřský VW, je přítomnost Škody skoro vyloučená.

Ani tady ale seznam odpadlíků končit nemusí. Stellantis už odpískal účast na řadě velkých akcí tohoto druhu, a je už proto velmi nepravděpodobné, že by se Ženevou nechal zlákat. Bez Stellantisu odpadá většina zbylých významných značek od Alfy přes Ferrari až po Opel a Peugeot. Kdo pak bude v Ženevě vystavovat? Číňané? Ti možná, ale nejsme si jisti, zda organizátoři budou chtít ze své slavné show udělat čínskou show.

Pochopitelně nic ze zmíněného nutně neznamená, že se Ženeva 2024 nebude konat, ale iluze o velkém návratu? Ta se bez výše zmíněných velkých jmen jednoznačně zhroutila už nyní. Bohužel, chce se dodat, autosalony jsme měli rádi, je ale těžké zavírat oči nad tím, že do současné doby a za současné situace na místě, kterému se říkávalo volný trh, klasicky pojaté autosalony prostě nezapadají. A v Palexpu nic principálně jiného uspořádat nepůjde.

Rok 2018 byl svědkem jednoho z posledních velkých automobilových dostaveníček v ženevském Palexpu, svůj obří stánek tam měla i Škoda. Že by se tam něco podobného v roce 2024 odehrálo znovu, je už v tuto chvíli prakticky vyloučené. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Automobilwoche

Petr Miler

